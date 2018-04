FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 1:1: Königsblau erkämpft Punkt in Unterzahl

Championship Live Aston Villa -

Derby County Premier League Live Huddersfield -

Everton Primera División Live Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Live Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Live Lyon -

Nantes Serie A Live AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F

Der FC Schalke 04 hat am 32. Bundesliga-Spieltag daheim gegen Borussia Mönchengladbach trotz Unterzahl ein 1:1 (1:1) geholt. Während S04 damit weiter Kurs auf Platz zwei hält, kann Gladbach nicht zu Rang sieben aufschließen.

In einer zu Beginn ausgeglichenen Partie schoss Raffel den ersten Bock, als er aus sechs Metern völlig frei den Ball nicht richtig traf (8.). Wenig später schwächte sich Schalke selbst: Bentaleb stieß Stindl nach hartem Zweikampf im Mittelfeld die Hand an die Schläfe und sah für diese Tätlichkeit Rot.

Tedesco stellte in Unterzahl auf Vierer- und wenig später wieder auf Fünferkette um, Burgstaller war einzige Spitze. Gladbach spielte es jedoch höchst bedächtig und gab sogar Konterchancen ab. Nach starker Vorarbeit von Hazard legte dann Stindl quer, Raffael musste nur einschieben. Dann der Schock für die Gäste: Zunächst verletzte sich Stindl schwer am Knöchel und musste raus, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konsultierte Schiedsrichter Osmers die Fernsehbilder und entschied dann auf Handelfmeter für S04.

Auch nach der Pause fiel den Gladbachern gegen das tiefstehende 5-3-1 der Gäste nicht viel ein, Schalke beschränkte sich auf Konter nach Ballgewinn. Gladbach hatte den Ballbesitz und wollte vor allem flach kombinieren, Königsblau kam vor allem über den Einsatz in den Zweikämpfen. Von einer numerischen Überlegenheit der Fohlen war nichts zu spüren.

In der Schlussphase traf Elvedi mit einer Flanke noch einmal die Latte für Gladbach, ansonsten drückten sie nicht mit letzter Konsequenz auf den Dreier. Schalke in Halbzeit zwei enorm zweikampf- und laufstark, bevor am Ende die Kräfte schwanden, Tedesco konnte mit dem Punkt am Ende auch gut leben.

Die Daten zum Spiel Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Tore: 0:1 Raffael (32.), 1:1 Caligiuri (45.+3/Handelfmeter)

Rote Karte: Bentaleb (13./Schalke 04)

Die Schalker gewannen nur 1 der letzten 5 Pflichtspiele (2 Remis, 2 Niederlagen) und blieben zuletzt erstmals nach der Winterpause 3 Pflichtspiele in Folge ohne Sieg.

Von den letzten 10 Gastspielen haben die Fohlen nur beim 1:0 in Hannover am 24. Spieltag gewonnen - ansonsten gab es 2 Remis und satte 7 Niederlagen.

Schalke traf auch im 26. Bundesliga-Spiel in Folge. Eine längere Torserie gab es für die Knappen in der Bundesliga zuvor nur zwischen April 1983 und April 1985, als Königsblau sogar in saisonübergreifend 33 Bundesliga-Spielen in Folge traf (dazwischen eine Saison in der 2. Liga).

Nie zuvor erzielte Schalke so viele Elfertore in einer BL-Saison wie 2017/18 (10). Von zehn Strafstößen (Liga-Höchstwert) waren alle drin.

Mit Jannik Vestergaard sah auch der dritte vorbelastete Spieler der Borussia eine Gelbe Karte (seine 5.) und fehlt wie Kramer und Zakaria am nächsten Wochenende gesperrt gegen Freiburg.

Der Star des Spiels: Daniel Caligiuri (Schalke 04)

Erzielte das Tor für S04 und warf sich ansonsten voll rein. Meiste Ballaktionen bei den Königslauen, 80 Prozent Zweikampfquote, zwei Tore und zwei Torschussvorlagen. Marschierte auch in der zweiten Halbzeit mit Volldampf durchs Mittelfeld.

Der Flop des Spiels: Nabil Bentaleb (Schalke 04)

Als nominell einziger Sechser aufgeboten. Machte seine Sache in den ersten zehn Minuten gut, erwies Schalke mit seiner Tätlichkeit aber einen Bärendienst. Stindl nach einem Zweikampf im Mittelfeld so anzugehen, ist einfach nur dumm.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Eine Menge Arbeit für den 33-Jährigen, der auf Hilfe von Außen angewiesen war: Wollte Bentaleb nach dessen Aktion gegen Stindl zunächst nur Gelb zeigen, schwenkte nach Absprache mit seinem Linienrichter dann um auf Rot - korrekte Entscheidung, allerdings hätte sich Stindl für seine Rolle und die anschließende Theatralik auch Gelb redlich verdient. Beim Handelfmeter schaute er sich die Szene am Monitor an und gab dann den Strafstoß - eine harte, aber regelkonforme Auslegung. Zakaria hätte sich in der zweiten Halbzeit über Gelb-Rot nicht beschweren können.