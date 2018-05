FC Bayern: Trainer Jupp Heynckes rüffelt Stürmer Robert Lewandowski

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Serie A Live AC Mailand -

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat Robert Lewandowski nach dem Spiel beim 1. FC Köln (3:1) gerügt und eine klare Botschaft gesendet.

"Beim FC Bayern nimmt immer noch der Trainer die Auswechslungen vor - und das bin ich", sagte Heynckes auf der Pressekonferenz. "Ich bin der Boss."

Heynckes hatte Lewandowski in der 77. Minute gegen Sandro Wagner ausgewechselt. Lewandowski klatschte zwar halbgar mit Heynckes' Assistent Peter Hermann ab, würdigte den Cheftrainer aber keines Blickes und ging ohne Handschlag an ihm vorbei.

Bereits auf dem Platz hatte Heynckes Lewandowski noch ein paar Worte mit auf den Weg gegeben.

Lewandowski gibt Fehlverhalten zu

Lewandowski habe sein Fehlerverhalten im Nachhinein zugegeben, berichtete Heynckes. "Ich weiß ja, dass Torjäger egoistisch sind. Lewandowski will im europäischen Ranking noch nach vorne", sagte Heynckes. "Aber wir haben darüber gesprochen, er hat es eingesehen."

Lewandowski steht seit dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid auch öffentlich in der Kritik. In den letzten Tagen wurde darüber diskutiert, ob Lewandowski das Prädikat Weltklasse verdient habe. Heynckes hatte den Stürmer in dieser Debatte öffentlich verteidigt.

In Köln erzielte er sein 29. Saisontor, sein 150. Pflichtspieltreffer im 193. Spiel für die Bayern. ür den Polen war es gleichzeitig der 180. Bundesliga-Treffer, womit er in der ewigen Torschützenliste an Stefan Kuntz vorbeizog und nun Platz 7 belegt. Der sechstplatzierte Ulf Kirsten (182) ist nur noch zwei Treffer entfernt.

Leistungsdaten von Robert Lewandowski 2017/18