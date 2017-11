VfB holt ersten Auswärtspunkt gegen 96

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Ligue 1 Live St. Etienne -

Straßburg Premiership Live Dundee -

Rangers Premier League Live West Ham -

Leicester Primera División Live Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheffield Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta

Der VfB Stuttgart hat zum ersten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison auswärts gepunktet. Zum Auftakt des 13. Spieltags trennten sich die Schwaben 1:1 (1:0) von Hannover 96.

Die Hannoveraner begannen dominant und hätten sich mit dem ersten Angriff der Partie bereits belohnen müssen, doch Martin Harnik wollte eine Hereingabe von Felix Klaus alleine vor Ron-Robert Zieler mit einem Hackentrick verwandeln - und schoss sich dabei selbst an (7.).

Der zunächst zurückhaltende VfB machte schnell den wunden Punkt der 96er aus: Während die Hannoveraner die Mitte extrem verdichteten und mit Salif Sane einen unbezwingbaren Mann in der Luft hatten, durften die Schwaben über die anfällige rechte Seite der Gastgeber schon früh mehrfach durchbrechen. Für das Führungstor nach 24 Minuten musste aber ein krasser Torwartfehler Philipp Tschauners herhalten, der einen eigentlich harmlosen Fernschuss von Christian Gentner vor die Füße von Takuma Asano prallen ließ.

Generell tat sich Hannover schwer, unter dem aggressiven Draufgehen und frühen Stören der Stuttgarter, geordnet das Spiel oder Angriffe aufzubauen. Beide Teams hatten wenig Ruhe am Ball, was dem Spiel der flexibleren Gäste aber eher entgegenkam. Die 276 Zweikämpfe in Halbzeit eins bedeuteten Saisonrekord.

96-Coach Andre Breitenreiter zog zur zweiten Halbzeit Matthias Ostrzolek zurück und ließ mit einer Viererkette agieren, Niklas Füllkrug ersetzte gleichzeitig Harnik als Spitze. Beide Maßnahmen taten dem Spiel der Gastgeber gut - auch, weil der VfB im zweiten Abschnitt nur noch schlecht ins Pressing kam und die Kontrolle völlig aus der Hand gab.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Asano (24.), 1:1 Füllkrug (76., FE)

Für den VfB war Asanos zwischenzeitliches 1:0 die erste Führung in einem Auswärtsspiel in der laufenden Saison.

Im 7. Gastspiel der Saison holt der VfB seinen ersten Punkt. Noch nie mussten die Schwaben in der Bundesliga so lange auf den ersten Punkt in der Fremde warten.

Kein Team sah in der laufenden Saison in einem Spiel so viele Gelbe Karten wie der VfB gegen Hannover - fünf Stück!

Stuttgart ist erstmals seit März 2016 in 2 Bundesliga-Spielen in Serie ungeschlagen.

Hannover verlor nur eines seiner sechs Heimspiele in dieser Saison (drei Siege, zwei Remis): mit 1:2 gegen Frankfurt am 8. Spieltag.

Der Star des Spiels: Salif Sane

Brutale Partie des Hannoveraner Abwehrchefs. In den Zweikämpfen fast nicht zu bezwingen (gewann bei 20 Duellen 80 Prozent, in der Luft fast 90) und der Hauptgrund, warum durch die Mitte beim VfB fast gar nichts ging. Spielte mit Abstand die meisten Pässe der 96er und hatte die meisten Ballaktionen (92), war so vor allem im zweiten Abschnitt wichtiger Aufbauspieler. Traf nach 62 Minuten mit einem starken Schuss den Pfosten.

Der Flop des Spiels: Josip Brekalo

Fiel in Stuttgarts offensiver Dreierreihe klar ab. Hatte bis zu seiner Auswechslung in Minute 66 zwar drei Torschüsse zu Buche stehen, war aber kaum ins Spiel eingebunden. Brachte nur 60 Prozent seiner 21 Pässe an den Mann, gewann 18 Prozent seiner Zweikämpfe und leistete sich dafür 16 Ballverluste.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Unauffällige und gute Leistung des Unparteiischen. Richtig, Pavard kurz vor Halbzeit für sein Foul an Bakalorz nur mit Gelb zu verwarnen. Insgesamt ein gutes Maß bei den persönlichen Strafen und mit klarer Linie. Der Elfmeter für Hannover (75.) war eine klare Angelegenheit.