1. FC Köln - FC Bayern München 1:3: FCB dreht Partie beim Schlusslicht und siegt

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Premier League Live Lok Moskau -

Zenit Premier League Live West Bromwich -

Tottenham Primera División Live Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Subotica Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Der FC Bayern München hat am 33. Bundesliga-Spieltag seinen 27. Saisonsieg eingefahren. Beim 1. FC Köln, der bereits vor der Partie als Absteiger feststand, gewann der Deutsche Meister nach Rückstand mit 3:1 (0:1).

Die Kölner waren von Beginn an die ambitioniertere Mannschaft. Mit schnellen Zuspielen in die Spitze überliefen sie mehrfach die hoch verteidigenden Bayern, vergaben jedoch alleine in der Anfangsviertelstunde drei vielversprechende Gelegenheiten (zweimal Terodde, einmal Zoller).

Erst nach einer Viertelstunde bekamen die Bayern Kontrolle über das Mittelfeld. Weil es jedoch an Tempo fehlte und die Kölner sich engagiert in alle Zweikämpfe warfen, spielten sie sich dabei nur wenige Torchancen heraus. Die Führung für die Hausherren durch ein Süle-Eigentor war verdient.

Im Laufe der zweiten Halbzeit zogen sich die Gastgeber immer weiter zurück und kamen kaum noch über die Mittellinie. Die Bayern erhöhten den Druck und belagerten den Gegner an dessen Strafraum. Folgerichtig drehte der Meister die Partie durch Tore von James und Lewandowski innerhalb von zwei Minuten.

Durch den Doppelschlag war die Partie entschieden. Köln konnte nichts mehr entgegensetzen, die Bayern erhöhten durch Tolisso noch und siegten letztlich doch souverän.

Die Daten zum Spiel 1. FC Köln - FC Bayern München

Tore: 1:0 Süle (31./Eigentor), 1:1 James (59.), 1:2 Lewandowski (61.), 1:3 Tolisso (78.)

Erstmals seit 2015 trafen die Kölner wieder in elf Bundesliga-Heimspielen in Folge - alle unter Ruthenbeck, unter Stöger gelangen in den ersten sechs Heimspielen nur zwei Tore und viermal blieb man ohne Treffer.

Mit seinem 180. Bundesliga-Tor zog Lewandowski an Stefan Kuntz vorbei und ist nun alleiniger Siebter in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste. Ulf Kirsten auf Rang sechs (182) ist nur zwei Treffer entfernt.

Erstmals seit April bis August 2005 erzielten die Bayern in sechs Bundesliga-Spielen in Folge mindestens drei Tore.

Der Star des Spiels: James Rodriguez (FC Bayern München)

Ließ sich vor dem Gegentor zwar den Ball abjagen, bügelte diesen Fauxpas später jedoch wieder aus: Erzielte den Ausgleichstreffer selbst und legte das 3:1 mit einer passgenauen Flanke vor. Dazu mit den meisten Torschussvorlagen (sechs) und Ballaktionen mal wieder der dominanteste Spieler auf dem Platz.

Der Flop des Spiels: Simon Terodde (1. FC Köln)

Vergab in der Anfangsphase zwei große Chancen fahrlässig und verlor in der Folge die Bindung zum Spiel. Stand dreimal im Abseits, hatte die wenigsten Ballaktionen und tauchte nach der Pause komplett ab.

Die Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus

War wenig gefordert und leitete die Partie weitgehend souverän. Korrekt, bei Ulreichs Ausflug aus dem Strafraum (48.) nicht auf Hand zu entscheiden, da der Arm komplett am Körper angelegt war. Hätte bei Marohs Foul gegen Müller allerdings durchaus auf Elfmeter für die Bayern entscheiden können. Entschied sich zu Recht gegen einen Strafstoß, als sich Terodde in Süle fallen ließ. Verwies Köln-Trainer Ruthenbeck im Anschluss wegen Meckerns auf die Tribüne. Gab den Kölner nach James' Halten gegen Pizarro auch nach Ansicht der TV-Bilder keinen Elfmeter (90.). Richtige Entscheidung, der Kontakt war nur minimal.