Der brutale Unterschiedsfaktor

Andrej Yarmolenko hat bei Borussia Dortmund keine Anlaufzeit gebraucht und innerhalb einer Woche drei starke Leistungen gezeigt. Der Hype um den Außenstürmer macht die Querelen um den Abgang von Ousmane Dembele vergessen. Michael Zorc ist voll des Lobes, Trainer Peter Bosz bremst die Euphorie.

Für einen O-Ton steht Andrej Yarmolenko an diesem Abend in Hamburg nicht zur Verfügung. Der Ukrainer ist gerade einmal drei Wochen in Deutschland. Er spricht kein Deutsch und nicht gut Englisch. Selbst kann er seinen starken Start als Spieler von Borussia Dortmund nicht erklären.

Statt Worte ließ der 27-Jährige am Mittwoch Taten sprechen. Erneut.

Denn bei seinem dritten Startelf-Einsatz innerhalb einer Woche hinterließ Yarmolenko erneut einen nachhaltigen Eindruck. Wie bereits bei den Partien gegen Tottenham Hotspur und den 1. FC Köln zeigte er beim 3:0-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV, was für ein breites Spektrum an Qualitäten er dem Dortmunder Spiel geben kann.

Hamann: Yarmolenko ist eine "Augenweide"

Und da der Ukrainer nach dem Spiel selbst nicht Rede und Antwort stehen konnte, sprachen andere über ihn. Sky-Experte Didi Hamann bezeichnet es als "Augenweide", Yarmolenko zuzuschauen: "Es gibt wenige Spieler, die diese Balance haben bei dieser Körpergröße und es gibt ganz wenige Spieler, die den Übersteiger mit beiden Beinen machen."

Diese Übersteiger waren es, die es ihm bereits gegen Köln im direkten Duell mit dem jungen Linksverteidiger Jannes Horn immer wieder ermöglichten, zur Grundlinie zu ziehen und zu flanken.

Am Mittwoch hieß Yarmolenkos "Opfer" Gotoku Sakai. Der Hamburger Kapitän war mit dem trickreichen Dortmunder völlig überfordert. Im Eins-gegen-eins spekulierte er mehrfach darauf, dass sein Gegenspieler sich den Ball auf den linken Fuß legen und abziehen würde. Den klassischen Robben-Trick sozusagen. Doch Yarmolenko tat das, was gegen Köln schon so gut funktionierte: stattdessen zur Grundlinie ziehen und mit rechts flanken. Sakai war zwischenzeitlich so frustriert, dass er seinen Kontrahenten in der 31. Minute rotwürdig umgrätschte - und mit Gelb noch gut bedient war.

Yarmolenko an den meisten Angriffen beteiligt

Die Spielfreude nahm Sakai der Nummer 9 des BVB damit nicht. Bis zu seiner Auswechslung in der 67. Minute war dieser nämlich an nahezu jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt.

Bei beinahe der Hälfte aller Torschüsse hatte er die Füße im Spiel (fünf Torschussvorlagen, drei Torschüsse, Dortmund kam insgesamt auf 17 Torschüsse) - darunter die Freistoßflanke vor dem 1:0 durch Shinji Kagawa und der direkte Assist vor dem 2:0 durch Pierre-Emerick Aubameyang.

Zorc: Yarmolenko "ein Unterschiedsfaktor"

Innerhalb einer Woche machte Yarmolenko vieles von dem Trubel rund um den Abgang von Ousmane Dembele zum FC Barcelona vergessen. Bereits vor dem Auftritt beim HSV hatte Sportdirektor Michael Zorc analysiert, der Neuzugang sei "schon komplett integriert in unser Spiel."

Nach der erneut auffällig guten Vorstellung geriet Zorc ins Schwärmen: "Es ist wirklich brutal, wie schnell er auch ein Unterschiedsfaktor geworden ist. Er ist in jedem Spiel mit einem Assist oder einem Tor beteiligt gewesen. Auch im Eins-gegen-eins ist er schwer zu stoppen", sagte der Sportdirektor bei Sky.

