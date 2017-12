Doppelter Kalou! Hertha gegen Hannover wie ausgewechselt

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Bundesliga Mi Jetzt FCB - KÖL: Alle Highlights vom Mittwoch Coppa Italia Live AC Mailand -

Hellas Verona Coupe de la Ligue Live Straßburg -

PSG Premier League Live Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Live Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Live Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Live Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Live Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Live Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED)

Hertha BSC hat sich am 16. Spieltag der Bundesliga ein wenig Luft auf die Abstiegsplätze verschafft. Gegen Hannover 96 setzten sich die Hauptstädter dank eines Doppelpacks von Salomon Kalou mit 3:1 (2:0) durch.

Die Hertha zeigte sich im Vergleich zum schwachen 1:1 gegen Augsburg am vergangenen Wochenende in ihrem 4-2-3-1 auf fünf Positionen verändert. Hannover startete bei heftigen Schneeregen im Berliner Olympiastadion diesmal mit einem 4-4-2.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und kamen zu guten Chancen. Vor allem Weiser, Kalou und Lazaro, die hinter der Solospitze Selke immer wieder die Positionen tauschten, sorgten für Gefahr in der Offensive.

Hannover hatte über die Außen große Probleme und ließ den Herthanern zu viel Platz, was zum verdienten Führungstreffer der Gastgeber führte. Hannover kam lediglich durch Standardsituationen zu Offensivchancen, Jarstein war im Kasten der Hertha zwei Mal glänzend zur Stelle.

Nachdem die Berliner kurz vor der Pause nach einem Gestocher im Strafraum auf 2:0 erhöhten, zogen sie sich in Halbzeit zwei völlig zurück. Hannover erhöhte den Druck und erzielte den verdienten Anschlusstreffer. Doch müde wirkende Berliner sorgten nach einem Eckball acht Minuten vor Schluss für die Entscheidung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Kalou (18.), 2:0 Kalou (45.), 2:1 Bebou (65.), 3:1 Torunarigha (83.)

Hannover-Killer Salomon Kalou: Der Ivorer traf in seinen letzten drei Spielen gegen die Niedersachsen insgesamt sechs Mal.

Das 2:0 der Hertha war der zwölfte Treffer nach einer Standardsituation in dieser Saison - Ligahöchstwert.

Hannover blieb in dieser Saison auswärts nur am 1. Spieltag in Mainz (1:0) ohne Gegentor.

Jarsteins sieben Paraden sind für ihn Höchstwert in dieser Saison.

Der Star des Spiels: Peter Pekarik

Bereitete den Führungstreffer mit seiner sehenswerten Direktabnahme nach Seitenwechsel von Lazaro vor. In der ersten Halbzeit verlor er keinen einzigen seiner Zweikämpfe. Über die gesamte Partie nahm der Kapitän der Hertha dem Gegner drei Mal den Ball ab und entschied alle Luftduelle für sich.

Der Flop des Spiels: Matthias Ostrzolek

Hatte in der ersten Hälfte große Probleme gegen das offensive Hertha-Trio und war bei beiden Treffern von Kalou nicht zur Stelle. Verlor zudem in der Offensive elf Mal den Ball und gewann nur 29 Prozent seiner Zweikämpfe.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Bei einem Bodycheck von Harnik an Pekarik hätte Hartmann dem Österreicher eigentlich Gelb zeigen müssen. Bei zwei strittigen Entscheidungen im Strafraum der Hertha entschied der 38-Jährige beide Male richtigerweise nicht auf Strafstoß.

Die Reaktionen der Trainer

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Nach so einer langen Hinrunde war das ein sehr schwieriges Spiel für uns. Über das 3:1 sind wir glücklich, die gewünschte Punktzahl haben wir erreicht."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir haben in der ersten Halbzeit schon ein paar Geschenke verteilt. Nach der Pause haben wir uns vorgenommen nicht aufzugeben. Wir waren so dominant wie nie in einer Halbzeit, wir haben nur auf ein Tor gespielt. Insgesamt ist es ein sehr glücklicher Sieg für Hertha, wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt."