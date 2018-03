BVB bei Punktgewinn gegen RB Leipzig mit verbesserter Leistung: Die Gretchenfrage bleibt

Primera División Levante -

Peter Stöger hat in der Bundesliga weiterhin kein Spiel als Trainer von Borussia Dortmund verloren. Obwohl die Ergebnisse größtenteils stimmen, bleibt das Spiel und die Saison des BVB auch unter dem Österreicher dürftig. Das dürfte so bleiben - und wird von Stögers Realismus unterstrichen.

In der Regel werden mit solchen Aussagen Siege umschrieben. "Es war ein großer Schritt nach vorne", sagte Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Weigl nach dem 1:1 bei RB Leipzig. Es liegt schon einige Zeit zurück, dass sich ein BVB-Spieler nach einem einfachen Punktgewinn derart positiv und zuversichtlich äußerte.

Mit dem kruden Saisonverlauf der Schwarzgelben im Hinterkopf und den gezeigten Leistungen unter Peter Stöger vor Augen, kommt Weigls Sätzchen allerdings nicht sinnfrei daher. Dortmunds Spiel und die gesamte Spielzeit bleiben unrund, wenngleich der Österreicher noch immer ungeschlagen ist und den Startrekord eines BVB-Trainers ausbaute (fünf Siege, fünf Remis).

Weigl bezog sich mit seiner Einschätzung ja vor allem auf die beiden letzten mageren Auftritte bei Atalanta Bergamo und im Heimspiel gegen Augsburg. Beamtenfußball sei das gewesen, echauffierte sich Sportdirektor Michael Zorc und auch Stöger hielt nach dem Remis gegen den FCA nicht mehr die schützende Hand über seine Spieler. Der Wille, die Entschlossenheit, die Zielstrebigkeit - all dies habe dem BVB gefehlt.

Die Gretchenfrage beim BVB bleibt offen

Insofern ist es richtig, das Unentschieden bei den Sachsen als Fortschritt zu werten. "Wir müssen aber weiter daran arbeiten, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen und dahinkommen, wo wir schon einmal waren", ergänzte Weigl.

