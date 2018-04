VfB Stuttgart - SV Werder Bremen 2:0: Gentner und Özcan sichern VfB den Sieg

Fed Cup Women National Team So 22.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Championship Live Ipswich -

Aston Villa Premier League Live Watford -

Crystal Palace Primera División Live Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Live Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Super Liga Radnicki Nis -

Roter Stern Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

FK Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad

Der VfB Stuttgart hat sich am 31. Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Werder Bremen durchgesetzt. Damit haben die Schwaben 42 Zähler auf dem Konto und können auch rechnerisch nicht mehr absteigen.

Der VfB war in der ersten Halbzeit gegen harmlose Bremer das bessere Team. Die Mannen von Coach Korkut diktierten das Spiel, arbeiteten stark gegen den Ball, gewannen insgesamt mehr Zweikämpfe und waren offensiv vor allem über die linke Seite mit Thommy, Insua und auch Aogo immer wieder gefährlich.

Wenig überraschend fiel der einzige Treffer in der ersten Halbzeit dann auch über links. Insua flankte in der 13. Minute vor das Tor, wo Gentner goldrichtig stand und aus fünf Metern zu seinem ersten Saisontreffer einköpfte. Bremen gab keinen Schuss auf das Tor ab und offenbarte Schwächen im Passspiel. Auch deshalb ging das 1:0 zur Pause völlig in Ordnung.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Norddeutschen zwei Mal innerhalb kürzester Zeit die Chance zum Ausgleich. Doch der starke Zieler parierte zunächst einen tollen Distanzschuss von Gondorf (49.) und nach einer Ecke einen von Moisander mit der Schulter auf den Kasten gebrachten Ball (52.).

Fortan ließ Stuttgart wie schon im ersten Durchgang wenig zu. Werder betrieb zwar einen hohen Aufwand, kam aber unter dem Strich zu selten gefährlich zum Abschluss. Der Sieg des VfB, der in der Nachspielzeit nach einem Konter noch das 2:0 durch Özcan erzielte, war nicht besonders glanzvoll, aber verdient.

Die Daten des Spiels VfB Stuttgart - Werder Bremen

Tore: 1:0 Gentner (13.), 2:0 Özcan (90.+1)

Pavard stand erneut in der VfB-Startelf. Er ist einer von vier Feldspielern (Günter, Naldo und Ginter), die noch keine Spielminute in dieser Bundesliga-Saison verpasst haben.

Bremen kassierte in den vergangenen elf Auswärtsspielen immer mindestens ein Gegentor. Nur bei den beiden letztplatzierten Köln und Hamburg behielt Werder eine weiße Weste.

Stuttgart hat seit Dezember 2015 nach einer Pausenführung im eigenen Stadion keine Punkte mehr abgegeben. Damals übrigens gegen Werder.

Mit nur 29 Treffern nach 31 Partien ist es Stuttgarts schwächste Offensiv-Ausbeute der Vereinshistorie, zuvor lag der vereinsinterne Tiefstwert bei 32 Toren zu diesem Zeitpunkt (Saison 2005/06). Bisher schossen die Schwaben in jeder BL-Spielzeit mindestens 37 Tore.

Der Star des Spiels: Benjamin Pavard (VfB Stuttgart)

Überragende Partie vom Innenverteidiger, der sich kaum einen Fehler leistete. Der Franzose verlor lediglich einen Zweikampf, hatte ein herausragendes Timing bei seinen Tacklings und mit über 88 Prozent die beste Passquote aller Akteure.

Der Flop des Spiels: Maximilian Eggestein (Werder Bremen)

Eggestein war vor allem in der ersten Halbzeit ganz schwach. Der Bremer Mittelfeldspieler verlor zahlreiche Bälle und offenbarte in den Zweikämpfen (insgesamt 25 Prozent) teilweise eklatante Schwächen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sören Storks

Storks leistete sich keinen entscheidenden Fehler. Gentners Mini-Schubser gegen Veljkovic vor dem 1:0 laufen zu lassen war richtig. Ebenso war es vertretbar, in der 47. Minute nicht auf Elfmeter zu entscheiden, als Eggestein nach einem Freistoß von Aogo den Ball an die Hand bekam.