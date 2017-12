Doppel-Comeback! Effzeh holt Punkt bei S04

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Premier League Live Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Live Feyenoord -

Vitesse Primera División Live Bilbao -

Real Madrid Serie A Live FC Turin -

Atalanta Copa Sudamericana Live Independiente -

Libertad Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante

Der 1. FC Köln bleibt weiterhin sieglos, hat am 14. Spieltag der Bundesliga beim 2:2 (0:1) im Auswärtsspiel gegen Schalke 04 aber einen Achtungserfolg gefeiert.

Königsblau legte eine dominante Anfangsphase hin, in der Guido Burgstaller bereits nach sieben Minuten die Latte traf. Doch holten die Schalker Köln schon bald mit Ungenauigkeiten und nachlassendem Druck zurück in die Partie. So kam Yuya Osako nach elf Minuten frei vor Ralf Fährmann zum Abschluss - scheiterte aber am Gelsenkirchener Keeper.

Der Kölner Ausgleich kurz nach der Halbzeit warf die Schalker sichtlich aus der Bahn. Die Überlegenheit war verschwunden und der Effzeh zeigte sich beinahe auf Augenhöhe. S04-Coach Domenico Tedesco reagierte nach einer knappen Stunde und brachte Leon Goretzka für das zentrale Mittelfeld.

Obwohl sich die Gastgeber daraufhin wieder stabilisierten, fehlte es lange an der Klarheit in den Offensivaktionen - ausgenommen das schön herausgespielte 2:1 von Amine Harit. Für die Kölner war es am Ende ein verdienter, wenn auch etwas glücklicher Punkt mit einem unrühmlichen Ende: Yuya Osako sah in der dritten Minute der Nachspielzeit wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Burgstaller (36.), 1:1 Guirassy (50.), 2:1 Harit (72.), 2:2 Guirassy (77./HE)

Gelb-Rote Karte: Osako (90.+3/Köln)

Vor Köln hatten nur 1860 München in der Saison 1977/78 und Duisburg 1994/95 nach 14 Spielen lediglich drei Punkte auf dem Konto - beide Teams stiegen ab.

Köln punktete erstmals in dieser Saison nach einem Rückstand. Zuvor gab's elf Niederlagen.

Schalke kassierte sein 900. Gegentor zu Hause.

Erstmals in dieser Saison erzielen die Kölner zwei Tore in einem Spiel.

Der Star des Spiels: Amine Harit

Hatte zwar diverse Dribblings und Pässe im Angebot, die wenig bis nichts einbrachten, war unter dem Strich aber der fleißigste Schalker Offensivspieler, vor allem im zweiten Abschnitt. Geschmeidige Soloaktionen, viele Torschussvorlagen und ohne Scheu vor den direkten Duellen. Belohnte sich mit dem zwischenzeitlichen 2:1.

Der Flop des Spiels: Pawel Olkowski

Ordentlich im Zweikampf, ansonsten aber viel, viel Schatten im Spiel des Mannes rechts in der Fünferkette. Hatte unter anderem eine gruselige Passquote von 37,5 Prozent (!) und leistete sich mit die meisten Ballverluste bei den Gästen (20).

wird geladen

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Stieler ist kein Glücksbringer für die Kölner: Auch im achten Bundesligaspiel unter seiner Leitung konnte der Effzeh nicht gewinnen. Das lag jedoch nicht am Unparteiischen, der abgesehen von wenigen falsch bewerteten Zweikämpfen (übersah beispielsweise in der 40. Minute ein Foul von Naldo an Lehmann) wenig Probleme mit der Partie hatte und diese souverän leitete. Richtige Entscheidung, nach Stamboulis Handspiel (77.) auf Elfmeter für Köln zu entscheiden. Auch Osako wegen einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen war korrekt. Hätte aber bei Goretzkas Kopfstoß härter durchgreifen müssen.

Die Reaktionen der Trainer

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir haben uns heute mehr vorgenommen, auch spielerisch. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Ballverluste und haben Köln dadurch stark gemacht. Der Elfmeter ist ein Witz, aber es war klar, dass sich das Pech der Kölner irgendwann rächt. Ich hatte nur gehofft, dass es uns nicht trifft. Wir akzeptieren das, daran lag es heute nicht."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "2:2 ist ein gutes Ergebnis für uns. Heute sind wir sehr zufrieden, weil wir viele Dinge besser gemacht haben als in den letzten Wochen. Es wird permanent etwas reininterpretiert, wir warten mal, was passiert. Wir haben besprochen, dass eine klare Lösung her muss."