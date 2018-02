Bundesliga: Lewandowski in letzter Minute! Bayern dreht Partie und schlägt Wolfsburg

NBA So 18.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Primera División Live Malaga -

Valencia Serie A Live CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Ligue 1 Nizza -

Lille Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting

Der FC Bayern München hat am 23. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg gewonnen. Nach einem frühen Rückstand gewann der Rekordmeister dank eines Elfmetertores von Robert Lewandowski in der 91. Minute mit 2:1 (0:1).

Die Münchner B-Elf (acht Wechsel im Gegensatz zum 2:1-Sieg gegen Schalke) hatte von Beginn an erdrückend viel Ballbesitz, zeigte jedoch sowohl offensiv als auch defensiv Abstimmungsprobleme. Den Wolfsburgern kam die Spielweise des Meisters entgegen. So konnten sich die Hausherren im 4-5-1 die Räume eng machen und mit langen Bällen operieren. Ein solcher langer Schlag führte zur Ecke, bei der Wolfsburg eine Unkonzentriertheit in der Bayern-Abwehr nutzte und früh in Führung ging.

In der Folge ließ sich der VfL noch tiefer fallen, zeigte hohes Engagement in den Zweikämpfen und schaffte es, den Spielfluss der Bayern zu stören. Bei den Gästen fehlten die Ideen aus dem Zentrum, auf den Außen wurden Ribery und Robben ständig mindestens gedoppelt und konnten sich nicht durchsetzen. So hatten die Münchner in der ersten Halbzeit lediglich nach einem Halbfeld-Freistoß eine Abschlusschance.

Nach der Pause erhöhten die Bayern das Tempo, hatten mehr Tiefe im Spiel, da Thiago und Tolisso häufiger in den Strafraum durchgingen. Spätestens nach dem vergebenen Foulelfmeter rannten die Gäste wütend an, drückten mit der Einwechslung von Müller für Thiago noch mehr auf den Ausgleich. Müller war es auch, der den entscheidenden Zweikampf vor Wagners Ausgleichstreffer gewann.

In der 91. Minute bekamen die Bayern nach einer unglücklichen Aktion von Itter gegen Robben einen weiteren Foulelfmeter, den der mittlerweile eingewechselte Lewandowski souverän verwandelte. Aufgrund des Zeitpunktes und des großes Kampfes ist das Ergebnis aus Wolfsburger Sicht unglücklich, geht jedoch wegen der Leistungssteigerung der Bayern nach der Halbzeit in Ordnung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Didavi (8.), 1:1 Wagner (64.), 1:2 Lewandowski (90.+1)

Bes. Vorkommnis: Casteels hält Foulelfmeter von Robben (55.)

Nach 14 getroffenen Strafstößen verschoss der FC Bayern mit Arjen Robben erstmals seit September 2015 (damals Müller gegen Mainz) wieder einen Strafstoß.

Erstmals seit dem Champions-League-Finale 2012 vergab Arjen Robben einen Elfmeter im Bayern-Trikot.

Die Bayern netzen schon zum zwöften Mal per Kopf ein - Ligahöchstwert. In der gesamten Vorsaison waren es nur neun Tore mit diesem Körperteil, den Saisonrekord erreichte damals Leverkusen mit 15.

Der VfL konnte in keinem der letzten 20 Bundesliga-Spiele gegen die Bayern zu Null spielen und kassierten insgesamt 53 Gegentore (2,7 pro Spiel).

In den letzten zehn Bundesliga-Partien siegte der FC Bayern immer - eine mindestens so lange Siegesserie feierten die Münchner zuletzt zwischen Mai und Oktober 2015 unter Pep Guardiola (elf Bundesliga-Dreier in Folge).

Der Star des Spiels: Javi Martinez

Spielte diesmal in der Innenverteidigung und machte dort ein starkes Spiel. Brachte knapp 96 Prozent seiner Pässe an den Mann, setzte auch offensiv Akzente und gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Flop des Spiels: Franck Ribery

Durfte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen, ging aber nicht mit einer guten Leistung voran. War nur an einem Torschuss beteiligt, blieb häufig an seinen Gegenspielern hängen und brachte nur 85 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler (aus der Bayern-Startelf nur Wagner schwächer). Leistete sich darüber hinaus erneut einen Wischer gegen Steffen, für den er Rot hätte sehen können.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Hatte mit der hart geführten Partie einiges zu tun, blieb jedoch lange souverän. Besonders im Fokus dann in der 36. Minute: Nach Ansicht der Videobilder bewertete er Riberys Schlag gegen Steffen als Unsportlichkeit statt als Tätlichkeit und zeigte infolgedessen Gelb. Für die Entscheidung gibt es Argumente, jedoch hätte er an dieser Stelle mit Rot sicherlich auch nicht daneben gelegen. Beim Foulelfmeter für die Münchner lag er richtig, da der Wolfsburger seinen Körper klar gegen den einschussbereiten Tolisso hineinstellte, ohne eine Chance auf den Ball zu haben. Auch hier wäre die Auslegung Notbremse und Rot möglich gewesen. Der Elfmeter in der 91. Minute war zwar aufgrund der Theatralik von Robben umstritten, jedoch unter dem Strich berechtigt.

Die Reaktionen der Trainer

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Das Spiel war leider gegen uns ganz am Ende. Wir hatten uns viel vorgenommen. In der ersten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen. Das Spiel heute haben wir in der Offensive verloren. Wir haben offensiv viel zu wenig zustande gekriegt. Die Leistung kann gerne die Presse bewerten. Ich bewerte das Spiel und sage: Es war zu wenig, um zu gewinnen. Deshalb haben wir viel Arbeit vor uns."

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Es ist zu diesem Zeitpunkt natürlich immer ein gewisses Risiko, auf so vielen Positionen zu wechseln. Das sind alles Nationalspieler, denen wollte ich Einsatzzeiten geben. Damit sie das Gefühl haben, dass sie dazugehören. Das habe ich einkalkuliert."