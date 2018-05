Der HSV steigt aus der Bundesliga ab: Die Wende kam einen Hollerbach zu spät

Bundesliga Sa Jetzt Abstieg? Europa? Erlebe alle Emotionen in den Highlights! Premier League Live Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

Der Hamburger SV ist zum ersten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig, der erste Abstieg hat sich lange angedeutet und ist unter dem Strich verdient. Die Entwicklungen der letzten Wochen machen jedoch Hoffnung für den Wiederaufbau.

Uwe Seeler machte sich Sorgen um seinen HSV. Seit Jahren. Doch immer wieder hatte es ein Happy End für seinen Herzensverein gegeben.

Diesmal nicht. "Ich bin traurig", sagte der geknickte Seeler: "Hamburg ohne erste Liga kann ich mir noch gar nicht vorstellen." An diese Vorstellung wird sich die Vereinsikone jedoch gewöhnen müssen. Denn um 17.37 Uhr war es Gewissheit: Der Hamburger SV ist nach 54 Jahren und 261 Tagen zum ersten Mal überhaupt abgestiegen. Die Bundesliga-Uhr im Volksparkstadion wird aufhören zu ticken.

HSV steigt trotz Sieges gegen Gladbach ab

Und das obwohl der HSV seine eigenen Hausaufgaben am letzten Spieltag erledigte. Angetrieben von weitgehend positiv verrückten Fans, fuhren die Hamburger gegen Borussia Mönchengladbach einen verdienten 2:1-Heimsieg ein. Weil zeitgleich der VfL Wolfsburg allerdings gegen den 1. FC Köln gewann, reichte es eben nicht.

"Ich wusste schon, dass es schwer wird, wenn man von anderen abhängig ist. Wir haben die letzten Jahre auch schon Wunder erlebt, aber immer wieder Wunder gibt es nicht", fasste Seeler zusammen.

Der HSV stieg nicht am Samstag ab. Und er stieg auch nicht in den letzten acht Spielen ab.

Entscheidung für Christian Titz hatte einen Effekt

Denn die Entscheidung für Christian Titz war seit Jahren die erste auf der Trainerposition, die einen echten Effekt hatte. Seitdem der 47-Jährige am Ruder war, spielten die Hamburger so gut und ansehnlich wie lange nicht.

Anstatt im Abstiegskampf auf Kratzen und Beißen zu setzen, war der HSV eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga, die den Ball haben wollte und einen offensiven Plan hatte. "Wir spielen das erste Mal seit vier Jahren Fußball", lobte Lewis Holtby die Spielidee seines Trainers zuletzt.

Eben jener Holtby war zuletzt das Gesicht des Hamburger Aufschwungs. Unter Markus Gisdol und Bernd Hollerbach hatte er auf der Tribüne gesessen. Titz machte Holtby zu seinem Mann, sprach ihm das volle Vertrauen aus und bekam dies mit Leistung und Toren zurückgezahlt. In acht Spielen unter Titz erzielte er fünf Treffer, unter anderem das Siegtor gegen Gladbach.

HSV in der Titz-Tabelle auf Platz sechs

Und der Erfolg gab Titz' Ansatz Recht. In acht Spielen holte das Team 13 Punkte. In der imaginären Titz-Tabelle steht der HSV auf Platz sechs. Die echte Tabelle zeigt allerdings Platz 17 und dieser bedeutet nun mal den Abstieg.

"Ich habe es das erste Mal nach 80 Minuten gespürt. Im Moment ist es eine große Enttäuschung", sagte Titz, sichtlich nach den richtigen Worten suchend. "Ich war bis zuletzt überzeugt, dass wir gewinnen und dass es reichen könnte. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs und auf das, was sie in den letzten acht Wochen bereit waren zu geben, dieses Wunder noch möglich zu machen."

Wenngleich der beeindruckende Endspurt und das Kratzen am Wunder über einiges hinwegtäuscht, ist der Abstieg sportlich verdient. Über einen Großteil der Saison war der HSV eben die zweitschwächste, während des Kölner Zwischenhochs sogar eine Zeitlang die schwächste Mannschaft die Liga.

Abstieg des HSV logische Konsequenz

Der Abstieg ist die logische Konsequenz aus einer Aneinanderreihung an Fehlentscheidungen über Jahre hinweg. Die Gründe sind mannigfaltig.

Der Verein hat seinen Standortvorteil, seine starke Infrastruktur und seine riesige Fanbase nicht genutzt. Selbst mit den Millionenzuschüssen von Investor Klaus-Michael Kühne ist es über Jahre hinweg nicht gelungen, den Kader sinnvoll zusammenzustellen.

Darüber hinaus gab es in der Besetzung der Trainerposition nie eine klare Idee. Alleine in dieser Saison waren mit Markus Gisdol, Bernd Hollerbach und Christian Titz drei Trainer am Werk, deren Idee vom Fußball eine grundlegend unterschiedliche ist. Entsprechend passten jeweils Teile des Kaders nicht zusammen.

