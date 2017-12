Schalke 04 baut Serie gegen starke Gladbacher aus - Vestergaard mit Eigentor

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Ligue 1 Live Angers -

Montpellier Ligue 1 Live Guingamp -

Dijon Ligue 1 Live Metz -

Rennes Ligue 1 Live Monaco -

Troyes Ligue 1 Live Toulouse -

Caen Premier League Live Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Live Valencia -

Celta Vigo Serie A Live Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Cacak Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz

Der FC Schalke 04 hat seine Serie ausgebaut und ist nun seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen. Am 15. Spieltag erkämpfte sich S04 bei Borussia Mönchengladbach ein 1:1 (0:1).

Gladbach erwischte den besseren Start, wobei der Gastgeber davon profitierte, dass Schalke nach einem Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette noch auf der Suche nach Ordnung war.

Mit der Führung im Rücken empfing die Hecking-Elf Königsblau phasenweise etwas defensiver, ohne aber selbst inaktiv zu bleiben. Die Fohlen waren stets darum bemüht, das Mittelfeld zügig zu überbrücken und setzte nach Ballverlusten energisch nach. Gelang es Schalke, die erste Welle zu überspielen, ließen sich alle Gladbacher tief in die eigene Hälfte fallen.

Nach dem aus Schalker Sicht glücklichen Ausgleich kamen die Gäste besser in die Partie, konnten das Spiel aber nicht endgültig an sich zu reißen. Die beste Chance vergab Burgstaller, als er nach einem starken Konter an Sommer scheiterte.

Kuriose Szene kurz vor der Halbzeit: Nach einem Foul von Naldo an Stindl zeigte Stegemann auf den Punkt. Nachdem der Schiedsrichter den Angriff selbst am Spielfeldrand überprüfte, nahm er die Entscheidung zurück, weil er Wendts Rempeln gegen Caligiuri unmittelbar vor dieser Situation als Offensivfoul wertete.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Kramer (24.), 1:1 Vestergaard (62./ET)

Jannik Vestergaard ist der einzige Bundesliga-Feldspieler, der im Kalenderjahr 2017 noch keine Minute im Oberhaus verpasste.

Kramer traf erstmals in der Bundesliga seit drei Jahren und zwei Tagen (4:1 gegen Bremen).

Gladbach kassiert das 26. Gegentor im Oberhaus in dieser Saison - nur Köln (27) kassierte mehr Gegentreffer.

Schalke hat nun neun Bundesligaspiele in Folge getroffen. Eine längere Torserie gab es für die Knappen zuletzt zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 (14).

Der Star des Spiels: Matthias Ginter

Hatte zwei Glanzmomente im Spiel: Bereitete erst die Führung vor, ehe er sensationell mit dem Kopf gegen Kehrer rettete (31.). War bester Zweikämpfer aller Akteure, spielte zudem die zweitmeisten Pässe der Gladbacher, wobei er die beste Passquote hatte (kein Fehlpass in der gegnerischen Hälfte).

Der Flop des Spiels: Breel Embolo

Verlor beim Gegentor Kramer aus den Augen. War offensiv bemüht und führte zahlreiche Zweikämpfe, blieb aber weitgehend blass und war nur an einem Torschuss beteiligt. Die Auswechslung in der 60. Minute war die logische Konsequenz.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Die Entscheidung, den Elfmeter zurückzunehmen sorgte für viel Verwirrung. Wendts Rempler zu ahnden war zwar hart, das Vorgehen regeltechnisch aber vertretbar. Auf jeden Fall war es richtig, Stindls Treffer wegen des vorangegangenen Abseits abzuerkennen.