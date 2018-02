Die letzten Infos zu Mainz 05 - FC Bayern München

Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Indian Super League Mumbai City -

Am 21. Spieltag ist der FC Bayern München beim 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Während die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes die Führung an der Tabellenspitze ausbauen will, geht es für Mainz um Punkte gegen den Abstieg.

Spiel 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Datum Samstag, 03. Februar 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Aufstellungen, Kader- und Team-News

Vorschau aufs Spiel

Der 1. FSV Mainz 05 verlor die letzten fünf BL-Heimspiele gegen den FC Bayern München (bei 2:13 Toren). Eine derartige Niederlagenserie im eigenen Stadion musste Mainz im Oberhaus gegen kein anderes Team hinnehmen.

Der Mainzer Neuzugang Nigel de Jong und Bayerns Arjen Robben standen im WM-Finale 2010 gegen Spanien zusammen für die Niederlande auf dem Platz.

Favoritenschreck: Mainz verlor keines der letzten beiden Bundesliga-Spiele gegen einen amtierenden Tabellenführer, jeweils auswärts beim FC Bayern (2:1 im März 2016, 2:2 im April 2017).