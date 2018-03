Erschreckende Elfmeterstatistik des VfL Wolfsburg: Debakel auf den Punkt gebracht

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live Leganes -

FC Sevilla Serie A Live Sampdoria -

Inter Mailand CSL Live Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Live Partizan -

Radnik Ligue 1 Live Nizza -

PSG Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED)

Der VfL Wolfsburg hat bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Schalke 04 den fünften von sechs Elfmetern in dieser Saison verschossen. In der sportlichen Lage, in der sich die Wölfe befinden, ein No-Go. Trotz verbesserter Leistung muss der VfL weiterhin gewaltig zittern und ist vermutlich auf das Unvermögen der Konkurrenz angewiesen.

75,6 Prozent der Elfmeter in der laufenden Bundesliga-Saison wurden verwandelt. 83,3 Prozent ist ein ähnlich starker Wert. Das Problem dabei? Wolfsburg hat 83,3 Prozent seiner Strafstöße verschossen. Lediglich ein Mal traf der VfL vom Punkt: Paul Verhaegh überwand Leipzigs Peter Gulacsi am 16. Spieltag.

Gegen Schalke verschoss Verhaegh. Erneut. Schon gegen Werder Bremen scheiterte der Routinier, der eigentlich einer der sichersten Schützen vom Punkt ist. Zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere vergab er zwei Elfmeter in Serie - davor war er bei 20 Versuchen insgesamt nur zwei Mal gescheitert.

Der Kapitän übernahm nicht nur in der 76. Minute, sondern auch nach dem Spiel Verantwortung: "In unserer Situation muss man so einen Elfmeter verwandeln. Das geht auf meine Kappe und es tut mir sehr leid für uns und die Fans."

Die verschossenen Elfmeter des VfL Wolfsburg in der Saison 2017/18

Spieltag Gegner Elfmeterschütze Stand beim Elfmeter Endstand 9 TSG Hoffenheim Maximilian Arnold 0:0 1:1 10 FC Schalke 04 Mario Gomez 0:1 1:1 11 Hertha BSC Mario Gomez 0:1 3:3 22 Werder Bremen Paul Verhaegh* 0:2 1:3 27 FC Schalke 04 Paul Verhaegh 0:0 0:1

*Verwandelte im Nachschuss

Wolfsburg verschenkt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Der VfL hätte Schalke schlagen und sich zumindest ein Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz verschaffen können. "Wir hatten eine gute Raumaufteilung und beschäftigten den Gegner. Wir hätten mindestens ein Unentschieden verdient gehabt", haderte Trainer Bruno Labbadia nach den verschenkten Zählern.

Man müsse das jetzt so schnell wie möglich abhaken, sagte der 52-Jährige. Auch wenn die vergebene Chance "nicht so einfach zu verkraften" sei.

Unterm Strich stehen erneut null Punkte. Zählt man ganz stupide die Punkte dazu, die Wolfsburg hätte holen können, hätten Arnold, Gomez und Verhaegh ihre Elfmeter verwandelt, würden die Wölfe nun auf Rang 14 der Tabelle stehen und hätte sieben Punkte Vorsprung auf den 1. FSV Mainz 05.

Die fiktive "Wolfsburg trifft vom Punkt"-Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. ... ... ... ... ... ... 11. Hertha BSC 27 32:33 -1 34 12. Werder Bremen 27 30:32 -2 33 13. Hannover 96 26 33:38 -5 32 14. Wolfsburg 27 32:37 -5 32 15. SC Freiburg 27 26:44 -18 30 16. 1. FSV Mainz 05 27 29:46 -17 25 17. Hamburger SV 27 19:43 -24 18 18. 1. FC Köln 26 25:49 -24 17

Labbadia richtet den Blick nach vorn

Diese Hochrechnung ist freilich nicht valide und ohnehin nur Wunschdenken. Allein an den Elfmetern lässt sich die missliche Lage der Wölfe nicht festmachen und auch Labbadia hängt das Thema nicht zu hoch: "Das spielt keine Rolle. Vielmehr spielt eine Rolle, dass die Mannschaft ein Gesicht gezeigt hat."

Der Trainer des VfL, der mit einem Punkt aus vier Spielen den schlechtesten Start eines Wolfsburg-Trainers in der Bundesliga-Geschichte hingelegt hat, sah die Verbesserungen seiner Mannschaft und will die positiven Erkenntnisse in Mut für die ausstehenden sieben Partien ummünzen.

Zuerst wird er jedoch seine Spieler aufmuntern müssen. Eigentorschütze Robin Knoche konstatierte nach der Partie: "Wenn man das ganze Spiel betrachtet, passt das zu unserer Situation. Wir hatten den Gegner eigentlich über weite Strecken im Griff, machen dann den Elfmeter nicht rein und dann treffe ich ins eigene Tor."

Abgesehen von der Elfmeter-Thematik muss der VfL ohne jegliche Effizienz oder Durchschlagskraft in der Offensive bis zum Schluss zittern. Wolfsburg kann sich glücklich schätzen, dass die Konkurrenz selbst nicht mehr zustande bringt.

Das Restprogramm des VfL Wolfsburg