Der FCB nach dem Auswärtssieg in Leverkusen: Die "alten Bayern" mal wieder

Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen hat der FC Bayern München einen erfolgreichen Start in die Rückrunde hingelegt. Dabei setzt Jupp Heynckes auf seine Altstars Ribery und Robben, das Team offenbart ein vertrautes Gesicht. Doch auch die altbekannten Probleme sind wieder zu beobachten.

Es war vielleicht sogar ein bisschen zu viel des Guten, als Eurosport-Experte Matthias Sammer nach Abpfiff ein eindeutiges Urteil fällte. "Es hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. Die individuelle Klasse, die Reife und die Erfahrenheit sind ganz klar bei Bayern. Man muss ganz klar sagen, dass die Leverkusener auf dem Niveau noch nicht mithalten können", analysierte der ehemalige Sportvorstand des FCB. "Erfahrung und Routine" hätten sich gegen Talent durchgesetzt.

Angesichts der Tatsache, dass die Bayern nach rund 75 gespielten Minuten drauf und dran waren, eine 2:0-Führung gegen diese junge Werkself noch aus der Hand zu geben - bevor die Einwechslung Sandro Wagners schließlich ein bisschen Ruhe ins Spiel brachte und James Rodriguez mit seinem Sahne-Freistoß den Dreier dingfest machte -, musste man die Kräfteverhältnisse an diesem Abend nicht unbedingt ganz so eindeutig sehen. Oder doch?

Richtig, die Bayern gewannen am Ende verdient, fuhren den 13. Sieg im 14. Spiel unter Jupp Heynckes ein und bauten ihre Führung an der Tabellenspitze auf vorerst 14 Punkte aus. Diese reifen, erfahrenen, individuell überlegenen Münchner schluckten erst das angriffslustige Pressing der Gastgeber, ohne nervös zu werden, lösten sich dann Stück für Stück aus der Umklammerung und übernahmen das Kommando. Zum ersten Mal seit 2013 erzielte man überhaupt wieder ein Tor in der BayArena. Es würde also passen, dabei an die "alten Bayern" zu denken. An die, die Sammer in der Triple-Saison 2013 noch selbst aus nächster Nähe erlebt hatte.

Robben und Ribery endlich wieder vereint

Die "alten Bayern", das passte an diesem Abend allerdings gleich in mehrfacher Hinsicht. Heynckes, der sich anschickt, der älteste Meistertrainer der Liga-Historie zu werden, hatte zum Beispiel auf seine altbekannte Flügelzange vertraut: Zum ersten Mal seit dem 7. Spieltag spielten Arjen Robben und Franck Ribery von Beginn an gemeinsam auf den Flügeln - und diese Kombination hätte schon nach nicht einmal vier Minuten zum ersten Treffer geführt, als Riberys Abschluss nach Vorlage von Robben gerade noch geblockt wurde.

Ribery, der ältere der beiden Altstars, durfte in der zweiten Halbzeit dann auch sein erstes Saisontor anschreiben. Nach seinen zuletzt offensiven Statements in Richtung Vertragsverlängerung bejubelte er den Treffer auch entsprechend offensiv. Seht her, schien seine Geste an der Eckfahne zu sagen, noch gehöre ich nicht zum alten Eisen. "Ich will so lange wie möglich beim FC Bayern bleiben", betonte er anschließend. Es heißt Argumente sammeln bis zum Frühjahr.

Alte Stärken bringen Bayern den Sieg

Die Qualitäten, die dem FCB an diesem Freitag zum Sieg verhalfen, waren ebenfalls nicht gerade neu. Zum einen bewies man erneut die Abgezocktheit vor dem Tor, die die Werkself eben nicht besitzt. Das brach ihr schon im Hinspiel das Genick. "Wir müssen weiter an der Chancenverwertung arbeiten", bilanzierte Coach Heiko Herrlich, der unter anderem die Gelegenheit von Leon Bailey in der Anfangsphase ansprach, als der nach einem Konter nicht zum Abschluss gekommen war. Und versuchte dann eine positive Interpretation des Problems: "Wichtig ist, dass wir die Chancen überhaupt haben. Das macht ja keiner mit Absicht."

