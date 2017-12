Bundesliga, 15. Spieltag - Joker Berggreen sticht: Mainz entführt Punkt aus Leipzig

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Primera División Live Real Madrid -

RB Leipzig hat am 15. Spieltag der Bundesliga sein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht gewinnen können und muss damit um Platz zwei bangen. Gegen die Mainzer gab es am Ende nur ein 2:2 (2:1).

Nach zuletzt zwei Niederlagen setzte Ralph Hasenhüttl vor eigenem Publikum auf eine Doppelspitze mit Werner und Poulsen, Sandro Schwarz konterte auf der Gegenseite mit einer tiefstehenden Dreier- bzw. Fünferkette, vorn sollten es Holtmann und Quaison richten. In den ersten 20 Minuten war kein Qualitätsunterschied zu erkennen, beide Teams versuchten neutralisierten sich im Mittelfeld und setzten deshalb auf lange Bälle.

Nach 20 Minuten übernahm RB das Kommando, Kampl schloss eine überragende Kombination über Poulsen und Demme per Traumtor ab. Danach stand Schiedsrichter Patrick Ittrich im Mittelpunkt: Nach Videobeweis und und eigenem Sichten der Bilder gab er Freistoß für Mainz an der Strafraumgrenze, den Abpraller des Brosinski-Versuchs drückte Quaison über die Linie. Wenig später dann erneut Videobeweis: Strafstoß für RB - Werner verwandelte zur Führung.

In Halbzeit zwei hatte Mainz mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen, scheiterten aber an Gulacsi oder der eigenen Abschlussschwäche. Leipzig trat nur noch sporadisch in Erscheinung - und kassierte kurz vor Schluss nach einer Ecke den verdienten Ausgleich. Danach hatten beide Teams noch Chancen, Mainz traf sogar den Außenpfosten.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Kampl (29.), 1:1 Quaison (39.), 2:1 Werner (45.+3/FE), 2:2 Berggreen (87.)

Quaison war bereits der elfte Torschütze der Mainzer in dieser Saison.

Leipzig holte zuvor 13 von 15 möglichen Punkten direkt nach den Partien in der Champions League. Doppelbelastung. Jetzt steht die finale Bilanz bei 14 von möglichen 18 Punkten.

Viermal trat Timo Werner in der Liga zu einem Elfmeter an - viermal verwandelte er.

Der Star des Spiels: Yussuf Poulsen

Spielfreudigster Akteur der Bullen, bereitete das 1:0 mit einem feinen Hackentrick vor. In der zweiten Halbzeit beinahe mit einem Dribbling über das halbe Feld erfolgreich. Poulsen bestritt zudem die meisten Zweikämpfe seines Teams und gewann davon über 50 Prozent.

Der Flop des Spiels: Dominik Kaiser

Der Kapitän der Leipziger blieb im Spiel ohne große Wirkung. Kaum Ballaktionen (33), schwache Standards und eine Zweikampfquote unter 30 Prozent. Machte in der Schlussphase Platz für Halstenberg.

Der Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Hatte viel zu tun, das Spiel präsentierte gleich mehrere Szenen für den Videobeweis. Beim Foul von Ilsanker stand nach Videobeweis am Ende die richtige Entscheidung (Freistoß plus Gelb), beim Elfmeter hatte Balogun aber auch den Ball gespielt. Aufregung gab es nach dem Einsatz gegen Werner im Strafraum, einen Elfmeter muss man dabei aber nicht zwingend geben. Ansonsten mit seinen Gelben Karten immer auf der Höhe.