1899 Hoffenheim - Hamburger SV 2:0: TSG zu stark für defensivschwachen HSV

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Championship Live Middlesbrough -

Bristol City Premier League Live Huddersfield -

Watford Premier League Live Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División Live FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Live Lyon -

Amiens Serie A Live CFC Genua -

Crotone Serie A Live Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Ligue 1 Das DAZN-Triple Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Primera División Levante -

FC Sevilla

Der Hamburger SV hat einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf erlitten. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verlor bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:2 (0:2).

Mit nur einer Änderung im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Schalke, Jung rückte für den gelbgesperrten Papadopoulos in die Startelf, trat der HSV erneut sehr ballsicher und kombinationsstark auf. Zwingende Chancen wusste Hoffenheim aber weitestgehend zu unterbinden, Baumann hielt in der 35. Minute bockstark gegen Sakai.

Gegen den Ball versuchte die Titz-Elf dem Hoffenheimer Kombinationsspiel durch mannorientiertes Verteidigen im 4-1-4-1 entgegenzuwirken, leistete sich aber zu viele individuelle Fehler. Die TSG kam zu häufig hinter Hamburgs erste Defensivlinie, Steinmann war dann schlichtweg überfordert. Zudem bereiteten die weit aufgerückten Schulz und Kaderabek dem HSV Probleme.

Pollersbeck und dreifaches Aluminium-Glück bewahrten den zweikampfschwachen HSV vor einem höheren Rückstand. Nach 33 Minuten nahm Titz Steinmann runter. Für ihn kam Ekdal in die Partie, Holtby rückte als zweite Sechs eine Position nach hinten. Zumindest das Zentrum verdichtete der HSV so gewinnbringend.

Hoffenheim wurde in der Folge passiver und konzentrierte sich vornehmlich auf die Defensive. Hamburg spielte offensiv weiter gut mit, jedoch nicht druckvoll genug. Die Fehler in der Abwehr kosteten den HSV schließlich einen möglichen Punkt.

Daten des Spiels TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV

Tore: 1:0 Gnabry (18.), 2:0 Szalai (27.)

In neun seiner letzten zwölf BL-Spiele war Gnabry an einem Tor direkt beteiligt (7 Tore, 3 Assists).

Nur zwei Mal gelang den Kraichgauern in dieser BL-Saison kein Tor - Ligabestwert mit dem FC Bayern.

Hoffenheim traf schon zum 15. Mal Aluminium. Nur die Bayern hatten häufiger Pech (17 Mal).

Der Star des Spiels: Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim)

Offensiv wie defensiv sehr zweikampfstark. Sorgte im Zusammenspiel mit Gnabry auf der linken Seite stets für Gefahr. 41 Prozent der Hoffenheimer Angriffe in Durchgang eins liefen über seine Seite. Setzte sich vor dem 2:0 stark gegen Sakai durch und behielt bei seiner flachen Hereingabe auf den Torschützen Szalai die Übersicht.

Der Flop des Spiels: Rick van Drongelen (Hamburger SV)

Hatte große Probleme gegen die beweglichen Gnabry und Amiri. Verlor vor dem 0:1 sehr unbeholfen den entscheidenden Zweikampf gegen Gnabry. Gewann insgesamt nur 55,6 Prozent seiner Duelle. Im Aufbau zudem enorm unsicher, nur 70,7 Prozent seiner Pässen kamen an.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Souveräner, zurückhaltender Auftritt des 33-Jährigen. Beim vermeintlichen Treffer von Hübner nach acht Minuten stand Gnabry im Abseits und nahm Pollersbeck die Sicht auf den Ball. Nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter in Köln nahm Osmers den Treffer zurecht zurück. Bei den strittigen Strafraumszenen, in denen Holtby und Ito im Zweikampf zu Boden gingen, nicht auf Strafstoß für den HSV zu entscheiden, war ebenso richtig. Auch Akpogumas Treffer nach einer Ecke in der 73. Minute gab das Schiedsrichtergespann aufgrund einer engen Abseitsentscheidung korrekterweise nicht.