Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Brondby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis

Am 24. Spieltag der Bundesliga kommt es zu direkten Duellen um die internationalen Plätze sowie gegen den Abstieg. Bayer Leverkusen und Schalke 04 messen sich im Duell um die Champions League, während der FC Augsburg gegen den BVB an den Europa-League-Plätzen dran bleiben will. Im Tabellenkeller kommt es am Samstagabend zum Nordderby: Werder Bremen empfängt den HSV. Außerdem trifft Mainz auf Wolfsburg. Im Tabellen-Mittelfeld treffen Hoffenheim auf Freiburg und Hannover auf Gladbach. Die Bayern und Leipzig sind in ihren Spielen klare Favoriten.

Alle Spiele des 24. Spieltags

Anstoßzeit Partie LIVETICKER Fr., 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg SPOX Sa., 15:30 Uhr FC Bayern München - Hertha BSC SPOX Sa., 15:30 Uhr Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach SPOX Sa., 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Sport-Club Freiburg SPOX Sa., 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt SPOX Sa., 18:30 Uhr SV Werder Bremen - Hamburger SV SPOX So., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 SPOX So., 18:00 Uhr RB Leipzig - 1. FC Köln SPOX Mo., 20:30 Uhr Borussia Dortmund - FC Augsburg SPOX

wird geladen

Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 23 55:18 37 59 2. Borussia Dortmund 23 48:29 19 40 3. Eintracht Frankfurt 23 32:26 6 39 4. Bayer Leverkusen 23 43:30 13 38 5. RB Leipzig 23 36:31 5 38 6. Schalke 04 23 36:30 6 37 7. Hannover 96 23 32:33 -1 32 8. FC Augsburg 23 32:29 3 31 9. TSG Hoffenheim 23 37:37 0 31 10. Borussia M'gladbach 23 30:35 -5 31 11. Hertha BSC 23 30:30 0 30 12. SC Freiburg 23 24:37 -13 28 13. VfB Stuttgart 23 19:27 -8 27 14. Wolfsburg 23 26:30 -4 24 15. Werder Bremen 23 21:28 -7 23 16. 1. FSV Mainz 05 23 28:41 -13 23 17. Hamburger SV 23 18:34 -16 17 18. 1. FC Köln 23 20:42 -22 14

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags