FC Augsburg - FSV Mainz 05 2:0: Mainz verpasst Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Primera División Live Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Live Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Live St. Etienne -

Troyes Premier League Live Man City -

Swansea First Division A Live Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Serie A Juventus -

Bologna Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed)

Am 31. Spieltag der Bundesliga hat es der FSV Mainz 05 verpasst, sich vom Relegationsplatz zu distanzieren. Mainz verlor beim FC Augsburg mit 0:2 (0:1) und liegt somit weiterhin nur dank der um acht Treffer besseren Tordifferenz vor dem SC Freiburg auf Platz 15. Der FCA fixierte gleichzeitig den Klassenerhalt.

Nach auskurierter Wadenverletzung lief Finnbogason erstmals seit 85 Tagen wieder für Augsburg in der Bundesliga auf. Er stand direkt in der Startelf und schloss bereits nach zwei Minuten ab, setzte seinen Kopfball aber knapp über die Latte. Finnbogasons Präsenz tat Augsburg gut - in den vergangenen drei Bundesligaspielen war schließlich nur ein Tor gelungen.

Augsburg dominierte die erste Halbzeit und hatte sowohl mehr als auch gefährlichere Abschlüsse als Mainz. In der 26. Minute schoss Richter rechts vorbei, in der 29. erzielte Gregoritsch das 1:0, in der 33. parierte Mainz-Keeper Adler einen Abschluss mit der Hacke von Richter und eine Minute später einen Schuss von Gregoritsch. Mainz kämpfte zwar, erspielte sich aber keine einzige zwingende Torchance.

Nach der Pause zog sich Augsburg etwas zurück, doch Mainz nutzte diesen Feldvorteil nicht aus. Abgesehen von einem Schuss von Serdar (53.) versprühten die Gäste keinerlei Gefahr. Gleichzeitig durften sie sich bei ihrem Keeper bedanken, dass sie nicht deutlicher in Rückstand gerieten: Adler entschärfte einige Augsburger Konter mit starken Paraden.

In der Nachspielzeit eilte Adler bei einem Eckball mit nach vorne - und beim folgenden Augsburger Konter nicht schnell genug zurück. Finnbogason vollendete zum 2:0.

Die Daten des Spiels FC Augsburg - FSV Mainz 05

Tor: 1:0 Gregoritsch (29.), 2:0 Finnbogason (90.+2)

Pablo de Blasis führte den 1. FSV Mainz 05 erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitän auf das Feld.

Gregoritsch erzielte sein zwölftes Saisontor. Mehr schaffte in der Augsburger Bundesliga-Geschichte noch keiner, ebenfalls zwölf nur Andre Hahn in der Saison 2013/14.

Augsburgs Cordova wurde zum 20. Mal in dieser Saison eingewechselt. Das toppt nur Freiburgs Florian Kath, der 21 Mal von der Bank kam.

Der Star des Spiels: Michael Gregoritsch (FC Augsburg)

Mit seinem Treffer zum 1:0 brachte Gregoritsch Augsburg auf die Siegerstraße. Insgesamt kam er dreimal zum Abschluss. In der 34. Minute hätte er beinahe das 2:0 erzielt, scheiterte aber an Adler.

Der Flop des Spiels: Jean-Philippe Gbamin (FSV Mainz 05)

Im Vorfeld des 0:1 leistete sich Gbamin erst einen Stellungsfehler und ließ sich dann viel zu einfach von Gregoritsch ausspielen. Außerdem zeigte er Schwächen im Spielaufbau: Seine Passquote zählte zu den schlechtesten unter den Mainzer Startelf-Spielern.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Frank Willenborg

Im Vorfeld des Treffers zum 1:0 ging der Mainzer Donati nach einem Zweikampf im Mittelfeld zu Boden. Da seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt noch in Ballbesitz war und auch direkt weiterspielte, entschied Willenborg zurecht auf Vorteil. Das Spiel beeinflussende Fehler leistete sich der Schiedsrichter nicht.