Bayern dreht 0:2-Rückstand und schlägt Nagelsmann TSG Hoffenheim erstmals

Serie A Live Sassuolo -

Atalanta Primera División Live Malaga -

Girona Ligue 1 Live Angers -

Amiens Ligue 1 Live Guingamp -

Nantes Ligue 1 Live Metz -

Nizza Ligue 1 Live St. Etienne -

Caen Ligue 1 Live Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas

Der FC Bayern München hat seinen siebten Sieg in Folge gefeiert und damit seinen deutlichen Vorsprung in der Bundesliga zementiert. Am 20. Spieltag drehte der Rekordmeister einen frühen 0:2-Rückstand und besiegte die TSG 1899 Hoffenheim letztlich mit 5:2 (2:2). Für die Münchner war es der erste Sieg gegen TSG-Trainer Julian Nagelsmann.

Die Partie hatte von Beginn an ein hohes Tempo. Wie zuletzt gegen Werder Bremen hatten die Bayern Probleme damit, gegen einen aggressiv pressenden und dann schnell umschaltenden Gegner ins Spiel zu kommen. Hoffenheim nutzte diese unkonzentrierte Anfangsphase der Hausherren aus. Die Gäste kombinierten sich klug in die Freiräume, die sich boten, weil das komplett neu besetzte Münchner Mittelfeld Probleme beim Verschieben hatte, und gingen schnell mit 2:0 in Führung.

Im Anschluss daran zog sich die TSG weit zurück, erhöhte die Härte in den Zweikämpfen (13:4 Fouls in der ersten Hälfte) und konzentrierte sich nur noch auf die Abwehrarbeit, statt durch eigene Angriffe für Entlastung zu sorgen. In dieser Phase stabilisierten sich die Bayern, waren passsicher und spielten sich mit verschiedenen Mitteln Torchancen heraus: über lange Bälle von Boateng, über Fernschüsse, die beiden Treffer fielen schließlich nach einer Flanke und einer Ecke.

Hoffenheim gelang es nach dem Ausgleich nicht mehr, selbst wieder aktiver zu werden. Bis zur Pause gaben die Gäste keinen Torschuss mehr ab.

Nach dem Seitenwechsel versuchte die TSG zumindest anfangs sporadisch, die Bayern durch Offensivaktionen vom eigenen Tor fern zu halten. Der Faden war jedoch sichtlich gerissen und die Gastgeber mittlerweile in allen Belangen das bessere Team. Neben der spielerischen Unterlegenheit gelang es Hoffenheim auch nicht, gegnerische Ecken vernünftig zu verteidigen, bei denen jedes Mal ein Münchner zum Abschluss kam. Insofern war es folgerichtig, dass der Treffer zum 4:2 bereits der zweite nach einer Ecke war. Spätestens nach dem Doppelschlag der Bayern war der Hoffenheimer Widerstand gebrochen.

Aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung ab der 20. Minute und der anschließenden Dominanz ist der Sieg des Spitzenreiters hochverdient.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Uth (3.), 0:2 Gnabry (12.), 1:2 Lewandowski (21.), 2:2 Boateng (25.), 3:2 Coman (63.), 4:2 Vidal (66.), 5:2 Wagner (90.)

Bes. Vorkommnis: Ulreich hält Foulelfmeter von Gnabry (3.)

Bayern kassierte zuvor nur einmal so früh zwei Gegentreffer in einem Bundesliga-Heimspiel: Im Januar 1977 gegen Duisburg (ebenfalls 0:2). Das Spiel endete 2:2.

Lewandowski traf in jedem der ersten zehn Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison und baut damit den Vereinsrekord aus. Den Bundesliga-Rekord hält sein Trainer - Jupp Heynckes traf 1972/73 in den ersten elf Heimspielen der Fohlen.

Hoffenheim ist das erste Bundesliga-Team seit Dortmund 2010/11, das in Hin- und Rückrunde einer Saison jeweils mindestens doppelt gegen den FC Bayern trifft.

Der Star des Spiels: Jerome Boateng

War defensiv enorm abgeklärt, fing die meisten Bälle ab (drei) und hatte die meisten klärenden Aktionen (drei), gewann darüber hinaus 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Dazu erfüllte er seine wichtige Rolle im Aufbauspiel, schlug mehrere präzise Bälle auf Lewandowski, Coman und Robben und traf per Kopf zum zwischenzeitlich 2:2 selbst.

Der Flop des Spiels: Lukas Rupp

War mit der Partie überfordert. Bekam als linker Achter im 3-1-4-2 der Hoffenheimer keinen Zugriff aufs Zentrum, gewann nur einen von elf Zweikämpfen (9,1 Prozent) und brachte gerade einmal 46 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Folgerichtig nach 59 Minuten für Nadiem Amiri ausgewechselt.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Starke Spielleitung. War bereits nach anderthalb Minuten gefordert und entschied zu Recht auf Elfmeter, als Kimmich Gnabry im Sechzehner umrannte. Zwar fiel Gnabry leicht, doch Kimmich lief ihm so ungeschickt in die Hacken, dass der Kontakt reichte und somit strafbar war. Gräfe musste in der Folge viele Fouls bewerten, da vor allem die Gäste hart in die Zweikämpfe gingen. Er behielt das richtige Maß, etwa indem er Bicakcic nur Gelb zeigte, als der gegen Coman zu spät kam und diesen voll traf (22.). Nach der Pause weniger beansprucht und immer souverän.