Zwölf Torschüsse gab Leverkusen ab, nur einer davon ging überhaupt - zweifach abgefälscht - auf den Kasten. Die Bayern brachten die Kugel sechsmal auf das Gehäuse von Bernd Leno, dreimal war der Ball drin. Und wie schon im Hinspiel waren dafür gleich mehrfach Standards verantwortlich: Damals waren die Tore nach Freistoß, Eckball und Elfmeter gefallen, zum Triple fehlte diesmal nur der Strafstoß. "Bayern hat die Standards eiskalt ausgenutzt", ärgerte sich Lars Bender, sein Team dagegen habe es im Abschluss wieder nicht auf die Reihe bekommen: "Das ist am Ende wohl auch der Unterschied."

Ribery und Robben: Reicht das für die großen Ziele?

Die "alten Bayern" also, mit Rib und Rob und einer Menge Power bei Standards? Zur Erinnerung: Auf dem Weg zum Champions-League-Titel vor viereinhalb Jahren hatte im Halbfinale gegen den FC Barcelona die eigene körperliche Überlegenheit eine enorme Rolle gespielt. Und die Kombination der französisch-niederländischen Flügelzange zum 2:1 im Finale ist bis heute unvergessen.

Trotzdem sind die Bayern nur Außenseiter im Kampf um den Henkelpott, und das hat eben auch mit den alten beziehungsweise alternden Bayern zu tun. In ein paar Monaten werden Ribery und Robben bekanntlich zusammen 69 Jahre alt sein. Robben, nach mehreren Verletzungen gerade erst wieder fit geworden, hatte gegen Bayer nur wenige Szenen und ganze drei Ballaktionen (41) mehr als Sven Ulreich. Nach 65 Minuten war Schluss, er braucht noch Zeit.

Und Ribery? Bei ihm werden die Bosse trotz des Tors keine überragende Leistung erkannt haben. Zwar spielte er den Konter nach dem langen Abschlag von Sven Ulreich stark zu Ende und vollendete überlegt ins kurze Eck, doch im Eins-gegen-eins war er an diesem Abend nicht besonders gut (drei von zwölf Zweikämpfe gewonnen, 19 Ballverluste). Im Kombinationsspiel mit David Alaba ist er immer noch exzellent, doch die Schnelligkeit fehlt, im Dribbling und gegen körperlich starke Gegenspieler wird es immer schwerer.