Dass sich Yarmolenko nach nur wenigen Wochen so gut ins Dortmunder Spiel einfügen würde, war zuvor freilich nicht abzusehen. Und doch spielt ein wichtiger Faktor bei dem Transfer eine Rolle: die Erfahrung.

Erfahrung statt Jugendwahn

Auch ohne sprachlich Gleichgesinnte im Team konnte der 72-fache Nationalspieler wohl auch deswegen so schnell loslegen, weil er schon einige Profijahre auf hohem Niveau auf dem Buckel hat. Klar, seine Ligaerfahrung beschränkt sich auf die Ukraine, dazu kommen jedoch auch besagte Länderspiele und immerhin 71 Partien im Europapokal. Mit diesem Selbstbewusstsein tritt er in seinen ersten Wochen in Dortmund auf.

"Er ist jemand, der uns sofort hilft", hatte Zorc deswegen angekündigt. Eine Aussage, die bemerkenswert ist. Denn eigentlich passte der Transfer nicht wirklich in die Transferstrategie des BVB.

Yarmolenko ist kein vielversprechendes Talent, das erst in einigen Jahren auf dem Höhepunkt sein wird, keine Investition in die Zukunft wie etwa Jadon Sancho, Jeremy Toljan, Mo Dahoud, Maximilian Philipp oder Dan-Axel Zagadou.

