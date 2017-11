Süle: "Niemals auf einer Ebene mit Boateng"

Serie A Live AS Rom -

Lazio Premier League Live Man United -

Newcastle Primera División Live Sevilla -

Celta Vigo Championship Live Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica

Niklas Süle vom FC Bayern München hat eine Kampfansage in Richtung Jerome Boateng hinsichtlich eines Duells um einen Stammplatz bei den Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft vermieden. Der 22-Jährige sieht seinen Weltmeister-Kollegen noch auf einem ganz anderen Niveau.

Süle absolvierte in dieser Saison bei den Bayern bereits neun Bundesligaspiele, bei sechs davon stand er in der Startelf. Zuletzt hatte er auch in der deutschen Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Frankreich in Köln die Innenverteidigung mit Mats Hummels gebildet.

Einen Zweikampf mit Jerome Boateng in der Nationalmannschaft und im Verein sieht Süle dennoch nicht: "Nein, keineswegs. Wenn ich mal ansatzweise das erreichen kann, was Jerome erreicht hat, dann bin ich sehr zufrieden mit meiner Karriere", sagte er nach dem überzeugenden 3:0-Sieg des FC Bayern am 12. Spieltag der Bundesliga gegen den FC Augsburg in der Mixed Zone der Allianz Arena.

Den Vergleich mit dem Triplesieger und Weltmeister scheut der 22-Jährige: "Ich würde mich niemals auf eine Ebene mit ihm stellen. Wenn Jerome fit ist, ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und ich bin froh, dass ich trotzdem das Vertrauen bekomme, weil wir unheimlich viele Spiele dieses Jahr haben, in denen jeder gebraucht wird. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Einsatzzeiten."

Ranking: Die 15 besten Innenverteidiger der aktuellen Bundesliga-Saison © SPOX 1/17 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die Innenverteidiger © getty 2/17 Fraglos gehört Jerome Boateng zu den besten Innenverteidigern der Welt. In dieser Saison ist er nach einer Verletzung erst auf dem aufsteigenden Ast, machte erst viereinhalb Spiele. Wir werten alle, die mindestens fünf Einsätze absolvierten © getty 3/17 15. Benjamin Hübner (TSG 1899 Hoffenheim): Stabilster Innenverteidiger bei den Kraichgauern, bestritt 80 Prozent seiner Tackles erfolgreich und zeigte seine Stärke bei Standards. Im Spielaufbau und Zweikampf jedoch nicht ganz Ligaspitze © getty 4/17 14. Timo Baumgartl (VfB Stuttgart): Spielt eine stabile Saison ohne größere Patzer. Im Spielaufbau und Zweikampf (64,9 Prozent) sehr ordentlich © getty 5/17 13. Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach): Mit seiner Körpergröße bei Standards eine Macht. Traf bereits dreimal, dazu mit 94 Prozent Tackling-Erfolg und 68,1 Prozent Zweikampfquote (Siebter). Allerdings auch immer mal wieder mit Wacklern © getty 6/17 12. Thilo Kehrer (FC Schalke 04): Spielte sich in der Dreierkette fest. Hat sich dort enorm gesteigert, ist stark im Tackling (79,5 Prozent) und bringt große Qualitäten im Spielaufbau mit © getty 7/17 11. Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV): Der Mentalitätsspieler der Bundesliga. Peitscht Teamkollegen und Publikum an und gewinnt 95 Prozent seiner Tacklings. Überdreht manchmal (sechs Gelbe) und gewinnt nur 55,9 Prozent seiner Zweikämpfe © getty 8/17 10. Benjamin Pavard (VfB Stuttgart): Gehörte mehrfach zu den besten Stuttgartern. Defensiv mit klugem Stellungsspiel. Gewann 86,7 Prozent seiner Tacklings und brachte 88,7 Prozent seiner Pässe zum Mann © getty 9/17 9. Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): Endlich mit einer festen Position, dort im Zweikampf (69,7 Prozent, drittbester Wert) stark und offensiv gefährlich (zwei Tore). Jedoch auch mit Tiefpunkten gegen Dortmund und Leverkusen © getty 10/17 8. Niklas Süle (FC Bayern München): Fügte sich beim Rekordmeister gut ein. Überragende Passquote (93,9 Prozent, Beste der Liga), gut im Stellungsspiel. Überzeugte zuletzt im Topspiel gegen den BVB. Im Zweikampf noch ausbaufähig (51,9 Prozent) © getty 11/17 7. Sokratis (Borussia Dortmund): Wichtiger Organisator in der Dortmunder Abwehr, kompromisslos im Zweikampf und stark bei Standards. Herausragend u.a. gegen Köln, aber nicht immer fehlerfrei © getty 12/17 6. Sven Bender (Bayer Leverkusen): Brauchte keine Anlaufzeit nach seinem Wechsel, um bei der Werkself zu den Besten zu gehören. Fünftbester Zweikämpfer der Liga (68,5 Prozent), dazu offensivstark (schon zwei Tore) und führende Hand © getty 13/17 5. Willi Orban (RB Leipzig): Enorm konstant, ragte v.a. gegen den VfB und den HSV heraus. Enorm passsicher (86,5 Prozent). Sein früher Platzverweis gegen die Bayern war der Wermutstropfen der bisherigen Saison © getty 14/17 4. David Abraham (Eintracht Frankfurt): Enorm stabil in der SGE-Defensive. Als Kapitän Führungsspieler, ligaweit mit den zweimeisten klärenden Aktionen (72) und der viertbesten Zweikampfquote (69,2 Prozent) © getty 15/17 3. Naldo (FC Schalke 04): Ganz stark in der Abwehrzentrale der Königsblauen. Gewann 69,9 Prozent seiner Zweikämpfe (Zweitbester), zeigte mit einem Tor und einem sehenswerten Assist zudem seine Offensivfähigkeiten © getty 16/17 2. Mats Hummels (FC Bayern München): Führungsfigur beim Spitzenreiter. Spielte ligaweit die meisten Pässe (819), ist stark im Zweikampf und war an zwei Toren direkt beteiligt. Auf dem Weg, wieder seine absolute Weltklasseform zu erreichen © getty 17/17 1. Salif Sane (Hannover 96): Der herausstechende Akteur bei den Niedersachsen. Bester Zweikämpfer der Liga (72,1 Prozent, 83 in der Luft), dazu mit den meisten klärenden Aktionen (82) und bereits einem Treffer

Süle entschied sich auch wegen Hummels und Boateng für Bayern

Davon, dass er Hummels und Boateng nun permanent als Kollegen um sich herum habe, könne er nur profitieren: "Das hilft mir unheimlich. Ich habe mich deswegen unter anderem deswegen für den Wechsel hierher entschieden, weil ich mit den zwei besten Verteidigern, die es auf der Welt gibt, immer an einer Seite spielen kann. Viele haben mir nicht zugetraut, dass ich so viele Spiele mache. Ich habe es mir zugetraut, da ich immer an mich geglaubt habe und wusste, was ich kann. Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein."

Vom Weltmeister-Duo könne er noch einiges lernen: "Ich trainiere tagtäglich mit den beiden. Ich bin mit 22 noch ein junger Spieler. Da schaut man auf jede Aktion, auf die Körpersprache, die sie auch im Training zeigen. Das ist sehr professionell, wie sie jedes Training angehen. Da habe ich mich weiterentwickelt."

Mittlerweile nehme er "alles ein bisschen ernster als ich das teilweise früher genommen habe, auch mit Ernährung beispielsweise. Da kann ich mir viel abschauen von den beiden."