Noten und Einzelkritik zu Leverkusen - Bayern: Jupps gezähmter Krieger Arturo © getty 1/29 Zum Rückrundenstart gewann der FC Bayern mit 3:1 bei Bayer Leverkusen. SPOX präsentiert in Zusammenarbeit mit LigaInsider die Einzelkritik zum Spiel © getty 2/29 Bernd Leno: Hatte viel zu tun und einmal Glück, als er einen Ball in die Schussbahn von James abwehrte. Wurde beim Gegentreffer durch Ribery kalt im kurzen Eck erwischt, gegen James' Freistoß machtlos. LigaInsider-Note: 3 © getty 3/29 Jonathan Tah: Ließ nur wenig anbrennen in der Leverkusener Abwehr, kam beim vorentscheidenden 0:2 aber nicht in den Zweikampf mit Ribery. LigaInsider-Note: 3 © getty 4/29 Sven Bender: Machte sich seine großteils souveräne Vorstellung selbst zunichte, indem er an zwei Gegentreffern direkt beteiligt war. Unglücklich seine Abwehr beim 0:1, überflüssig sein Foulspiel vor dem 1:3. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 5/29 Wendell: Als linker Part der Dreierreihe viel nach vorne unterwegs. Vernachlässigte dadurch aber auch seine eigentlichen Aufgaben in der Defensive, wie vor dem zweiten Gegentreffer. LigaInsider-Note: 5 © getty 6/29 Karim Bellarabi: Versuchte viel auf seiner rechten Seite, agierte aber meist glücklos in seinen Aktionen. Schwächste Passquote aller Leverkusener Startelfspieler mit 62,5 Prozent. Machte nach 60 Minuten Platz für Henrichs. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 7/29 Lars Bender: Musste wie sein Nebenmann nach gutem Start die Oberhand im Mittelfeld an Vidal und Martinez abgeben. Beschränkte sich auf seine Defensivaufgaben. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 8/29 Dominik Kohr: Baute nach gutem Beginn und der großen Kopfball-Chance immer mehr ab und hatte die wenigsten Ballaktionen aller Feldspieler. Musste folgerichtig nach 65 Minuten für Alario weichen. LigaInsider-Note: 4 © getty 9/29 Leon Bailey: Auffälligster Akteur in der Offensive der Werkself, seine Schnelligkeit blitzte immer wieder auf. Manchmal etwas überhastet. Hatte Pech, dass sein Schlenzer nur die Latte streifte. LigaInsider-Note: 3 © getty 10/29 Kai Havertz: Um Struktur im Leverkusener Angriffsspiel bemüht, wusste sich in den Zweikämpfen zu behaupten. Gab zusammen mit Bailey die meisten Torschussvorlagen seines Teams ab. LigaInsider-Note: 4 © getty 11/29 Kevin Volland: Über weite Strecken bei Boateng und Süle in besten Händen, taute nach Alarios Einwechslung zur Mitte der zweiten Halbzeit aber deutlich auf. Verlud die halbe Münchner Abwehr bei seinem Anschlusstreffer. LigaInsider-Note: 3 © getty 12/29 Julian Brandt: Mitschuldig am ersten Gegentreffer, als er sich bei der Hereingabe verschätzte. In der Offensive kaum auffällig und nur an einem Torschuss beteiligt. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 13/29 Benjamin Henrichs: Kam beim Stand von 0:2 als defensiver Part für die rechte Seite. Brachte nochmal neuen Schwung und ließ defensiv nichts anbrennen. LigaInsider-Note: Keine Bewertung © getty 14/29 Lucas Alario: Beim Stand von 0:2 als zweite echte Spitze für Kohr eingewechselt, vergab eine aussichtsreiche Chance, als er nach 77 Minuten verzog. LigaInsider-Note: Keine Bewertung © getty 15/29 Admir Mehmedi: Kam in der Schlussphase für den unauffälligen Brandt und trat selbst in der Kürze der Zeit nicht mehr in Erscheinung. LigaInsider-Note: Ohne Bewertung © getty 16/29 Sven Ulreich: Kaum gefordert, fing die wenigen Flanken in seinen Strafraum souverän ab. Machtlos beim abgefälschten Gegentreffer. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 17/29 Rafinha: Konzentrierte sich auf sein Kerngebiet in der Defensive, wo er nach anfänglichen Startschwierigkeiten nur wenig anbrennen ließ. LigaInsider-Note: 4 © getty 18/29 Jerome Boateng: Resolut in der Zweikampfführung, klärte in höchster Not gegen Volland bei dessen Ausgleichschance und räumte auch sonst alles ab, was dem Münchner Strafraum zu nahe kam. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 19/29 Niklas Süle: Nahezu unüberwindbar in den Luftduellen, am Boden in manchen Situationen aber zu hölzern: Ließ sich von Bailey böse austanzen vor dessen Lattentreffer. LigaInsider-Note: 3 © getty 20/29 David Alaba: Mit deutlich mehr Offensivdrang als Rafinha auf der rechten Seite. Defensiv nicht immer souverän, gewann nur 46,2 Prozent seiner direkten Duelle. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 21/29 Javi Martinez: Nach kurzer Anlaufphase der gewohnte Fels in der Brandung, der die Leverkusener Offensivbemühungen im Ansatz erstickte. Zudem gefährlich bei eigenen Standards und Schütze des 1:0. LigaInsider-Note: 3 © getty 22/29 Arjen Robben: Deutlich weniger auffällig als sein Pedant auf der linken Seite, aber entscheidend beteiligt am zweiten Treffer der Münchner. Zudem mit den meisten Torschussvorlagen seines Teams. Machte in der 65. Minute Platz für Coman. LigaInsider-Note: 3 © getty 23/29 James Rodriguez: Wusste mit der besten Passquote aller Spieler zu überzeugen (90,3 Prozent) und krönte seinen guten Auftritt mit seinem tollen Freistoßtreffer. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 24/29 Arturo Vidal: Deswegen bietet Chelsea für ihn - und deswegen darf er nicht gehen. Vidal blieb im Hexenkessel cool und hatte die meisten Balleroberungen (13) und Torschüsse (5) aller Spieler vorzuweisen. LigaInsider-Note: 3 © getty 25/29 Franck Ribery: Antreiber am linken Münchner Flügel, agierte aber oftmals nicht geradlinig genug und verlor in Halbzeit eins zu viele Zweikämpfe. Stellte beim 2:0 aber seine Klasse unter Beweis. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 26/29 Thomas Müller: Fremdelte deutlich mit der Position an vorderster Front und wich immer wieder auf den rechten Flügel aus, um sich Platz zu verschaffen. Bis zu seiner Auswechslung in der Nachspielzeit nur mit einem Abschluss. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 27/29 Kingsley Coman: Kam in der 65. Minute für Robben, blieb in der verbliebenen Spielzeit aber unauffällig und war an keinem Torschuss beteiligt. Ligainsider-Note: keine Bewertung © getty 28/29 Sandro Wagner: Feierte spät seine Rückkehr im Münchner Trikot, als er in der 79. Minute für Ribery eingewechselt wurde und half mit, die Führung über die Zeit zu bringen. LigaInsider-Note: keine Bewertung © getty 29/29 Corentin Tolisso: Kam in der 92. Minute für Müller und durfte nach einem Ballkontakt mit seinen Kollegen mitjubeln. LigaInsider-Note: keine Bewertung