Junger wilder BVB: U23-Transfers der letzten Jahre © getty 1/39 Mo Dahoud, Dan-Axel Zagadou, Maximilian Philipp - und jetzt Jeremy Toljan! SPOX blickt auf die BVB-Youngster-Transfers der letzten elf Jahre zurück. Ins Raster fallen alle Neuzugänge mit 23 Jahren oder jünger © getty 2/39 2006/2007: Marcel Höttecke - 19 Jahre - Der Keeper kam als Backup von LR Ahlen. In seinen BVB-Jahren bis 2010 machte er fünf Spiele für die erste Mannschaft, dann ging es zu Union © getty 3/39 Martin Amedick - 23 Jahre - Der Innenverteidiger kam ablösefrei von Eintracht Braunschweig. Zwei Jahre lang trug er das schwarz-gelbe Jersey und kam immerhin auf 38 Bundesligaspiele © getty 4/39 Nelson Valdez - 22 Jahre - Für 4,7 Millionen lotsten Aki Watzke und Susi Zorc den Paraguayer aus Bremen ins Westfalenstadion. Vier Jahre lang stürmte Valdez beim BVB, in 113 Spielen machte er 16 Hütten © getty 5/39 2007/2008: Antonio Rukavina - 23 Jahre - Der Serbe kam für 2,3 Millionen von Partizan. Einen nachhaltigen Eindruck konnte er nie hinterlassen. Ganz im Gegenteil zu dem Jungspund, an dessen Seite er vorgestellt wurde... © getty 6/39 Mats Hummels - 19 Jahre - ...der BVB schnappte sich nämlich eines der größten Innenverteidiger-Talente des FC Bayern auf Leihbasis. 2009 verpflichtete Dortmund Hummels fest. Der Rest ist bekannt: Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister, Weltklasse... © getty 7/39 Jakub Blaszczykowski - 21 Jahre - Für 3 Millionen sicherte sich der BVB auch den jungen Kuba von Wisla Krakau. Ebenfalls der Beginn einer jahrelangen Erfolgsgeschichte. In neun Jahren machte er 197 Bundesliga-Spiele (27 Tore) © getty 8/39 Bajram Sadrijaj - 21 Jahre - Der Angreifer kam ablösefrei aus der Jugend der TSG Thannhausen. In Dortmund spielte er meist in der Zweitvertretung, immerhin kam er in zwei Jahren auf drei Bundesligaeinsätze © getty 9/39 Kevin-Prince Boateng - 21 Jahre - Der Bad Boy kam für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Tottenham. Zwar war Jürgen Klopp von seinen Leistungen überzeugt, aus finanziellen Gründen wurde die Kaufoption jedoch nicht gezogen © getty 10/39 Felipe Santana - 22 Jahre - Gut 2 Millionen legten Watzke und Co. für den Brasilianer auf den Tisch von Figueirense. Jahrelang galt er als bester dritter Innenverteidiger, dazu schoss er sich mit dem entscheidenden Tor gegen Malaga in die Herzen der Fans © getty 11/39 Neven Subotic - 19 Jahre - Jürgen Klopp brachte den Innenverteidiger mit aus Mainz und entwickelte ihn in Dortmund zur Ligaspitze. 192 Mal trug Subotic bereits das schwarz-gelbe Trikot © getty 12/39 2009/2010: Damien Le Tallec - 19 Jahre - Ablösefrei wechselte der Franzose von Stade Rennes zum BVB. Das Talent spielte in drei Jahren meist bei der Zwooten, es reichte aber immerhin für vier Bundesligaspiele © getty 13/39 Kevin Großkreutz - 20 Jahre - Bereits in der Jugend war der polyvalente Mittelfeldspieler beim BVB. Über den Umweg Rot Weiss Ahlen kam er wieder zurück ins Revier und wurde in den kommenden sechs Jahren zur Klublegende © getty 14/39 Sven Bender - 20 Jahre - Dass der BVB die Jugend des TSV 1860 München genau scannt, ist schon lange gängige Praxis. So entdeckte man früh Sven Bender und verpflichtete ihn für 1,5 Millionen. Bis heute eine Bank in der Dortmunder Defensive © getty 15/39 2010/2011: Shinji Kagawa - 21 Jahre - Einer der größten Transfercoups der jüngsten Vergangenheit! Der Japaner kam als absoluter No Name von Cerezo Osaka, schoss die Liga auseinander und den BVB zu Titeln © getty 16/39 Mitchell Langerak - 21 Jahre - Für 500.000 Euro kam das Torwarttalent von Melbourne Victory. In fünf Jahren spielte er immerhin 19 Mal in der Bundesliga, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte © getty 17/39 Moritz Leitner - 18 Jahre - Wieder einmal ein Sechzger, der in den Ruhrpott aufbrach. Doch Leitner fasste beim BVB nie so richtig Fuß. 51 Ligaeinsätze hatte er nach fünf Jahren (mit Leih-Unterbrechung) auf der Autogrammkarte stehen © getty 18/39 Robert Lewandowski - 21 Jahre - Nach langem Transfer-Hickhack kam der Angreifer von Lech Posen. Er brauchte eine kurze Anlaufzeit, schoss dann aber die Liga komplett auseinander. Mittlerweile wurde er bereits zweimal Torschützenkönig (1x BVB, 1x Bayern) © getty 19/39 2011/2012: Chris Löwe - 22 Jahre - Der Linksverteidiger kam für ein Appel und ein Ei vom Chemnitzer FC. In zwei Jahre spielte er allerdings nur sieben Bundesligapartien für Schwarz-Gelb © getty 20/39 Mustafa Amini - 18 Jahre - Der Australier kam als Riesentalent von den Central Coast Mariners und sollte ans erste Team herangeführt werden. Das gelang jedoch nicht, Amini kam vor seinem