Das Idealbild eines Vereins, dessen Führung eine klare Linie vorgibt und nach dieser den Trainer und den Kader aussucht, gab es in den letzten Jahren in Hamburg nicht.

Jedes Jahr Abstiegskampf? Die Platzierungen des Hamburger SV seit der Jahrtausendwende © getty 1/19 Seit einigen Jahren ist der Hamburger SV den Abstiegskampf gewohnt. Doch das war in diesem Jahrtausend nicht immer so. SPOX zeigt die Platzierung der Norddeutschen seit 2000. © getty 2/19 Saison 1999/2000: Platz 3 mit 59 Punkten und 63:39 Toren. Bei der Jahrtausendwende hatte der HSV noch ganz andere Ambitionen und wurde diesen gerecht. Der Nordklub qualifizierte sich für die Champions-League-Qualifikation. © getty 3/19 Saison 2000/01: Platz 13 mit 41 Punkten und 58:58 Toren. Es war ein enttäuschendes Jahr für die Hamburger. In Erinnerung bleibt aber der letzte Spieltag, als die Bayern in letzter Sekunde durch einen indirekten Freistoß von Andersson noch Meister wurden. © getty 4/19 Saison 2001/02: Platz 11 mit 40 Punkten und 51:57 Toren. Bereits nach sechs Spieltagen musste Trainer Frank Pagelsdorf gehen. Die Saison beenden durfte Kurt Jara, aber auch er konnte nicht mehr als einen Mittelfeldplatz rausholen. © getty 5/19 Saison 2002/03: Platz 4 mit 56 Punkten und 46:36 Toren. Sergej Barbarez und Co. spielten eine gute Saison und landeten am Ende sogar vor Werder Bremen. © getty 6/19 Saison 2003/04: Platz 8 mit 49 Punkten und 47:60 Toren. In dieser Spielzeit enttäuschte der HSV. Zu allem Überfluss gewann Rivale Werder Bremen auch noch das Double. © getty 7/19 Saison 2004/05: Platz 8 mit 51 Punkten und 55:50 Toren. Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Bielefeld musste Klaus Toppmöller den Trainerstuhl räumen. Thomas Doll übernahm. © getty 8/19 Saison 2005/06: Platz 3 mit 68 Punkten und 53:30 Toren. Die beste Saison der Norddeutschen in diesem Jahrtausend. Am letzten Spieltag zog jedoch Rivale Werder Bremen nach einem 2:1-Sieg in Hamburg am HSV vorbei. © getty 9/19 Saison 2006/07: Platz 7 mit 45 Punkten und 43:37 Toren. Doll musste nach nur einem (!) Sieg aus 19 Spielen (!) gehen. Huub Stevens übernahm und führte den HSV mit 9 (!) Siegen aus den restlichen Spielen von Platz 18 auf 7! © getty 10/19 Saison 2007/08: Platz 4 mit 54 Punkten und 47:26 Toren. Erst am letzten Spieltag konnte der HSV durch einen 7:0-Kantersieg gegen Karlsruhe Platz vier erobern. © getty 11/19 Saison 2008/09: Platz 5 mit 61 Punkten und 49:47 Toren. Vor neun Jahren gelang dem Nordklub zuletzt die Qualifikation für den Europapokal. © getty 12/19 Saison 2009/10: Platz 7 mit 52 Punkten und 56:41 Toren. In dieser Spielzeit träumte der HSV vom Europa-League-Finale im eigenen Stadion. Im Halbfinale scheiterte man jedoch am FC Fulham. © getty 13/19 Saison 2010/11: Platz 8 mit 45 Punkten und 46:52 Toren. Nach einer 0:6-Klatsche bei Bayern München entließ der HSV Trainer Armin Veh. Michael Oenning übernahm. © getty 14/19 Saison 2011/12: Platz 15 mit 36 Punkten und 35:57 Toren. Nach langer Zeit mussten die Hamburger wieder um den Klassenerhalt kämpfen. Am Ende der Saison waren es dann doch fünf Punkte Vorsprung vor dem 16. Platz. © getty 15/19 Saison 2012/13: Platz 7 mit 48 Punkten und 42:53 Toren. In dieser Spielzeit verzückte Heung-Min Son die Fans des HSV. 12 Treffer erzielte er für die Rothosen. Anschließend wechselte der Südkoreaner zu Bayer Leverkusen. © getty 16/19 Saison 2013/14: Platz 16 mit 27 Punkten und 51:75 Toren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga mussten die Norddeutschen in die Relegation. Gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich der HSV dank eines Treffers von Lasogga durch. © getty 17/19 Saison 2014/15: Platz 16 mit 35 Punkten und 25:50 Toren. In der Relegation gegen Karlsruhe rettete ein fragwürdiger Freistoßpfiff den HSV. Längst Legende ist, wie Diaz van der Vaart wegschickte ("tomorrow my friend") und den Ball in den Winkel schlenzte. © getty 18/19 Saison 2015/16: Platz 10 mit 41 Punkten und 40:46 Toren. Der HSV schaffte 2016 die beste Saisonplatzierung in den letzten fünf Jahren. © getty 19/19 Saison 2016/17: Platz 14 mit 38 Punkten und 33:68 Toren. Die Bilder vom letzten Spieltag erinnern an eine Meisterfeier. Am 34. Spieltag bejubelten Holtby und Co. den in letzter Sekunde sicher gemachten Klassenerhalt.

