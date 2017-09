Bartels vermiest Schmidt-Debüt für Wolfsburg

Bundesliga Di Jetzt Die Highlights vom Dienstag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Primera División Live Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Bromwich -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona SC Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Lyon Ligue 1 Nizza -

Marseille

Das Debüt von Martin Schmidt als Trainer des VfL Wolfsburg ist nicht geglückt. Die Wölfe kamen am 5. Spieltag der Bundesliga zu einem 1:1 (1:0) gegen den SV Werder Bremen.

Der VfL verdiente sich die Führung in der ersten Halbzeit in mehrfacher Hinsicht: Wolfsburg war im 4-2-3-1 das deutlich aktivere Team, kam auf 74 Prozent Ballbesitz und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe (57 Prozent).

Besonders die Geschwindigkeit auf den Außenbahnen stellte die Gäste vor Probleme, sinnbildlich war dafür das 1:0 durch den ersten Bundesliga-Treffer von Leihgabe Divock Origi.

Werder dagegen enttäuschte und kam nur zwei Mal wirklich gefährlich vor das Tor der Wölfe. Dann fehlte dort aber die Präzision beim letzten Pass. Das galt auch für den Rest des Spielfelds, zur Pause brachte der SVW nur schwache 60 Prozent seiner Zuspiele an den Mitspieler.

Das Spielgeschehen änderte sich schlagartig nach der Pause: Nouri brachte in Belfodil einen echten Stürmer, Bartels rückte auf den Flügel. Sofort kam Werder zu zwei hochkarätigen Chancen und wenig später dem verdienten Ausgleich.

Die Partie kippte zusehends, von Wolfsburg kam offensiv nichts mehr. Bremen stellte den Aufbau des VfL zudem nun frühzeitig zu, das Spiel über die Außen erlahmte. Nach dem Bremer Ausgleichstreffer gab der VfL 27 Minuten lang keinen einzigen Schuss mehr ab.

Werder muss sich vorwerfen lassen, die guten Möglichkeiten nicht genutzt zu haben. Aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt sowie der großen Wolfsburger Passivität wäre ein Bremer Sieg verdient gewesen.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Origi (28.), 1:1 Bartels (56.)

Wolfsburg traf in 40 Bundesligaduellen gegen Werder 74 Mal - so oft wie keinen anderen Gegner. In den letzten 14 Bundesligaspielen gegen den VfL blieb Werder nie ohne Gegentor und kassierte insgesamt 33 Gegentreffer - 2,4 pro Spiel.

Werder musste in seinen letzten acht Bundesligapartien immer mindestens ein Gegentor hinnehmen - aktuell die längste Gegentor-Serie im Oberhaus.

Bartels erzielte sein erstes Kopfballtor in der Bundesliga - insgesamt war es sein 27. Treffer im Oberhaus. Fünf seiner letzten sechs Treffer schoss Bartels auswärts.

Bremens Gebre Selassie, der sein 150. Bundesligaspiel absolvierte, traf für Bremen nur den Pfosten. Schon zum vierten Mal in dieser Spielzeit rettete damit das Aluminium für Wolfsburg - Ligahöchstwert.

Der Star des Spiels: Felix Uduokhai

Höchst souveräne Defensivleistung des 20-Jährigen. Uduokhai gewann über 75 Prozent seiner direkten Duelle, hatte die meisten Ballaktionen aller Spieler (106) und verzeichnete die beste Passquote bei den Wolfsburgern (91,8 Prozent). Dazu mit den meisten klärenden Aktionen und abgefangenen Bälle.

Der Flop des Spiels: Maximilian Eggestein

Kam in seinen 45 Minuten Einsatzzeit nie richtig in die Partie und auch nicht in die Zweikämpfe. Gewann davon keine 30 Prozent, eine Passquote von 46 Prozent ist unterirdisch. Mit Bargfrede im Zentrum hatte Werder nach der Pause deutlich mehr defensive Stabilität.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Lag zwar bei der Bewertung von Zweikämpfen immer mal wieder daneben, lieferte ansonsten aber eine souveräne Spielleitung ab. Auch bei den persönlichen Strafen mit dem richtigen Maß.

Die Reaktionen der Trainer

Martin Schmidt (Trainer Wolfsburg): "Bis zur Pause hat man gesehen, was wir machen wollten - da war Leidenschaft drin, die Männer sind gerannt. In der zweiten Hälfte haben wir dann in den ersten Minuten den Zugriff verloren. Insgesamt ist es ein guter Punkt für die Moral."

Alexander Nouri (Trainer Bremen): "Wir wollten in der ersten Halbzeit kompakt verteidigen und schnell umschalten. Leider haben wir am Ball zu viele Fehler gemacht, dadurch hat die Entlastung gefehlt. Schade, dass wir uns dann für eine gute zweite Hälfte nicht mit drei Punkten belohnt haben. Aber das wird kommen."