Wechsel nach Dänemark zum Randers FC nur beim BVB II zum Einsatz © getty 21/39 Ivan Perisic - 22 Jahre - Für den Kroaten überwies die Borussia 5,5 Millionen an den FC Brügge. Zwei Jahre tanzte Perisic an Emmas Seite (42 Einsätze, 9 Tore), dann wechselte er zum VfL Wolfsburg © getty 22/39 Ilkay Gündogan - 20 Jahre - Ebenfalls 5,5 Millionen ließ sich der amtierende Deutsche Meister die Dienste des Nürnbergers kosten. Ein Volltreffer: Trotz Verletzungen wurde er Leistungsträger und spülte bei seinem City-Wechsel 27 Millionen in die Kassen © getty 23/39 2012/2013: Leonardo Bittencourt - 18 Jahre - Ein Cottbusser als Hoffnungsträger? Warum nicht! Der BVB schnappte sich eines der begehrtesten Talente Deutschlands. Den großen Sprung schaffte er nicht. Er kam auf fünf Ligaspiele in schwarz und gelb © getty 24/39 Julian Schieber - 23 Jahre - Für den Bullen aus Backnang schob der BVB 5,5 Millionen Euro nach Stuttgart. Über die Rolle des Backups kam der Angreifer jedoch nie hinaus © getty 25/39 Marco Reus – 23 Jahre – Der Königstransfer! Nach zwei Titelgewinnen stach der BVB die Bayern auch beim Werben um den heißesten deutschen Spieler aus. Reus kam für 17 Millionen Euro aus Gladbach. Seitdem pendelt er zwischen Lazarett und Weltklasse © getty 26/39 2013/2014: Milos Jojic – 21 Jahre – Wieder einmal ein Neuzugang von Partizan. Bei seinem Bundesligadebüt traf der Serbe 17,8 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt. Danach war er nur Ergänzungsspieler, also wechselte er nach Köln © getty 27/39 2014/2015: Dong-Won Ji – 23 Jahre – Der Südkoreaner kam ablösefrei aus Augsburg. Mit dem Deal hatten die Dortmunder nichts zu verlieren. Sonderlich viel gewann man jedoch auch nicht. Er machte kein Bundesligaspiel und wechselte nach einem Jahr zurück © getty 28/39 Matthias Ginter – 20 Jahre – Schlappe 10 Millionen legten die Schwarz-Gelben beim SC Freiburg auf den Tisch. Ein echter Stammspieler ist er nach wie vor nicht, doch 41 Bundesligaspiele in schwarz-gelb hat er bereits auf dem Buckel © getty 29/39 2015/2016: Adnan Januzaj – 20 Jahre – Ein weiterer Transfer unter der Überschrift „Versuch“. Dortmund holte den Belgier auf Leihbasis von Manchester United. Das Offensivtalent überzeugte nie so wirklich und so sah man von einer Weiterverpflichtung ab © getty 30/39 Julian Weigl – 19 Jahre – Sechzig zum BVB – ein altes Erfolgsrezept, an das sich die sportlich Verantwortlichen auch hier orientierten. Und Weigl schlug ein wie eine Bombe, war unter Thomas Tuchel sofort Mittelfeldchef und ist mittlerweile Nationalspieler © getty 31/39 2016/2017: Mikel Merino – 20 Jahre – Der flexibel einsetzbare Defensivmann wechselte aus Osasuna nach Dortmund. In der Hinrunde machte er lediglich ein Spiel für den BVB, Gerüchte um ein Leihgeschäft kursierten schnell © getty 32/39 Emre Mor – 18 Jahre – Für das junge Talent vom FC Nordsjaelland griff Dortmund wieder einmal tief in die Tasche. Knapp 10 Millionen Euro gab man aus. In sieben Einsätzen zeigte Mor gute Ansätze, aber auch noch Luft nach oben © getty 33/39 Raphael Guerreiro – 22 Jahre – Nach einer bockstarken EM kam der Portugiese mit reichlich Rückenwind nach Dortmund. Und diesen nutzte er. Schnell wurde er eine Art Lieblingsspieler für Tuchel. Verletzungen warfen ihn zuletzt aber zurück © getty 34/39 Ousmane Dembele – 19 Jahre – Für 15 Millionen Euro wechselte der Flügelflitzer von Stade Rennes ins Revier. In seiner ersten Halbserie zeigte er mit Dribblings, Assists und Abschlüssen, dass er die hohe Ablöse wert ist © spox 35/39 Alexander Isak – 17 Jahre – Er gilt als der nächste Zlatan Ibrahimovic. Real wollte ihn, doch Borussia Dortmund bekam ihn und erhofft sich von dem Angreifer, dass er in die Fußstapfen einiger seiner Youngster-Vorgänger tritt © getty 36/39 2017/2018: Mo Dahoud - 21 Jahre - Bei Borussia Mönchengladbach hat der Deutsch-Syrer mit seiner Spielweise im zentralen Mittelfeld alle Experten überzeugt. Der BVB schlug zu und sicherte sich seine Dienste bis Sommer 2022 © getty 37/39 Dan-Axel Zagadou - 18 Jahre - Ablösefrei schloss sich der Kapitän der zweiten Mannschaft von PSG der Borussia an. Perspektivisch soll sich der Abwehrspieler bis 2022 einen Platz in der Innenverteidigung ergattern © getty 38/39 Maximilian Philipp - 23 Jahre - 20 Millionen Euro überwies der BVB für den U21-Europameister in den Breisgau zum SC Freiburg. In Dortmund soll Philipp Druck auf die etablierten Offensivkräfte ausüben © bvb 39/39 Jeremy Toljan - 23 Jahre - Als frisch gebackener U21-Europameister wechselt Jeremy Toljan zum Ende der Transferperiode 2017/2018 zum BVB. Er ist eine Hoffnung für beide defensiven Außenbahnen

