Peter Gulacsi: In der 10. Minute parierte er gut gegen Batshuayi, beim Gegentor von Reus schuldlos. LigaInsider-Note: 3,5

Konrad Laimer: War oft am Ball und probierte viel. Immer wieder etwas unsicher im Passspiel. LigaInsider-Note: 3,5

Dayot Upamecano: Hielt Batshuayi in Schach. Etwas schwächere Zweikampfquote als sein Nebenmann. LigaInsider-Note: 4

Marcel Sabitzer: War auf seinem rechten Flügel viel am Ball, versprühte jedoch kaum Torgefahr. Schlug acht Flanken und somit die meisten bei Leipzig. LigaInsider-Note: 3,5

Kevin Kampl: Am Kombinationsspiel etwas weniger beteiligt als sein Nebenmann Keita. Kam aber immerhin zweimal zum Abschluss. LigaInsider-Note: 4

Emil Forsberg: Sehr unauffällige und uninspirierte Vorstellung, war an keinem Torschuss beteiligt. LigaInsider-Note: 4,5

© getty

Jean-Kevin Augustin: In der 29. Minute brachte er seine Leipziger mit 1:0 in Führung. Insgesamt bemüht, rieb sich in zahlreichen Zweikämpfen auf. LigaInsider-Note: 3,5