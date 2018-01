Derbysieger Wolfsburg: Mallis Distanzschuss beendet Sieglos-Serie

First Division A Live Lüttich -

Anderlecht Serie A Live AC Mailand -

Lazio Primera División Live FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Cup Besiktas – Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas Primera División Malaga -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Real Sociedad

Der VfL Wolfsburg hat seinen Abwärtstrend am 20. Spieltag der Bundesliga gestoppt. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewann Wolfsburg das Niedersachsenderby gegen Hannover 96 mit 1:0 (0:0).

Im Vergleich zum 1:3 gegen Frankfurt änderte Wolfsburg-Trainer Schmidt seine Startelf auf gleich sechs Positionen. Osimhen und Winterneuzugang Steffen feierten ihr Pflichtspiel-Startelfdebüt. Bei Hannover begann mit Elez ebenfalls ein Neuzugang.

Die erste Halbzeit war geprägt von fahrigen Aktionen und individuellen Fehlern beider Mannschaften. Geschuldet war das auch den katastrophalen Platzverhältnissen. Hannover war zwar die etwas aktivere Mannschaft, erspielte sich jedoch genau wie Wolfsburg keine klaren Torchancen. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Standardsituationen.

Auch nach der Pause änderte sich an diesem Spielbild nichts. Das Wolfsburger Siegtor kam völlig überraschend: Malli versenkte den Ball aus knapp 25 Metern, profitierte dabei aber von einem Stellungsfehler von Hannover-Keeper Tschauner.

Ein wirkliches Anrennen von Hannover blieb in der Folge aus. Die beste Ausgleichschance vergab in der 86. Minute Bebou, der an der Latte scheiterte.

Die Daten zum Spiel

Tor: 0:1 Malli (72.)

Kein Team kassierte in den vergangenen 14 Bundesligaspielen so viele Gegentore wie Hannover (28).

Hannover blieb nur in einem der vergangenen 14 Bundesligaspielen ohne Gegentor (beim 2:0 gegen Hoffenheim am 15. Spieltag).

Der Star des Spiels: Yunus Malli

Mit seinem Distanzschuss entschied Malli das ereignisarme Spiel. Insgesamt kam er viermal zum Abschluss und somit am öftesten aller Spieler auf dem Platz.

Der Flop des Spiels: Philipp Tschauner

Tschauner war das ganze Spiel über kaum gefordert, patzte aber als ihn seine Mannschaft brauchte. Beim 0:1 von Malli stand er zu weit vor seinem Tor und verschuldete somit die Niederlage.

Der Schiedsrichter: Felix Brych

Mit dem zwar hart, aber insgesamt fair geführten Spiel ohne wirklich strittige Szenen hatte Brych keine Probleme. Bei einem harten Foul von Arnold an Fossum in der 90. Minute beließ er es bei einer Gelben Karte.