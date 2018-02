Ademola Lookman schießt Leipzig zum Sieg: Irgendwie reingerutscht

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Primera División Live Atletico Madrid -

Ademola Lookman brachte nur ein Paar Fußballschuhe aus England mit, doch das reichte: Der Jungstar avancierte beim 1:0-Sieg in Mönchengladbach gleich bei seinem Debüt für RB Leipzig zum Matchwinner.

Ademola Lookman blickte nach seinem Traumdebüt auf seine blauen Schuhe und musste lachen. Wie auf rohen Eiern war der Neuzugang von RB Leipzig über den seifigen Rasen gerutscht, stand deswegen kurz vor der Auswechslung - und erzielte doch den Siegtreffer.

"Ich trage immer diese Schuhe", sagte der erst am Mittwoch verpflichtete Neuzugang fast entschuldigend: "Aber der Rasen in Deutschland ist ein bisschen rutschiger als in England. Daran muss ich mich wohl noch gewöhnen."

Hasenhüttl wollte Lookman gleich wieder auswechseln

Lookman hatte Glück, bei seinem späten Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg in Mönchengladbach (89.) überhaupt noch auf dem Rasen zu stehen. "Ich wollte Mola eigentlich direkt wieder runternehmen", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl angesichts der Rutschpartien seines Jokers.

Doch der U20-Weltmeister durfte bleiben - und traf nach exakt zehn Minuten und sieben Sekunden. Lookman ist der erste englische Torschütze in der Bundesliga seit 2005, als Owen Hargreaves für Bayern München getroffen hatte.

Lookman: Taktik-Crashkurs und Schuhproblem

Erst am Mittwoch war Lookman aus Everton gekommen, in Leipzig blieb deshalb nur Zeit für "zwei Tage Taktik-Crashkurs", wie Hasenhüttl sagte. Das Schuhproblem zeichnete sich da bereits ab.

"Ich habe schon im Training gesagt: So funktioniert das nicht. Aber das waren die einzigen Schuhe, die er aus England mitgebracht hat, und die wollte er nicht ausziehen", sagte der RB-Coach. Also ging Hasenhüttl das Risiko ein und wurde belohnt.

Lookman gefällt Fußball in Deutschland

"Als der Ball im Netz zappelte, waren viele Emotionen in mir: Glück, Aufregung, Freude. Es war besonders schön, dass alle Mitspieler zu mir gekommen sind", sagte Lookman, der zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen ist. Was danach passiert, wisse er nicht, der erste Eindruck von Deutschland sei aber positiv. "Der Fußball in der Bundesliga ist technischer als in England. Das mag ich", sagte der 20-Jährige.

Lookman soll in Leipzig vor allem als Vertretung für den seit Wochen an den Folgen einer Bauchmuskelzerrung laborierenden Emil Forsberg dienen, am Mittwoch war er buchstäblich in letzter Sekunde nach Sachsen gewechselt.

RB Leipzig beendet Krise

Dort beendete er mit seinem Treffer prompt die kleine Ergebniskrise mit nur einem Sieg aus acht Pflichtspielen. Statt in der Tabelle weiter abzurutschen, darf der Vizemeister wieder von der Champions League träumen. "Jeder Sieg ist ein guter Startpunkt für eine Serie", sagte Hasenhüttl.

Und Lookman? Der Youngster muss nun seine neuen Teamkollegen erst einmal auf eine Runde Bier einladen. "Ist das hier eine Tradition? Dann werde ich das wohl machen", sagte der Youngster und lachte ein weiteres Mal.

Da wusste Lookman allerdings noch nicht, dass er auch wegen seines geglückten Debüts noch einmal zur Kasse gebeten wird. "Jeder neue Spieler muss direkt blechen. Das kommt schön in die Mannschaftskasse, und dann machen wir etwas Schönes damit", sagte Kevin Kampl. Vielleicht ja neue Fußballschuhe kaufen.