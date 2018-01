Freiburg erarbeitet sich Remis bei Eintracht Frankfurt und baut Serie aus

NFL So 14.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

FC Sevilla Ligue 1 Lyon -

Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens -

Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City -

Bengaluru Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid – Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Indian Super League Kolkata -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad

Der SC Freiburg hat seine Serie in der Bundesliga ausgebaut. Nach einem Rückstand erkämpften sich die Breisgauer am 18. Spieltag der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ein 1:1 (0:1) und sind damit seit sechs Partien ungeschlagen.

Frankfurt begann aus einer 3-5-2-Grundordnung heraus dominant. Comebacker Omar Mascarell war als zentraler Sechser vor der Abwehr direkt wieder auffällig und schlug mehrere starke lange Bälle. Mit einem davon leitete er in der 10. Minute die Doppelchance durch Sebastien Haller und Branimir Hrgota ein.

Obwohl die Eintracht deutlich mehr Ballbesitz hatte, hätten die Freiburger durch ein Fast-Eigentor von Marco Russ (13.) und den freistehenden Nils Petersen, der versuchte abzulegen, statt selbst abzuschließen, in Führung gehen können.

Zwar setzten beide Teams auffällig auf flache Kombinationen, die besten Offensivaktionen hatten die Hausherren jedoch immer dann, wenn sie das Mittelfeld schnell überbrückten. So fiel auch der Führungstreffer durch Haller nach einem langen Schlag von Mascarell.

Direkt nach dem Seitenwechsel traf Robin Koch nach einer Ecke per Kopfball zum Ausgleich, was der Partie eine Wendung gab: Fortan waren die Gäste spielbestimmend, die SGE kam in dieser Phase kaum noch über die Mittellinie. Freiburg schaffte es jedoch nicht, den Frankfurter Leistungseinbruch zu nutzen und sogar in Führung zu gehen. Erst in den Schlussminuten fingen sich die Gastgeber und drückten auf ein Siegtor. Der Druck kam jedoch zu spät. Aufgrund der klaren Freiburger Steigerung nach der Pause geht das Remis in Ordnung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Haller (28.), 1:1 Koch (51.)

Fünf der letzten zehn Bundesliga-Gegentore kassierte die Eintracht nach einer Ecke. Insgesamt bekam kein Team mehr Gegentore nach Eckbällen als Frankfurt (sieben).

Frankfurt kassierte saisonübergreifend im 13. Bundesliga-Heimspiel in Serie mindestens einen Gegentreffer. Eine solche Serie gab es zuletzt zwischen März 2011 und Januar 2013. Damals blieb die Eintracht 14 Heimspiele in Folge ohne Weiße Weste.

Freiburg erzielte sieben der letzten neun Bundesliga-Tore nach einer Standardsituation (u.a. alle vier beim 4:3-Sieg in Köln).

Aus den neun Heimspielen dieser Saison holte die SGE nur neun Punkte, auswärts gab es aus den ersten neun Partien doppelt so viele (18).

Der Star des Spiels: Sebastien Haller

Strahlte in der Frankfurter Offensive ständig Gefahr aus. Noch ohne Glück bei seiner Torchance in der 10. Minute, später mit dem entscheidenden Schritt Vorsprung bei seinem Führungstor. Dazu eine starke Ballablage vor Gacinovics Chance (44.). Gab mit Abstand die meisten Torschüsse aller Feldspieler ab (sechs).

Der Flop des Spiels: Branimir Hrgota

Vergab in der 10. Minute völlig frei die riesige Chance zur Führung. Agierte auch in der Folge unglücklich, schaffte es beispielsweise gleich zweimal nicht, eine Ecke herauszuholen und berührte den Ball selbst noch. Gewann nur zwei von zehn Zweikämpfen und brachte nur 76 Prozent seiner Pässe zum Mann. Musste in der 69. Minute für Marc Stendera raus.

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Leitete die Partie enorm souverän mit einer vernünftigen Linie, Aktionen zwar laufen zu lassen, aber dennoch konsequent durchzugreifen, wenn es nötig war. Korrekt, bei Freiburgs Ausgleichstreffer nicht auf eine aktive Abseitsposition von Petersen zu entscheiden, weil dieser Hradecky nicht die Sicht versperrte. Auch nach Salcedos Tackling gegen Dräger entschied er sich zu Recht gegen einen Elfmeter (59.).

Die Reaktionen der Trainer

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben dem Gegner viele Probleme bereitet und variabel gespielt. Aber wir machen zu wenig Tore. Gefühlt hatten wir vier, fünf hochkarätige Chancen. Mit der Chancenverwertung sind wir absolut nicht zufrieden."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "In der ersten Halbzeit ging es nicht gut, das hat jeder gesehen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Zweikämpfe gewonnen. Ich bin sehr froh, dass wir wieder einen Rückstand in ein Unentschieden verwandeln konnten."