Dortmunds Offensive lässt den Beamtenstatus hinter sich, am Ende muss es der Joker richten. Bei der Eintracht enttäuschen fast alle - nur die Joker nicht. Die Noten und Einzelkritiken zu Dortmund - Frankfurt.

Manuel Akanji: Hob vor dem 2:2 das Abseits auf, gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Schwächster Spieler in der Viererkette. LigaInsider-Note: 4,5.

© getty

Ömer Toprak: Guter Einsatz vor dem 1:0 gegen Boateng. Stark in den Zweikämpfen, konnte die Kette in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr so gut organisieren. LigaInsider-Note: 4.