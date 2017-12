Bundesliga, 15. Spieltag: HSV verpasst Sieg gegen schwache Wölfe

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Primera División Live Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 Live PSG -

Lille FIFA Club World Cup Live Al Jazira -

Urawa Serie A Live Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Cacak Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz

Am 15. Spieltag der Bundesliga trennten sich der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg mit einem 0:0-Unentschieden. Der HSV bewegt sich damit weiter in der Nähe der Abstiegsränge.

Die Partie im Volksparkstadion war von viel Kampf und wenig fußballerischer Klasse geprägt. Vor allem in der Anfangsphase plätscherte das Spiel bei widrigen Bedingungen mit Schneeregen und Hagel vor sich hin.

In diesen ersten Minuten war der VfL Wolfsburg zwar die etwas aktivere Mannschaft, doch fand die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt keine Lücke im Hamburger Defensivverbund. Der HSV attackierte frühzeitig und hinderte die Innenverteidiger der Wolfsburger so an einem geordneten Spielaufbau. Oft blieb John Brooks und Felix Uduokhai somit nur der lange Ball.

Wenn spielerische Ansätze zu sehen waren, kamen diese vom HSV. Jann-Fiete Arp hatte nach einer halben Stunde die dickste Chance, verfehlte das Ziel aber um wenige Zentimeter. Auch Gideon Jung hätte wenig später die Führung erzielen können.

Im zweiten Durchgang nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf. Die Zweikämpfe wurden ruppiger und auch die Offensivbemühungen beider Teams, vor allem die des HSV, nahmen zu. Dennis Diekmeier hatte eine gute Möglichkeit, doch Koen Casteels verhinderte mit einer starken Parade den ersten Bundesliga-Treffer des Rechtsverteidigers. Bei Wolfsburg war es Yunus Malli, der den ersten Wolfsburger Torschuss abgab.

Insgesamt zeigte Hamburg größere Spielfreude als noch in der Vorwoche beim SC Freiburg. Ein Sieg wäre - gerade wegen der Drangphase in der zweiten Halbzeit - verdient gewesen.

Die Daten zum Spiel

Zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison verbuchte Wolfsburg keinen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit. Der HSV kam immerhin auf fünf Versuche.

Innerhalb des Strafraums gaben die Wolfsburger keinen Schuss ab. Ohne Schuss aufs Tor blieben die Wölfe vor der heutigen Partie nur im August gegen Dortmund in dieser Bundesliga-Saison.

Der Star des Spiels: Kyriakos Papadopoulos

Der HSV-Kapitän grätschte sich in seiner gewohnt leidenschaftlichen Manier durchs nasse Grün und räumte alles ab, was ihm vor die breite Brust kam. Zeigte jedoch nicht nur defensiv eine starke Leistung, sondern spielte auch den einen oder anderen guten Ball nach vorne.

Der Flop des Spiels: Yunus Malli

Der türkische Nationalspieler konnte an diesem Nachmittag nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Mit einer Passquote von desolaten 35 Prozent wies er den schlechtesten Wert aller Spieler auf dem Platz auf. Dass Wolfsburg kaum eine Offensivszene zustande brachte, lag damit auch an ihm. Folgerichtig wurde Malli nach 77 Minuten ausgewechselt. Ebenfalls schwach: Daniel Didavi, der es nicht schaffte, Mario Gomez ins Spiel einzubinden.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

In einer über weite Strecken fairen Partie hatte der 37-Jährige zunächst wenig Mühe. Dass er, obwohl Tatsuya Ito nach einer leichten Berührung mit Felix Uduokhai im gegnerischen Sechzehner zu Boden ging, weiterspielen ließ, war korrekt. Einen Tritt von Gomez gegen Papadopoulos übersah der Referee, auch hätte er einen Elfmeter für den HSV pfeifen können, nachdem Filip Kostic im Strafraum