Noten und Einzelkritik zu RB Leipzig - BVB: Der Zauber des Batsman ist verflogen © getty 1/28 Die beiden Dortmunder Winterneuzugänge enttäuschen. Naby Keita ist aggressiv wie immer und Marco Reus trifft wie immer. Die Noten und Einzelkritiken zu Dortmund - Leipzig. © getty 2/28 Peter Gulacsi: In der 10. Minute parierte er gut gegen Batshuayi, beim Gegentor von Reus schuldlos. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 3/28 Konrad Laimer: War oft am Ball und probierte viel. Immer wieder etwas unsicher im Passspiel. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 4/28 Willi Orban: Sehr souveräne Vorstellung des Leipziger Abwehrchefs. Beste Zweikampfquote auf Seiten Leipzigs. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 5/28 Dayot Upamecano: Hielt Batshuayi in Schach. Etwas schwächere Zweikampfquote als sein Nebenmann. LigaInsider-Note: 4 © getty 6/28 Lukas Klostermann: Offensiv unauffälliger als sein Pendant auf rechts Laimer, defensiv auch nur höchstens solide. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 7/28 Marcel Sabitzer: War auf seinem rechten Flügel viel am Ball, versprühte jedoch kaum Torgefahr. Schlug acht Flanken und somit die meisten bei Leipzig. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 8/28 Kevin Kampl: Am Kombinationsspiel etwas weniger beteiligt als sein Nebenmann Keita. Kam aber immerhin zweimal zum Abschluss. LigaInsider-Note: 4 © getty 9/28 Naby Keita: Im zentralen Mittelfeld räumte er wie gewohnt aggressiv ab. Bereitete Augustins Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 vor. LigaInsider-Note: 2 © getty 10/28 Emil Forsberg: Sehr unauffällige und uninspirierte Vorstellung, war an keinem Torschuss beteiligt. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 11/28 Jean-Kevin Augustin: In der 29. Minute brachte er seine Leipziger mit 1:0 in Führung. Insgesamt bemüht, rieb sich in zahlreichen Zweikämpfen auf. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 12/28 Timo Werner: Rochierte viel mit seinem Nebenmann Augustin. Ein steter Gefahrenherd, aber glücklos im Abschluss. LigaInsider-Note: 4 © getty 13/28 Bruma: Wurde in der 61. Minute für Forsberg eingewechselt und in der Folge immer wieder gefährlich. Empfahl sich für einen Platz in der Startelf. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 14/28 Stefan Ilsanker: Kam Mitte der zweiten Halbzeit für Kampl und präsentierte sich in der Folge unauffällig. LigaInsider-Note: 4 © getty 15/28 Yussuf Poulsen: In der 75. Minute für den Torschützen Augustin eingewechselt. Schloss dann einmal ab, verpasste aber das Gehäuse. LigaInsider-Note: 4 © getty 16/28 Roman Bürki: Zeigte einige gute Paraden und leistete sich keinen Fehler. Beim Gegentor machtlos. LigaInsider-Note: 3 © getty 17/28 Lukasz Piszczek: Hielt sich in der Offensive zurück und hing etwas durch, dazu nicht immer klar genug in Ballbesitz. LigaInsider-Note: 4 © getty 18/28 Manuel Akanji: In der 9. Minute unterlief Akanji ein übler Fehlpass. Glück für ihn, dass Werner die daraus resultierende Chance vergab. Auch in der Folge im Passspiel nicht immer genau genug. LigaInsider-Note: 5 © getty 19/28 Ömer Toprak: Zeigte in der Innenverteidigung eine solide Leistung und überzeugte mit guter Zweikampfführung. LigaInsider-Note: 3 © getty 20/28 Marcel Schmelzer: Hinten ordentlich, nach vorne fast ohne Impulse. Hatte mit der Schnelligkeit der Leipziger immer wieder Probleme, hielt sich in den wichtigen Szenen aber stabil. LigaInsider-Note: 4 © getty 21/28 Mahmoud Dahoud: Stand mal wieder in der Startelf und nutzte seine Chance. Genialer Pass auf Reus vor dem 1:1. Bestritt die meisten Zweikämpfe beim BVB und gewann starke 60 Prozent davon. LigaInsider-Note: 2 © getty 22/28 Julian Weigl: Wurde von den Leipziger gut gedeckt und so weitestgehend aus dem Spiel genommen. Sah bereits in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Nach der Pause leicht verbessert. LigaInsider-Note: 4 © getty 23/28 Andre Schürrle: Verlor den Ball vor dem zwischenzeitlichen 0:1 aus Dortmunder Sicht. Verhedderte sich immer wieder in Dribblings, nicht so zielstrebig wie zuletzt. LigaInsider-Note: 4 © getty 24/28 Mario Götze: Von ihm gingen kaum Impulse auch, dazu schwach im Zweikampf. Durch die Unruhe im Spiel war dies keine Partie, in die er Zugang fand. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 25/28 Marco Reus: Mit seinem Treffer zum 1:1 brachte er den BVB wieder ins Spiel. Strahlte immer Gefahr aus, baute nach der Pause aber ab. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 26/28 Michy Batshuayi: Erst etwas präsenter als zuletzt. Machte mit dem Rücken zum Tor viele Bälle fest, nahm anschließend aber nur noch wenig am Spiel teil. Vergab in der 63. Minute die Großchance zum 2:1 und sah eine unnötige Gelbe Karte. LigaInsider-Note: 5 © getty 27/28 Maximilian Philipp: Kam in der 78. Minute für Götze und feierte sein Comeback nach über dreimonatiger Verletzungspause. Keine Bewertung © getty 28/28 Christian Pulisic: Kurz vor Schluss für Reus eingewechselt und ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung

Dies ist genau die Gretchenfrage beim BVB in diesem letzten Viertel der Spielzeit. Der Ausgang bleibt völlig offen und wird das wohl bis zum Ende sein. Die Borussia kann frühzeitig aus der Europa League ausscheiden und einen Platz für die Königsklasse verpassen - dann würde das Jahr negativ besprochen und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dürfte seine Ankündigung, eine größere Kaderumstrukturierung zu vollziehen, wahr machen.

Doch auch der angestrebte Einzug ins EL-Endspiel und viel wahrscheinlicher die erneute Qualifikation zur Champions League liegen im Bereich des Machbaren. Unklar ist der Saisonausgang vor allem deshalb, weil sich Dortmund unter Stöger nicht in einen formstarken Lauf spielt. Und wohl auch nicht spielen wird, nimmt man die bisherige Zeit unter dem Ex-Kölner zum Maßstab - aber auch seine eigenen Aussagen.

Stöger muss beim BVB auch als Psychologe arbeiten

Zwar fahre man aus Leipzig "einigermaßen zufrieden nach Hause", doch Stögers nüchterne Einschätzungen der sportlichen Situation sowie gewissermaßen der Stagnation leuchten ein. Seine Ruhe und der Realismus kommen im Verein an, stoisch beantwortete Stöger in den letzten Wochen die meist kritischen Fragen.

Unter der Woche lieferte Stöger in einem Interview bei Amazon Music einige ausführliche Erklärungsansätze für die aktuelle Dortmunder Lage und wurde dabei teils recht deutlich. "Ein sehr zerbrechliches Gebilde" leite er momentan an, weshalb er häufig auch als Psychologe auf ein wegen des abwechslungsreichen Saisonverlaufs noch immer verunsichertes Team einwirken muss.