Alte Schwächen: Bayerns Einbruch nach Führung

Noch gravierender könnte auf der Jagd nach mehreren Titeln eine alte Schwäche ins Gewicht fallen, die der FC Bayern unabhängig von seinen Dribbelkünstlern nicht in den Griff bekommt, auch unter Jupp Heynckes nicht: Man spielt die Siege einfach nicht souverän zu Ende.

Stattdessen kam der Gegner in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zurück, plötzlich wackelte der Favorit und es wurde noch einmal spannend. Im Pokal gegen Borussia Dortmund etwa führte man vor der Winterpause ebenfalls mit 2:0, dann kam der BVB doch noch zurück. Ähnliches spielte sich gegen Frankfurt, Köln oder Stuttgart ab.

"Unnötige Ballverluste" hatte Heynckes in der Phase nach dem 2:0 gegen Bayer ausgemacht, das dürfe "natürlich nicht passieren." Es passiert in den zweiten 45 Minuten in dieser Saison aber viel zu häufig und gerade international könnte dieser Schwachpunkt bitter bestraft werden. Vielleicht noch nicht gegen Besiktas, aber danach.

Neue Bayern: James und Sandro Wagner

Auch das sind derzeit die alten, die altbekannten Bayern. Heynckes kann froh sein, dass es im Gegenzug auch noch neue Bayern gibt. James Rodriguez ist so einer, der sich mittlerweile festgespielt hat im Team und am Freitag mit einem Assist und einem herrlichen Freistoß glänzte. Darüber hinaus spulte er ein enormes Laufpensum ab und hatte die meisten Ballaktionen (89) auf dem Platz. Er ist der Beweis dafür, dass es auch gehen kann, wenn es bei Ribery und Robben mal nicht so läuft. Und damit ein Stück Zukunft.

Ein alter und neuer Münchner muss dagegen noch auf seinen großen Auftritt warten. Sandro Wagner stand wider Erwarten nicht in der Startelf, stattdessen gab Thomas Müller die bewegliche Anspielstation in der Spitze. Wagners Comeback im Bayern-Dress fiel nach genau 3785 Tagen deshalb recht kurz aus, ein paar Minuten ausputzen in der Schlussphase. Seine Zeit wird noch kommen.

Souveräner hätte Wagner anschließend mit seinem Bankplatz aber nicht umgehen können. "Ich bin in München wieder daheim und beim besten Verein Deutschlands. Dazu bin ich Nationalspieler", sagte er. "Ich habe momentan ein gutes Leben."