Das Zeichen des angeschlagenen Kriegers

Premier League Live West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Live Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Live Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Live Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica

Arturo Vidal gehörte bislang nicht zu den Gewinnern unter Jupp Heynckes. Durchwachsene Leistungen, Aus in der WM-Qualifikation mit Chile, private Ablenkungen - zuletzt lief es nicht für den Krieger. Der Trainer war unzufrieden und stellte ihn in den großen Matches nicht in die Startelf. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg machte der Chilene einen Schritt zurück in Richtung Unverzichtbarkeit.

In der 80. Minute geht der Blick zur Seitenauslinie. Die rote 23 flackert auf der Tafel des vierten Offiziellen neben der grünen 19 auf. Der Arbeitstag ist vorbei.

Mit langsamen Trippelschritten geht Arturo Vidal zur Seitenlinie. Er genießt es, wie er von den 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena gefeiert wird. Sogar mit Standing Ovations wird er bedacht. Herzliche Umarmung für Einwechselspieler Sebastian Rudy, dann mit einem breiten Grinsen Abklatschen bei Trainer Jupp Heynckes. Harmonie pur. Es ist keine dieser Auswechslungen, bei denen ein Spieler den Handschlag verweigert oder das Trikot wegwirft. Keine Abstrafung, keine taktische Variante.

Heynckes wechselt seine Nummer 23 beim Stand von 3:0 gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr als Belohnung aus, damit sich dieser seinen wohlverdienten Applaus abholen kann.

"Ich bin heute mit ihm zufrieden. Ich kenne Arturo sehr gut aus unseren gemeinsamen zwei Jahren in Leverkusen. Ich weiß, was er zu leisten vermag", lobte Heynckes seinen Schützling nach der Partie.

Ein seltenes Lob. Denn seitdem der 72-Jährige das Traineramt in München von Carlo Ancelotti übernommen hat, gab es viele Gewinner - doch Vidal gehörte nicht dazu.

Vidals schwierige Monate

Die vergangenen Monate liefen durchwachsen für den Krieger: Schock der verpassten WM-Qualifikation mit Chile, erneute negative Schlagzeilen durch eine Partynacht in München und der Abstieg ins zweite Glied beim deutschen Rekordmeister. In den wichtigsten Partien seit der Heynckes-Rückkehr - zweimal gegen Leipzig, im wichtigen Champions-League-Hinspiel gegen Celtic und im Topspiel gegen Borussia Dortmund - saß Vidal zu Beginn auf der Bank.

"So wie er vorher gespielt hat, als ich hier ankam, war ich überhaupt nicht zufrieden", mahnte Heynckes deswegen: "Das habe ich ihm auch klipp und klar gesagt. Er hat jetzt zwei Wochen sehr intensiv an sich gearbeitet, er hat top trainiert. Da konnte man auch sehen, dass er wieder gerne spielen wollte. Ich habe ihm auch gesagt: Wenn er sich nicht wieder in Form bringt, gibt es andere Spieler, die den Vorrang haben."

Konkurrenz mit Rudy, Tolisso, Thiago, James und Müller

Tatsächlich ist durch Javi Martinez' Versetzung im zentralen Mittelfeld ein Platz weniger zu vergeben. Um die beiden übrigen streitet sich der Chilene - wenn man davon ausgeht, dass Heynckes weiterhin beim 4-3-3 und beim 4-2-3-1 bleibt - mit Rudy, Tolisso, Thiago, James und Müller. Namhafte Konkurrenz, gegen die Vidal seinen Stammplatz nur durch Leistung behaupten kann.

