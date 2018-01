VfB Stuttgart - FC Schalke 04: S04 besiegt schwachen VfB und erobert Platz 2 zurück

Serie A Live Sassuolo -

Atalanta Primera División Live Malaga -

Girona Ligue 1 Live Angers -

Amiens Ligue 1 Live Guingamp -

Nantes Ligue 1 Live Metz -

Nizza Ligue 1 Live St. Etienne -

Caen Ligue 1 Live Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas

Der FC Schalke 04 ist in der Tabelle wieder an Eintracht Frankfurt vorbeigezogen. Am 20. Spieltag der Bundesliga hat S04 mit 2:0 (2:0) beim VfB Stuttgart gewonnen und damit Platz zwei zurückerobert. Nach der Partie stellte sich Sportvorstand Michael Reschke demonstrativ hinter Trainer Hannes Wolf.

Mit der Führung im Rücken hatte Schalke das Spielgeschehen im ersten Durchgang komplett im Griff. Besonders gegen den Ball agierte S04 diszipliniert und lähmte den Spielaufbau der Hausherren bereits im Ansatz. In der eigenen Hälfte durften sich die Stuttgarter Verteidiger den Ball zuspielen, ab der Mittellinie fanden die Schwaben überhaupt keine Lösungen.

So kam der VfB zwar auf beinahe 60 Prozent Anteile, produzierte aber erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit seinen ersten Torschuss. Auch die Statistiken unterstreichen die miserable Halbzeit Stuttgarts: Schalke gewann nicht nur über zwei Drittel der Zweikämpfe, sondern schoss auch deutlich häufiger aufs Tor (7:2).

Hannes Wolf wechselte in der Halbzeit doppelt (Donis und Ginczek für Larsen und Özcan) und stellte auf ein System mit zwei Stürmern um. In der Folge wurde Stuttgart zwar vor allem in der Zentrale präsenter, Torchancen blieben aber weiterhin Mangelware.

Auf der anderen Seite verpasste es Schalke trotz mehrerer Großchancen, auf 3:0 zu erhöhen. Die beste Möglichkeit vergab Konoplyanka, als er den Ball am leeren Tor vorbei schob (65.).

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Naldo (14.), 0:2 Harit (19./FE)

Naldo bestritt sein 337. Bundesliga-Spiel und überholt damit Ze Roberto. Kein anderer Brasilianer kam auf so viele Bundesligaspiele wie Naldo.

Schalke hat im 14. Bundesligaspiel in Folge getroffen. Eine solche Torserie gab es für die Knappen zuletzt zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 (ebenfalls 14).

Die Schwaben verloren in dieser Saison alle Partien, in denen sie in Rückstand lagen (12).

Stuttgart gelang in fünf der letzten sieben Bundesligaspiele kein eigener Treffer. Zudem war der Treffer in der Partie gegen Berlin ein Eigentor.

Der Star des Spiels: Naldo

Erneut eine starke Leistung des Schalker Verteidigers. Hielt den Laden als zentraler Mann in der letzten Reihe dicht und brachte sein Team mit einem überragenden Kopfball in Führung. Einzig Zieler stand dem zweiten Kopfballtreffer des Brasilianers im Weg (81.).

Der Flop des Spiels: Jacob Bruun Larsen

Schwache Partie des 19-Jährigen bei seinem Debüt für den VfB. Sammelte insgesamt nur 22 Ballaktionen, spielte magere acht Pässe (schlechtester Wert auf dem Platz), von denen lediglich 62,5 Prozent ankamen (schlechtester Wert beim VfB). Verursachte zu allem Überfluss auch noch den Elfmeter gegen Goretzka. Die Auswechslung in der Pause war die logische Konsequenz.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Unauffällige Partie des Unparteiischen, der selten im Fokus stand. Richtig, nach dem Foulspiel von Larsen an Goretzka auf den Punkt zu zeigen. Vor Konoplyankas hätte er nach Di Santos Einsatz gegen Pavard aber durchaus auf Foul entscheiden können.

Die Reaktionen der Trainer

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir wussten, dass Schalke mit viel Intensität spielt. Wir wollten selbst aggressiv nach vorne verteidigen. Das ist uns nicht gelungen. Die erste Halbzeit war enttäuschend, wir haben nicht aggressiv gespielt, in der zweiten Hälfte waren wir mutiger. Aber das war insgesamt enttäuschend."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir haben gut reingefunden. Wir wollten mutig auftreten, das ist uns gut gelungen. Das gibt dir eine gewisse Sicherheit, wenn du früh 2:0 führst. Nach der Pause haben wir die Kontersituationen schlecht ausgespielt."