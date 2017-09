Robben erklärt seinen Jubel mit Ribery

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Premier League Live Tottenham -

Swansea Primera División Live Real Betis -

La Coruna Championship Live Barnsley -

Aston Villa Primeira Liga Live Boavista -

Benfica Ligue 1 Live Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Live Guingamp -

Lille Ligue 1 Live Nantes -

Caen Ligue 1 Live Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Primera División Alaves -

Villarreal 2. Division Zenit St. Petersburg -

Ufa Serie A Sassuolo -

Juventus Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Sampdoria Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon Superliga Boca Juniors -

Godoy Cruz Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona

Arjen Robben hat nach dem überzeugenden 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Verhältnis zu Franck Ribery erklärt. Außerdem brach der Niederländer eine Lanze für seinen Sturmkollegen Thomas Müller.

Nach seinem Treffer zum 2:0 sprintete Robben zur Bank und jubelte mit seinem Teamkollegen Ribery, der gegen Mainz zunächst auf der Bank saß. In der Vergangenheit hatte es häufig Differenzen zwischen den beiden spielbestimmenden Bayern-Spielern der letzten Jahre gegeben. Auf die Frage, ob er und Ribery nun zum Ende ihrer Karriere zu "besten Freunden" würden, sagte Robben in der Mixed Zone der Allianz Arena: "Ja, das ist auch so. Ich bin stolz darauf. Wir spielen schon acht Jahre zusammen und es macht mir immer Spaß. Wir verstehen uns auf dem Platz sehr, sehr gut."

Besonders nach der Aufregung in den letzten Tagen sei der Jubel mit Ribery "ein Zeichen" gewesen: "Natürlich war rund um seine Auswechslung ziemlich viel los, aber er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns."

Robben: "Wenn wir Titel gewinnen wollen, brauchen wir Ribery"

Die Bedeutung Ribery für den Erfolg sei nach wie vor hoch: "Wir brauchen ihn. Wenn wir Titel gewinnen wollen, brauchen wir Ribery. Deswegen war es schön, das Tor mit ihm zu feiern."

Bei dem Torjubel sei es auch darum gegangen, dass Robben den Treffer mit dem rechten Fuß erzielt habe: " Es ist ja kein Geheimnis, dass mein linker Fuß ein bisschen besser ist, aber heute ging es auch mit rechts." Jedenfalls sei das gemeinsame Feiern des Treffers eine "spontane Aktion" gewesen.

Lob für Thomas Müller

Dass Thomas Müller gegen Mainz nicht auf dem rechten Flügel, sondern in der Zentrale, wandelnd zwischen der Position des Zehners und der der zweiten Spitze, auflief, bezeichnete Robben als einen der Schlüssel zur guten Leistung: "Mit Thomas hat man noch viel mehr Bewegung. Thomas ist wie ein zweiter Stürmer. Er geht in die Lücke, geht im die Tiefe, reißt Lücken auf, macht Raum für andere."

Zwar wolle Robben keinen Stammplatz für Müller auf der Zehn einfordern, weil sein Lob "nichts mit anderen Spielern zu tun" habe, "aber ich spiele immer sehr, sehr gerne mit Thomas zusammen. Das funktioniert immer gut."