Ranking: Die 15 besten zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga-Saison © getty 1/18 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die zentralen Mittelfeldspieler © getty 2/18 Die schwierige Frage: Konzentrieren wir uns nur auf Sechser? Oder auch Achter? Zehner? Weil viele (Kampl, Thiago, Goretzka) schwierig einzuordnen sind, haben wir das zentrale Mittelfeld bewertet. Dadurch fallen die formschwachen Keita und Vidal raus © getty 3/18 In der Form der letzten Spiele gehört Javi Martinez auf jeden Fall zu den Besten. Doch bislang spielte er erst viermal in der Bundesliga auf der Sechs. Wir nehmen jedoch nur diejenigen ins Ranking auf, die mindestens fünf Partien absolviert haben © getty 4/18 15. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach): Hat riesiges Potenzial. Mit 91,8 Prozent die drittbeste Passquote der Liga (nach Süle und Toprak), ist physisch stark und stößt gerne in den Sechzehner durch. Nimmt sich aber Auszeiten und hat Luft nach oben © getty 5/18 14. Waldemar Anton (Hannover 96): Zu Beginn der Saison meist im defensiven Mittelfeld, dann häufig in der Innenverteidigung. Stark in der Balleroberung, gewinnt über 80 Prozent seiner Tacklings und ist passsicher (80 Prozent) © getty 6/18 13. Corentin Tolisso (FC Bayern München): Bringt starke 91 Prozent seiner Pässe an den Mann und erzielte zwei wichtige Tore für die Münchner. Manchmal jedoch noch etwas wild und taktisch nicht immer klug © getty 7/18 12. Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim): Der Youngster läuft geschickt Räume zu, hat eine super Passquote (88 Prozent) und traf schon zweimal. Im Zweikampf ausbaufähig (43 Prozent) © getty 8/18 11. Ignacio Camacho (VfL Wolfsburg): Zu Beginn der Saison in der Innenverteidigung instabil. Seitdem er auf der Sechs spielt, ist er eine Bank. Gewinnt bemerkenswerte 67,2 Prozent seiner Zweikämpfe, ist robust und stopft Löcher © getty 9/18 10. Daniel Baier (FC Augsburg): Abgesehen von seinem Fauxpas gegen Leipzig mit einer sehr guten Saison. Stabilisator im Augsburger Mittelfeld, konsequent im Zweikampf und klar im Passspiel © getty 10/18 9. Mario Götze (Borussia Dortmund): Auf der Acht deutlich besser aufgehoben als auf dem Flügel oder im Sturm. Nähert sich seiner Topform, spielt gescheite Pässe und kreiert 0,69 Großchancen pro Spiel (ligaweit Sechster) © getty 11/18 8. Sebastian Rudy (FC Bayern München): Fügte sich stark ein, ist passsicher und spielintelligent. Mit einer Zweikampfquote von 68,6 Prozent unter den Besten der Liga. Einzig dass er (noch) keine tragende Säule ist, verhindert eine höhere Wertung © getty 12/18 7. Max Meyer (FC Schalke 04): Hat nach langer Positionssuche seit Wochen offenbar seine Paraderolle auf der Sechs gefunden und überzeugt dort. 3,8 abgefangene Bälle ist Topwert unter den Mittelfeldspielern, dazu spielerisch stark und gut im Spielaufbau © getty 13/18 6. Shinji Kagawa (Borussia Dortmund): Bewies nicht nur bei seinem Traumtor gegen Augsburg seine hohe technische Qualität. Setzt sich von seinen BVB-Kollegen durch höhere Offensivgefahr ab, stand aber von seinen acht Einsätzen nur dreimal in der Startelf © getty 14/18 5. Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart): Ein echter Wadenbeißer, der dem Gegner wehtun kann - und dem VfB damit enorm guttut. Überzeugte vom Start weg, bringt 87 Prozent Pässe zum Mann und fängt 2,5 Bälle pro Spiel ab © getty 15/18 4. Kerem Demirbay (TSG 1899 Hoffenheim): Vor allem in den letzten Wochen auf der offensiven Position mit mehreren extrem starken Spielen. Bringt die nötige Aggression mit, spielt kluge Pässe, liefert gute Abschlüsse © getty 16/18 3. Kevin Kampl (RB Leipzig): Funktioniert deutlich besser als in Dortmund und Leverkusen. Ist aggressiv, passsicher (88,4 Prozent) und dynamisch im Gang nach vorne. Sorgt dafür, dass Keitas Formschwäche kaum auffällt © getty 17/18 2. Thiago Alcantara (FC Bayern München): Nach einer durchwachsenen Anfangsphase der Saison mittlerweile wieder auf Topniveau. Bringt überragende 91 Prozent seiner Pässe an den Mann und ist als Achter oder Zehner bei Bayern eminent wichtig © getty 18/18 1. Leon Goretzka (FC Schalke 04): Hat den nächsten Schritt gemacht und ist ein absoluter Leader, strahlt eine Winnermentalität aus. Spielte im Zentrum schon defensiv wie offensiv, seine Dynamik und Torgefahr (vier Treffer) sind Schalkes größter Trumpf