Hohe Fluktuation in der Vereinsführung des HSV

Das ist auch ein Ergebnis eines häufigen Wechsels in der Führungsriege. Seit 2014 waren Carl-Edgar Jarchow, Dietmar Beiersdorfer, Heribert Bruchhagen und nun Frank Wettstein Vorstandsvorsitzende. Dem Aufsichtsrat standen in dieser Zeit Jens Meier, Karl Gernandt, Dr. Andreas Peters, Michael Krall und Bernd Hoffmann vor. Auf der Position des Sportdirektors waren Peter Knäbel, Oliver Kreuzer, Dietmar Beiersdorfer und Jens Todt tätig.

Es kehrte über Jahre hinweg keine Ruhe ein. Zwischenstände aus Gesprächen mit Trainern und Sportdirektoren gerieten an die Öffentlichkeit, bereits fix scheinende Personalien platzten doch noch und ständig gab Investor Kühne seinen Senf dazu. Zur "schlechtesten Investition seines Lebens", wie er den HSV kürzlich in einem Interview mit der Bild bezeichnete.

Der Abstieg war nicht das Ergebnis einer Ausrutschersaison. Er hat sich von langer Hand abgezeichnet und wäre bereits in den Vorjahren verdient gewesen.

Das eigentliche Paradox ist, dass er nun in einer Phase Realität wurde, in der der HSV erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit ein solides Bild abgab. Sportlich wie in der Außendarstellung. Plötzlich schien das Wunder möglich und plötzlich schien jeder wieder daran zu glauben.

Letztlich schaffte es Titz trotz größter Bemühungen allerdings auch nicht, den Dino noch einmal wiederzubeleben. Acht Spiele waren zu wenig, um das Wunder noch zu schaffen.

Wochen unter Bernd Hollerbach entscheidend

In der Retrospektive lässt sich vieles am Missverständnis Bernd Hollerbach aufhängen. Als dieser den Posten beim HSV übernahm, stand der Klub zwar ebenfalls schon auf Tabellenrang 17. Allerdings hatte er nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und vier aufs rettende Ufer.

Was folgte, waren Wochen der Phrasen, des immer schwächer werdenden Fußballs und der ausbleibenden Erfolge. In sieben Spielen holte Hollerbach nur drei Punkte, der Relegationsrang war nun sieben Punkte entfernt.

"Meine Meinung ist, dass der Trainer zu spät gekommen ist", sagte Kyriakos Papadopoulos am Samstag. "Jeder hat die Schritte nach vorne gesehen. Es tut mir leid, dass wir erst am Ende so ein Gesicht gezeigt haben."

Titz sorgte für eine Wende, doch sie kam tatsächlich einen Hollerbach zu spät. Mit dem Fußball und dem Punkteschnitt des ehemaligen U23-Erfolgstrainers wäre unter Umständen sogar das Wunder möglich gewesen.

HSV mit einem neuen Ziel: Aufstieg in die Bundesliga

Es blieb aus. Seit Samstagabend steht ein nie dagewesenes Ziel im Plan des HSV: der Aufstieg in die Bundesliga. Hoffnung, dieses Ziel auch zu erreichen, machen die Entwicklungen der letzten Wochen.

Das Publikum steht zum Verein, ein Großteil der Zuschauer solidarisierte sich neben den wenigen Ausfällen auch am Samstag mit dem Team. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann hat eine Vision. In seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender (2003 bis 2011) schöpfte der HSV zwar ebenfalls nicht sein Potenzial aus, spielte jedoch häufig europäisch. Darüber hinaus bekannte sich mit Kapitän Gotoku Sakai der erste Leistungsträger zum Klub. Ein wichtiges Signal in der schwärzesten Stunde der Vereinsgeschichte.

Die wichtigste Personalie für die Mission Wiederaufstieg ist jedoch der Trainer. Im Laufe der vergangenen Woche machte der HSV die Entscheidung öffentlich, dass Titz auch in der 2. Liga als Trainer im Amt bleiben werde. Am Montag sollen die finalen Vertragsgespräche stattfinden. Mit seinem Rückhalt in der Mannschaft und bei den Fans sowie seiner Spielidee ist der 47-Jährige für den Neuaufbau des HSV in Liga zwei prädestiniert.

Die Sorgen, die sich Uwe Seeler jahrelang um seinen HSV machen musste, weichen künftig der Hoffnung auf den Wiederaufstieg. Im Unterhaus ist der HSV qua Definition direkt Top-Favorit und mit Sicherheit wird es häufiger Grund zu feiern geben als in den quälenden letzten Jahren.

Auch für Seeler. Der ist dann jedenfalls wieder an Bord: "Ich werde auch zur zweiten Liga gehen." Ist ja klar.

Bundesliga-Tabelle nach 34 Spieltagen: HSV abgestiegen