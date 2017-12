Bundesliga, 15. Spieltag: Effiziente Werkself siegt in Stuttgarts Festung

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille FIFA Club World Cup Al Jazira -

Urawa Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Cacak Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz

Bayer Leverkusen hat am 15. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 (1:0) beim VfB Stuttgart gewonnen. Für die Schwaben war es die erste Heimniederlage in dieser Saison.

Die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena sahen eine Partie mit mehreren Gesichtern. Zunächst war es Leverkusen, das mit seinem 3-4-3-System mehr Spielanteile hatte und dank einer starken Einzelaktion von Assistgeber Leon Bailey in Führung ging - Havertz musste nur noch einschieben.

Anschließend stellte die Werkself den Spielbetrieb aber weitestgehend ein. Zunächst gelang es Stuttgart nicht, den Ballbesitz in gefährliche Angriffe umzumünzen, zu gut gestaffelt stand die Bayer-Defensive. Und wenn der VfB, insbesondere über den schnellen Anastasios Donis, doch mal Richtung Grundlinie durchkam, misslang der letzte Pass.

Anders das Bild im zweiten Durchgang: Stuttgart spielte nun konsequenter nach vorne, während Leverkusen im Gegenzug immer lethargischer wurde. Jetzt kam die Mannschaft von Hannes Wolf auch immer wieder zu Abschlüssen, einzig und allein an der Effizienz mangelte es in dieser Phase, außerdem hielt Leno stark.

Und Leverkusen? Das fing sich nach rund 70 Minuten wieder, stellte auf einer Viererkette um und spielte jetzt auch selbst wieder Fußball. Nach einem Eckball erzielte Bayer das 2:0. Es war die Entscheidung in einer abwechslungsreichen Partie.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Havertz (20.), 0:2 L. Bender (80.)

Heiko Herrlich brachte die jüngste Startelf in diesem Kalenderjahr auf den Platz. Der Altersdurchschnitt lag bei 23 Jahren und 249 Tagen.

In den vergangenen 20 Bundesliga-Spielen traf die Werkself immer. Das ist die mit Abstand längste Serie ligaweit und für Bayer selbst die längste Serie seit 16 Jahren (Mai 2001 bis Januar 2002).

Stuttgart hat keines der letzten 41 Bundesliga-Spiele nach Pausen-Rückstand gewonnen (vier Remis, 37 Niederlagen). Den letzten Sieg nach Halbzeit-Rückstand gab es im März 2013 (2:1 in Frankfurt).

Der Star des Spiels: Bernd Leno

Dass die Werkself mit einem Dreier nach Hause fahren durfte, lag in erster Linie an ihrem Torhüter. In der ersten Halbzeit nicht einmal gefordert, trumpfte Leno im zweiten Durchgang groß auf. Den Distanzschuss von Emiliano Insua wehrte er mit einer Weltklasseparade ab, wenig später parierte er auch den Schuss von Berkay Özcan mit einem starken Reflex.

Der Flop des Spiels: Simon Terodde

Auch in diesem Spiel stellte der Stürmer sein Erstligatauglichkeit nur bedingt unter Beweis. Mit den wenigsten Ballaktionen aller Startelfspieler (29) und nur einem einzigen Torschuss sorgte Terodde auch in Stuttgarts Drangphase für keine Gefahr.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Der 39-Jährige musste in einer zunächst sehr fairen Partie zwei Mal ernsthaft eingreifen. Santiago Ascacibar foulte Julian Brandt nach knapp 70 Minuten mit offener Sohle, Aytekin zückte für das Vergehen die Gelbe Karte. Eine nachsichtige Entscheidung, der Argentinier hätte sich bei einem Platzverweis nicht beschweren dürfen. Eine Viertelstunde vor Schluss schickte der Unparteiische Heiko Herrlich auf die Tribüne, nachdem sich dieser lautstark über Aytekin beschwerte und eine Wasserflasche auf den Boden warf.

Reaktionen der Trainer:

Hannes Wolf: (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hätten die Heimserie gerne behalten. In der ersten Halbzeit hat uns ein Tick Aggressivität gefehlt. In der zweiten Halbzeit wollten wir früher drauf sein und mutiger nach vorne spielen, das ist uns in den ersten 20 Minuten gut gelungen, aber da hat Bernd Leno überragend gehalten. Nach dem zweiten Tor war es sehr schwer, noch zurückzukommen. Es war insgesamt ein verdienter Sieg für Leverkusen, weil sie ihre Situationen konsequenter ausgespielt haben."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten sicher nach der Pause eine Phase, in der uns Bernd Leno im Spiel gehalten hat. Danach haben wir aber wieder das Spiel dominiert und hätten sogar noch das dritte Tor machen können."