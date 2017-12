Seit acht Spielen ohne Sieg: Schwacher BVB verliert auch gegen Werder Bremen

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Primera División Live Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 Live PSG -

Lille FIFA Club World Cup Live Al Jazira -

Urawa Serie A Live Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Cacak Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz

Borussia Dortmund hat am 15. Spieltag gegen Werder Bremen verloren. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt bezwang den BVB mit 2:1 (1:0). Die Borussia wartet seit nun acht Spielen auf einen Dreier in der Bundesliga. Der Druck auf den in der Kritik stehenden Trainer Peter Bosz wächst weiter.

Werder fand im 5-3-2-System gegen den Ball besser in die Partie. Eine gute Raumaufteilung und kollektiv starke Zweikampfführung machten es dem BVB schwer. Die Bosz-Elf war zum horizontalen Spiel gezwungen und reagierte mit langen Bällen auf Bremens gut eingestellte Defensive.

Die Gäste von der Weser gingen verdient nach 26 Minuten in Führung, als Maximilian Eggestein in Robben-Manier zum Sonntagsschuss ansetzte. Dem BVB fehlte es nicht nur in dieser Situation an Zugriff.

Nach 39 Minuten stellte Bosz von einer Dreier- respektive Fünferkette auf eine Vierer-Abwehrkette um. Raphael Guerreiro rückte neben Mahmoud Dahoud auf die Doppelsechs, Shinji Kagawa agierte offensiver und verbuchte in der 47. Minute den ersten Schuss aufs gegnerische Tor.

Mit der Hereinnahme von Nuri Sahin und Andre Schürrle wurden die Aktionen des BVB zwingender, auch die Körpersprache war besser. Bremen kam dennoch immer wieder zu guten Tormöglichkeiten, auch weil Dortmund zu oft eine klare Zuordnung und Abstimmung vermissen ließ. Bremen erkämpfte sich den dritten Saisonsieg mühsam, der Dreier geht trotz des Aufbäumens der Hausherren aber letztlich in Ordnung.

Bitterer Beigeschmack des Werderaner Siegs: Fin Bartels musste nach 33 Minuten mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausgewechselt werden. Auch Zlatko Junuzovic musste verletzt vom Platz.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Eggestein (26.), 1:1 Aubameyang (57.), 1:2 Gebre Selassie (65.)

Nach fünf Weißen Westen zu Saisonbeginn kassierte der BVB nun im 10. Bundesligaspiel in Folge mindestens ein Gegentor - das passierte der Borussia zuletzt zwischen August und November 2014.

Der BVB verlor erstmals nach zehn Heimspielsiegen gegen Werder. Den letzten BL-Sieg der Hanseaten in Dortmund gab es vor über zehn Jahren mit 2:0 im April 2007 - Tore: Miroslav Klose und Diego.

Max Kruse absolvierte sein 200. Bundesligaspiel, dabei gelangen ihm 61 Treffer. Für Bremen netzte er in 34 Spielen im Oberhaus starke 19 Mal ein.

Kruse war an den letzten sieben Bremer Treffern stets direkt beteiligt (4 Tore, 3 Vorlagen).

Der Star des Spiels: Max Kruse

Dreh- und Angelpunkt der Bremer Offensive. Ließ sich immer wieder zurückfallen, forderte und behauptete den Ball, bevor er das Spielgerät mit guter Übersicht gewinnbringend an seine Mitspieler verteilte. Bereitete zudem beide Treffer vor. Gab die meisten Torschüsse der Bremer ab (3) und sammelte als Stürmer (!) die meisten Ballkontakte auf Seiten der Gäste (46).

Der Flop des Spiels: Andriy Yarmolenko

Absolut kein Faktor im Offensivspiel des BVB. Gab einen harmlosen Torschuss in Richtung Tribüne ab und fiel ansonsten mit neun Ballverlusten auf. Seine drei halbherzigen Flanken landeten allesamt beim Gegner. Vor dem 0:1 zu weit weg von Kruse. Wurde nach 45 Minuten ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Souveräne Partie des Unparteiischen. Lag selbst bei kniffligen Entscheidungen meist richtig. Das vermeintliche Foul an Aubameyang in der 29. Minute reichte zurecht nicht zum Elfmeterpfiff. Auch Aubameyangs Kontakt mit Bargfrede vor dem Ausgleichstreffer war im legalen Rahmen.