Uth rettet Hoffenheim einen Punkt

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Premier League Live Liverpool -

Southampton Championship Live Reading -

Wolverhampton Primera División Live Leganes -

Barcelona Ligue 1 Live PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica

1899 Hoffenheim hat dank eines Treffers von Mark Uth in der Nachspielzeit die zweite Heimniederlage abgewendet. Die TSG trennte sich von Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1).

Frankfurt setzte der TSG mit seiner Aggressivität von Beginn an ordentlich zu. Die Eintracht lief die Gastgeber hoch an und störte somit den Spielaufbau der Gastgeber immer wieder entscheidend. Hoffenheim hatte Probleme, ins letzte Drittel zu kommen, die Aktionen waren zu hektisch und ungenau.

Der Großteil der Partie spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Gefährlich vors Tor kamen beide Teams nur durch Fehler des Gegners. Boateng nutzte Rupps Fehlpass zur Führung, Wagner ließ Hradeckys Einladung ungenutzt.

Nagelsmann reagierte früh in der zweiten Halbzeit (Gnabry für Rupp) und stellte auf 4-3-3 um, gegen eine tiefer stehende Eintracht fand Hoffenheim aber weiterhin kein Räume. Frankfurt verteidigte den eigenen Strafraum bis zum Schluss äußerst diszipliniert und gewann die wichtigen Zweikämpfe. Hoffenheim bis zur Nachspielzeit zu keinem Abschluss innerhalb des Sechzehners, dann hatte Gnabry einmal Platz und bediente Uth.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Boateng (13.), 1:1 Uth (90.+1)

Die SGE traf im zehnte Spiel in Folge. Eine solche Serie hatte Frankfurt zuletzt 2014/15, als der Eintracht in 16 Spielen in Folge ein Tor gelang.

Die Eintracht holte aus den sieben Auswärtsspielen dieser Saison 12 Punkte, nur Bayern holte mehr (13).

Fluch: Der 12. Spieltag ist der einzige Spieltag, an dem die TSG in der Bundesliga noch nie gewinnen konnte (4 Remis, 6 Niederlagen).

Drei seiner sechs Saisontore erzielte Mark Uth in den letzten fünf Minuten.

Der Star des Spiels: Kevin-Prince Boateng

Fühlte sich in der Rolle des Leaders im Zentrum sichtlich wohl. Hatte die meisten Ballaktionen bei der Eintracht und gewann über 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Erzielte außerdem den Treffer für die Eintracht.

Der Flop des Spiels: Lukas Rupp

Da bei Hoffenheim die Hälfte der Angriffe über links liefen, auf rechts nicht besonders eingebunden. Brachte insgesamt nur 74 Prozent seiner Pässe zum Mann, leitete mit seinem Fehlpass am eigenen Strafraum den Rückstand ein. In der 53. Minute gegen Gnabry ausgetauscht.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Hatte die umkämpfte Begegnung jederzeit im Griff und lag bis auf eine Ausnahme auch mit den Gelben Karten richtig, Willems hätte für sein taktische Foul an Demirbay verwarnt werden müssen. Das Foul von Jovic an Schulz in der Entstehung des 1:1 war allerdings strittig.