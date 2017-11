Nagelsmann ruft die Krise aus

Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Serie A Chievo Verona -

Roma Premier League Southampton -

Arsenal Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Premier League Manchester United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto

1899 Hoffenheim hat nur eines seiner letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen und ist auf Platz sieben abgerutscht. Trainer Julian Nagelsmann zählt sein Team an und fordert eine schnelle Wende.

Drei Niederlagen hat die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Saison schon kassiert, in der kompletten vergangenen Spielzeit waren es nur vier. Die Zusatzbelastung in der Europa League scheint den Hoffenheimern Probleme zu bereiten.

"Fakt ist, dass wir eine schwierige Reise hatten. Wir haben dort verloren und wurden enttäuscht. Heute wieder gegen eine Mannschaft, die emotional sehr schwierig zu spielen ist und nur über Emotionen kommt. Sie haben uns fast die ganze erste Halbzeit in die eigene Hälfte gedrückt", sagte auch Torhüter Oliver Baumann nach dem 0:3 in Hamburg.

Er gehe davon aus, dass seine Mannschaft am kommenden Samstag gegen RB Leipzig eine bessere Leistung abrufen werde: "Wir haben jetzt wieder ganze Woche zum Trainieren. Mit mehr Leuten im Kader ist der Konkurrenzkampf wieder größer. Das stärkt dann auch die Qualität."

Wo sind Hoffenheims Qualitäten?

In Hamburg hatten die Hoffenheimer dem intensiven Auftreten der Gäste kaum etwas entgegenzusetzen. Der HSV wirkte körperlich und geistig frischer. Vom klar strukturierten Aufbauspiel der Vorsaison war nichts zu sehen. Die Passquote von nur 75 Prozent spricht Bände. Bis auf ein paar lange Bälle auf Sandro Wagner fiel Hoffenheim nichts ein.

Schon vor einer Woche hatte die TSG große Probleme zuhause gegen das Bollwerk von Eintracht Frankfurt. Nur ein Last-Minute-Treffer von Mark Uth verhinderte eine weitere Niederlage.

Nagelsmann zählt seine Mannschaft an

Trainer Julian Nagelsmann wollte die Ausflüge im Europacup aber nicht länger als Ausflüchte akzeptieren. "Ich will nicht immer rumheulen", sagte er sichtlich angefressen nach der Partie. "Wenn man sich das erarbeitet und dann international spielt, dann kann das keine Ausrede sein."

Der Trainer nahm das Wort "Ergebniskrise" in den Mund und seine Mannschaft ins Gebet. "Wir versuchen, in einem Status zu spielen, den wir letztes Jahr hatten. Den haben wir nicht mehr", sagte Nagelsmann. "Die Realität ist, dass wir zwei von zwölf Spielen gewonnen haben. Wir müssen schleunigst wieder anfangen, alles für den Erfolg zu tun und nicht davon zehren, was lange vorbei ist und keinen mehr interessiert."