In der Partie gegen Augsburg zeigte er erstmals seit längerer Zeit seine Qualitäten: "Arturo ist unheimlich wichtig, wenn er in einer guten Verfassung ist", lobte Niklas Süle seinen Teamkollegen später in der Mixed Zone der Allianz Arena und führte aus: "Er hat unglaublich viel gearbeitet, für die Mannschaft viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, dass wir uns ein bisschen herausnehmen konnten, weil er vorne schon so viel abgesaugt hat."

Tatsächlich setzte der durch die schwierigen Wochen angeschlagene 30-Jährige mit seinem Auftritt gegen Augsburg ein Zeichen. Vidal war im 4-3-3 hinter Lewandowski auf der linken Halbposition neben James Rodriguez einer der dominantesten Spieler auf dem Feld - wegen seiner destruktiven, aber auch wegen seiner konstruktiven Fähigkeiten.

Vidals überzeugende Leistung gegen Augsburg

Bis zu seiner Auswechslung hatte er nach James die meisten Ballaktionen (96), er schmiss sich in die meisten Zweikämpfe aller Spieler (22) und "saugte" tatsächlich einiges ab: Zwei Bälle fing er ab, sechsmal gewann er den Ball. Dazu brachte er mal wieder seine Aggressivität als Element ins Spiel, sieben Fouls waren der deutliche Höchstwert aller Akteure.

Außerdem war Vidal Protagonist in den beiden spielentscheiden Szenen: Das 1:0 erzielte er technisch anspruchsvoll aus der Drehung selbst. Vor dem 2:0 gewann er den Ball gegen Caiuby und schickte dann Lewandowski in den freien Raum, der frei vor Hitz nur noch einschießen musste.

"So wie er heute gespielt hat, braucht man Arturo immer in seinem Team", resümierte Süle deswegen.

Vidal: "Ich bin jetzt zu 100 Prozent fit"

Ersatzkapitän Arjen Robben lobte den Trainingsfleiß der vergangenen Tage: "Wir haben bei Arturo diese Woche schon gesehen, dass er sich viel vorgenommen hat. Er hat mit Chile kein Spiel gehabt. Er hat sehr gut trainiert. Er war heiß und das hat er gezeigt."

Den Faktor Training stellte ein sichtlich zufriedener Vidal im Bauch der Arena ebenfalls in den Vordergrund: "Ich bin jetzt zu 100 Prozent fit, dafür waren die letzten beiden Wochen enorm wichtig", ordnete er seine Leistung ein, um dann selbstbewusst nachzuschieben: "Ich bleibe ruhig, egal was die Presse schreibt, denn ich kenne meinen Wert für die Mannschaft. Ich konzentriere mich nur auf mich und nicht darauf, was über mich gesagt wird."

Ein erstes Zeichen gegen die kritischen Stimmen in den Medien und vom Trainer hat der angeschlagene Krieger gegen Augsburg gesetzt. Ein Zeichen, wie wenig Bock er darauf hat, ins zweite Glied zu rücken.

"Ich hoffe, dass ich auch weiter in der Stammelf stehen werde", gab Vidal zu. Auftritte wie gegen Augsburg würden es Heynckes schwieriger machen, auf ihn zu verzichten. Sie würden es in wichtigen Spieler auch schwieriger machen, den vierten Offiziellen die rote 23 in die Tafel tippen zu lassen. Und wenn, dann nur als Belohnung.