"Einige Jungs, an die keiner mehr geglaubt hat, haben wir schon wieder in die Spur bekommen und zum Leben erweckt, bei einigen anderen brauchen wir noch ein bisschen", sagte Stöger. Das gilt in erster Linie für die BVB-Offensive, die zuletzt aus Marco Reus, Andre Schürrle, Mario Götze und Michy Batshuayi bestand. Diese vier Spieler kommen aus langwierigen Verletzungen, aus Formschwankungen, es fehlte ihnen regelmäßige Spielpraxis oder wie im Falle von Batshuayi steckt der Anpassungsprozess an eine neue Liga noch in den Kinderschuhen.

Punkteschnitt unter Stöger: 2,0

Es kommt daher trotz der enormen Qualität der Einzelspieler nicht vollkommen überraschend, wenn solche Akteure mit sich und der (Wieder-)Eingliedung in die Mannschaft zu kämpfen haben. Stöger hat zumindest anders als in der zweiten Hälfte der Amtszeit von Vorgänger Peter Bosz ein Gebilde gefunden, dass man als Stammelf bezeichnen kann.

Dies und sein defensiverer Ansatz brachten dem BVB die nötige Stabilität, ein Punkteschnitt in der Bundesliga von 2,0 ist letztlich genau das, was die Borussia nach den Enttäuschungen der Hinrunde benötigte. Dennoch stellt sich Stöger den Debatten, weshalb es seinem Team so schwer fällt, das Vergangene hinter sich zu lassen und vor allem auch spielerisch wieder in die Spur zu kommen.

Kießling jagt Pizarro: Die aktuell aktiven Rekordspieler der Bundesliga © getty 1/16 Stefan Kießling hat gegen Wolfsburg sein 400. Spiel in der Bundesliga gemacht. Damit ist er eine der großen Legenden. SPOX zeigt die 15 Spieler, die momentan die meisten BL-Einsätze vorweisen und bei einem Bundesligisten unter Vertrag stehen. © getty 2/16 Platz 15: Mats Hummels, 271 Bundesligaspiele für Bayern München und Borussia Dortmund © getty 3/16 Platz 14: Alex Meier, 275 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt, den Hamburger SV und St. Pauli © getty 4/16 Platz 13: Thomas Müller 277 Bundesligaspiele für Bayern München © getty 5/16 Platz 12: Vedad Ibisevic, 279 Bundesligaspiele für Hertha BSC, den VfB Stuttgart, Hoffenheim und Alemannia Aachen © getty 6/16 Platz 11: Mario Gomez, 288 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart, Wolfsburg und Bayern München © getty 7/16 Platz 10: Marco Russ, 292 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt und Wolfsburg © getty 8/16 Platz 9: Aaron Hunt, 295 Bundesligaspiele für den Hamburger SV, Wolfsburg und Werder Bremen © getty 9/16 Platz 8: Rafinha, 307 Bundesligaspiele für Bayern München und Schalke 04 © getty 10/16 Platz 7: Christian Gentner, 338 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart und Wolfsburg © getty 11/16 Platz 6: Naldo, 342 Bundesligaspiele für Schalke, Wolfsburg und Werder Bremen © getty 12/16 Platz 5: Manuel Neuer, 346 Bundesligaspiele für Bayern München und Schalke © getty 13/16 Platz 4: Roman Weidenfeller, 354 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund und Kaiserslautern © getty 14/16 Platz 3: Gonzalo Castro, 355 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen © getty 15/16 Platz 2: Stefan Kießling, 400 Bundesligaspiele für Bayer Leverkusen und Nürnberg © getty 16/16 Platz 1: Claudio Pizarro, 437 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln, Werder Bremen und Bayern München

Dortmunds Aufgabe für den Schlussakkord der Saison

"Spielerisch haben wir noch einiges zu verbessern. Wir haben die Mannschaft auf Platz acht übernommen und sind jetzt Zweiter. Die reinen Ergebnisse interessieren hier aber keinen, Dortmunds Selbstverständnis ist, dass auch attraktiver Fußball gespielt wird. Dieses Selbstverständnis haben wir in der Mannschaft noch nicht zurück", hatte Stöger unter der Woche gesagt. Auch nach dem Remis gegen Leipzig steht der BVB mit Platz drei noch auf einem CL-Rang.

Sein Fazit: "Ich stimme den Kritikern zu, dass wir mehr Klarheit in unser Spiel bekommen müssen, jedoch weise ich auch noch mal darauf hin, dass nicht alles reibungslos funktionieren kann, wenn du Borussia Dortmund übernimmst, das unter einem richtig guten Trainer zuvor zwölf Spiele am Stück nicht gewonnen hat."

Und so schleppt sich der BVB eben von Partie zu Partie und muss kleine Schritte als große verkaufen. Vier Gegner aus dem oberen Tabellendrittel erwarten die Dortmunder noch. Die Konstanz ist in den Ergebnissen und der verbesserten Defensive da, sie zu erhöhen wird die Aufgabe für den Schlussakkord der Saison sein.