Yarmolenko nimmt Druck von den Youngstern

Mit 27 Jahren hat er bereits einiges erlebt und bringt zumindest die Grundvoraussetzung dafür mit, von entwicklungsbedingten Leistungstälern eher verschont zu bleiben als junge Kollegen wie der ebenfalls starke Philipp.

Für den BVB ist die Tatsache, dass sich Yarmolenko direkt so überzeugend einfügt, umso wichtiger, da er in Abwesenheit der verletzten Marco Reus und Andre Schürrle den Druck auf Youngster wie Philipp oder auch den immer wichtiger werdenden Christian Pulisic abschwächt.

Zudem bringt er mit seiner beeindruckenden Physis, seiner Schussstärke, aber auch mit seinen guten Standards noch einmal eine neue Facette ins Spiel der Schwarz-Gelben.

Bosz: Yarmolenko hat noch Probleme mit den 90 Minuten

Peter Bosz sprang am Mittwochabend zumindest nicht auf den Zug des überschwänglichen Lobes mit auf. Doch zwischen den Zeilen war die Wertschätzung des Trainers, der eigentlich keine Einzelspieler hervorheben wollte, doch herauszulesen: "Man sieht, dass er noch Probleme hat, das 90 Minuten durchzuhalten. Aber er ist ein sehr guter Spieler und an fast allen Toren beteiligt."

Der Hype in den sozialen Medien ist groß. Besonders nach der Enttäuschung infolge des Dembele-Verhaltens rund um seinen Barca-Transfer sehnt sich die Dortmunder Fanseele nach Lieblingen. Mit seiner unprätentiösen Art zu spielen und sich zu geben, hat Yarmolenko das Zeug dazu, in diese Rolle zu schlüpfen.

Gewiss ist der ganz große Hype nach nun erst drei Startelfeinsätzen verfrüht. Ähnlich wie der BVB wird auch Yarmolenko nicht ausschließlich Galas abliefern. Der Start im schwarz-gelben Trikot jedoch kann sich sehen lassen.

Und die Sprachbarriere ist laut Bosz ohnehin kein allzu großes Thema: "Er ist noch nicht lange da, aber er versteht sich sehr gut mit den Mitspielern. Gute Spieler verstehen sich immer schnell auf dem Platz."