Remis im Baden-Derby! Hoffenheim tritt im Kampf um Europa auf der Stelle

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Premier League Live Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Live Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Live Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Superliga Union SF -

Colon Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Brøndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton

In einer höhepunktarmen Partie trennten sich die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg im Badener Derby 1:1 (0:0) Unentschieden. Die TSG tritt damit im Kampf um das internationale Geschäft weiter auf der Stelle.

Die Hausherren waren von Beginn an bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Hoffenheim ließ den Ball im gewohnten System mit einer Dreierkette und nur einem Sechser recht gut laufen, ließ aber im letzten Drittel Tempo, Passgenauigkeit und die nötige Kreativität vermissen. Gegen den Ball agierte die TSG zunächst aggressiv und setzte die Gäste aus dem Breisgau früh in der eigenen Hälfte unter Druck.

Damit hatte der Sportclub in der Anfangsphase sichtlich Probleme und konnte zunächst kaum offensive Akzente setzen. Der Sportclub verlegte sich darauf, im defensiven 4-4-2 kompakt zu stehen und kam erst Mitte der ersten Halbzeit besser in die Partie, auch weil Hoffenheim das frühe Pressing ein wenig zurückfuhr.

Beide Mannschaften taten sich im Spiel nach vorne aber extrem schwer und boten den Zuschauern über 90 Minuten fußballerische Magerkost. Ein Geniestreich von Serge Gnabry ermöglichte Dennis Geiger die Chance zur Pausenführung, doch Schwolow parierte glänzend (42.).

In der zweiten Halbzeit kam etwas mehr Zug in die Partie, was auch am Hoffenheimer Führungstreffer lag. Dieser fiel bezeichnenderweise durch einen direkten Freistoß von Kramaric (57.). Doch nach dem schnellen Ausgleich durch Nils Petersen per Elfmeter passte sich die zweite Hälfte spielerisch der ersten an. In den letzten zehn Minuten stellte Nagelsmann noch einmal um, brachte Nico Schulz und ließ fortan in einem 4-3-3 agieren. Am Spielausgang änderte das jedoch nichts mehr.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Kramaric (57.). 1:1 Petersen (66./FE)

Unter Nagelsmann verlor Hoffenheim noch nie ein Heimspiel, in dem es zur Pause 0:0 stand (6 Siege, 5 Remis).

Die TSG kassierte nach der Pause bereits den 25. Gegentreffer - Ligahöchstwert gemeinsam mit dem 1. FC Köln. Insgesamt hat Hoffenheim in der Rückrunde bereits 16 Gegentreffer hinnehmen müssen. Die meisten aller Bundesligisten.

Der SC Freiburg trifft auswärts zum siebten Mal in Folge - eine längere derartige Serie hatte der SCF innerhalb einer BL-Saison nur 1994/95 (8 Spiele).

Freiburg verlor nur eines der letzten 12 Bundesligaspiele (5 Siege, 6 Remis): am 22. Spieltag gab es ein 1:2 in Hannover.

Der Star des Spiels: Serge Gnabry

War trotz der für ihn ungewohnten Position auf der linken Seite der einzige echte Lichtblick im Hoffenheimer Offensivspiel. Gnabry deutete ein ums andere Mal seine individuelle Klasse im Eins-gegen-Eins an. Überragend seine Vorarbeit für Dennis Geiger, der jedoch aus kurzer Distanz an SC-Keeper Schwolow scheiterte.

Der Flop des Spiels: Adam Szalai

Hing im Sturmzentrum komplett in der Luft. Das lag zwar auch daran, dass er kaum mit Bällen versorgt wurde, aber während Nebenmann Kramaric immer wieder den Weg auf die Außen suchte, um zumindest eine Bindung zum Hoffenheimer Spiel zu finden, hatte Szalai von allen Spielern auf dem Platz im ersten Durchgang die wenigsten Ballaktionen (21, davon nur eine im Sechzehner), blieb ohne Torschussbeteiligung und gewann nur jeden fünften Zweikampf. Alles in allem ein sehr unglücklicher Auftritt des Stürmers, der in der 70. Minute durch Mark Uth ersetzt wurde.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Hatte überhaupt keine Probleme mit der Spielleitung. Entschied vollkommen richtig, als er Adam Szalai in der 13. Minute einen Elfmeter nach Zweikampf mit Söyüncü verweigerte. Lag ebenfalls richtig bei seiner Entscheidung auf Elfmeter für Freiburg. Ansonsten verlebte Dingert mit seinem Gespann einen ruhigen Nachmittag ohne große Fehlentscheidungen, was jedoch auch an der Natur des Spiels an sich lag.

Reaktionen der Trainer:

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht. Leider war die Boxbesetzung nicht so, um ein Tor zu erzielen. Die Chancen waren nicht so klar, um ein zweites Tor zu erzielen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben alles abgearbeitet. Aber wir haben nicht so rausgespielt, dass wir uns Torchancen erspielen konnten. Wir wollen und müssen besser Fußball spielen."