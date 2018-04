Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim: TV-Sender, Livestream, Anstoßzeit

Davis Cup Men Fr 06.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Super Liga Roter Stern -

Im Kampf um den Einzug in die Europa League trifft Eintracht Frankfurt am 29. Spieltag auf die TSG 1899 Hoffenheim, welche die Hessen mit einem Erfolg in der Tabelle überholen könnte. Die Kraichgauer kommen nach dem 6:0 gegen den 1. FC Köln mit deutlich Rückenwind in die Mainmetropole, aber vor allem zu Hause zeigte sich die Kovac-Elf zuletzt in starker Verfassung.

Spiel Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim Datum Sonntag, 08. April 2018 Uhrzeit 18:00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Aufstellungen, Kader- und Team-News

Vorschau aufs Spiel

Eintracht Frankfurt hat die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele allesamt gewonnen (die letzten beiden ohne Gegentor). Kein Team holte 2018 mehr Punkte im eigenen Stadion als die Hessen.

Luka Jovic ist in dieser Bundesliga-Saison der jüngste Spieler mit mindestens sieben Toren. Darüber hinaus traf Jovic zuletzt in drei Ligaspielen in Folge.