Heimsieg gegen Mönchengladbach: Bayer Leverkusen bleibt auf Champions-League-Kurs

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Live Bordeaux -

Angers Ligue 1 Live Dijon -

Amiens Ligue 1 Live Lille -

Montpellier Ligue 1 Live Nantes -

Troyes Ligue 1 Live Rennes -

St. Etienne Premier League Live Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Live Malaga -

FC Barcelona Serie A Live Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien

Bayer 04 Leverkusen hat sein Heimspiel am 26. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Werkself bleibt damit auf Champions-League-Kurs, Gladbach steckt im Niemandsland der Tabelle fest.

Zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams im Mittelfeld weitgehend neutralisierten - wenn es im Ansatz zu Torgefahr kam, dann vor allem über schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Nach 20 Minuten übernahm Bayer dann das Kommando, drängte die Fohlen immer weiter zurück und kontrollierte den Ball. Über den schnellen Bailey, Siegtorschütze im Pokal gegen Gladbach, gab es zudem Kontermöglichkeiten.

Nachdem Volland eine Flanke von Bailey aus kürzester Distanz neben das Tor setzte, machte er es zwei Minuten später besser. Eine Hereingabe Baileys legte er per Kopf auf Alario ab, der nur noch einnetzen musste. Gladbach jetzt von der Rolle, Alario boten sich kurz vor und kurz nach der Pause weitere hochkarätige Möglichkeiten.

Auf eine wirkliche Reaktion der Gäste mussten die Zuschauer warten. Die Borussia zog sich trotz Rückstand weit zurück und verteidigte eher passiv, Bayer drängte aber nur zeitweise auf das 2:0. Erst ab der 70. Minute wurde Gladbach etwas stärker, die besseren Chancen hatte trotzdem Leverkusen. Hecking wechselte noch offensiv, die beste Chance hatte Drimic, der aus sieben Metern vorbeiköpfte. Wendell prüfte seinen eigenen Keeper noch mit einem Kopfball, ehe Julian Brandt in der Nachspielzeit den Sack zumachte.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Alario (39.), 2:0 Brandt (90.+3)

Nach dem 5:1 in der Hinrunde und dem 1:0 im Pokal-Achtelfinale gewinnt die Werkself zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Fohlen-Elf und feiert erstmals innerhalb einer Saison 3 Pflichtspielsiege gegen die Gladbacher.

Leverkusen bleibt zu Hause nach Führung ungeschlagen in dieser BL-Saison (6 Siege, 3 Remis).

Gladbach verlor die letzten 6 BL-Spiele nach Halbzeitrückstand allesamt.

Alario war an 6 der letzten 10 Leverkusener Bundesliga-Treffern direkt beteiligt (4 Tore, 2 Assists).

In den vergangenen 18 Bundesliga-Spielen blieben die Fohlen nur zweimal ohne Gegentor: am 19. Spieltag beim 2:0 gegen Augsburg und am 24. Spieltag beim 1:0-Auswärtserfolg in Hannover.

Der Star des Spiels: Leon Bailey

Wurde bei seiner Auswechslung nach 68 Minuten mit Sprechchören gefeiert: Wenn es gefährlich wurde, dann fast immer über Bailey. Zunächst vor allem über links, wechselte dann aber die Seite und wurde über rechts als Vorbereiter noch gefährlicher. Legte Volland die Riesenchance vor, leitete das 1:0 ebenfalls ein. Bei einem Konter in der ersten Halbzeit aber zu egoistisch, übersah den mitgelaufenen, freien Mitspieler.

Der Flop des Spiels: Raul Bobadilla

Zwei geblockte Torschüsse, ansonsten fiel Bobadilla eigentlich nur auf, wenn er den Ball verlor. Schaffte es nicht, vorne in der Spitze den Ball zu halten und abzulegen, im Strafraum kam er nicht zur Geltung, weil Gladbach dort so selten auftauchte. Nur 27 Ballaktionen, gewann 41 Prozent seiner Zweikämpfe und wurde in der 64. rausgenommen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

In der ersten Hälfte machten es ihm die Teams leicht, dank wenigen Fouls und einer großzüzigen Linie kam er ohne Gelbe Karte aus. Nach dem Seitenwechsel wurde es etwas hitziger und die Gladbacher mussten sich mehrere Gelbe abholen. Ließ sich aber nie aus der Ruhe bringen, hatte die Partie im Griff.