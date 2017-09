Leverkusen schießt den HSV unten rein

Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag mit H96-FC First Division A Live Charleroi -

Brügge Primera División Live Las Palmas -

Leganes Primera División Live Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Live Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Live Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

Bayer Leverkusen bleibt in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. Die Werkself schlug zum Abschluss des 6. Spieltags der Bundesliga den Hamburger SV mit 3:0 (2:0). Für den HSV bedeutet dies die vierte Niederlage in Folge.

Die Frage, ob der HSV wie gegen Dortmund früh attackieren würde, war schnell beantwortet: Gisdol verordnete seinem Team wieder eine defensivere Herangehensweise, allerdings agierten die Rothosen über das gesamte Feld zu wenig aggressiv in den Duellen.

Hamburg verzeichnete seine Ballgewinne beinahe nur in der eigenen Hälfte, so dass der Weg ins letzte Drittel weit war. Man tat sich grundsätzlich schwer im Spielaufbau, da es bisweilen auch an Basics wie Ballannahme und Ballmitnahme haperte.

Die auf sechs Positionen veränderten Leverkusener waren dagegen deutlich klarer mit Ball am Fuß, vor allem beim Umschaltspiel. Bayer kam verstärkt über die Flügel in den Rücken der Hamburger Abwehr

Nach der Pause und Gisdols Doppelwechsel stellte der HSV auf 4-4-2 um. Auf Anhieb wurden die Gäste dadurch offensiv zwingender, die Passgenauigkeit schnellte in die Höhe. Besonders der eingewechselte Waldschmidt bot sich immer wieder gut zwischen den Linien an, doch den Hamburgern fehlte rund um den Strafraum die Ruhe und Klarheit.

Leverkusen wurde dagegen etwas fahriger gegen den Ball, die Abstände zwischen den beiden Viererketten gerieten zu groß. Daraus resultierte ein offenes Spiel mit großen Räumen im Mittelfeld für Gegenstöße. Einen davon nutzten die Hausherren gegen Ende der Partie für die endgültige Entscheidung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Volland (20.), 2:0 Alario (23.), 3:0 Volland (83.)

Alario ist der zweite Argentinier, der für Bayer in der Bundesliga zum Einsatz kam - und auch gleich traf. Für Bailey waren es die beiden ersten Torbeteiligungen in der Bundesliga.

Leverkusen ist zu Hause seit 9 BL-Spielen gegen den HSV unbesiegt (7 Siege, 2 Remis), die letzten 6 davon wurden allesamt gewonnen (19:4 Tore).

HSV-Coach Markus Gisdol kassierte im 120. Spiel seine 50. Niederlage als Trainer in der Bundesliga.

Der Star des Spiels: Kevin Volland

Zwei Schüsse, beide aufs Tor, beide drin - so sieht ein idealer Arbeitsnachweis eines Stürmers aus. Technisch stark beim wichtigen 1:0, dazu mit guten Laufwegen und immer eine Herausforderung für die gegnerische Defensive. Ebenfalls stark: Bailey und Debütant Alario.

Der Flop des Spiels: Walace

Ohne jeglichen Zugriff im Zentrum und in über 50 Prozent seiner direkten Duelle nur zweiter Sieger. Seine Impulse für das Aufbauspiel waren gering, insgesamt verlor er 17 Mal den Ball und damit am häufigsten beim HSV. Brachte zudem gerade einmal jeden zweiten Pass an den Mann.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka

Hatte die eine oder andere knifflige Situation zu bewerten und lag dabei nicht immer richtig, beging in diesen Fällen aber keinen großen Fehler. Beim Duell zwischen Aranguiz und Waldschmidt nach einer Stunde hatte Bayer Glück, dass Kampka nicht auf Strafstoß für den HSV entschied - wenn auch die Szene nicht eindeutig war.