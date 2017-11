So kann auch Plan B nicht funktionieren

Bundesliga Sa Jetzt BVB-FCB: Alle Highlights des Gipfeltreffens Premier League Live Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Live Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Live Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad

Die Schwächephase von Borussia Dortmund hält an. Bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München änderte Trainer Peter Bosz seine Grundformation. Die großen Defensivprobleme des BVB blieben jedoch bestehen.

Der Fernsehsender Sky versuchte vor der Partie, aus Peter Boszs Augen abzulesen, ob der Coach des formschwachen BVB seine Grundformation gegen den formstarken FC Bayern verändern würde. Bosz wollte unmittelbar vor Anpfiff nichts darüber verraten und riss zur Hilfestellung die Augen weit auf.

Da es ja aber keine Augenleser gibt, war daraus auch nichts zu interpretieren. Der vielbeschworene Plan A - hohes Pressing im typisch niederländischen 4-3-3-System - hatte Dortmund in den letzten vier Wochen kein Glück gebracht. Gegen die Bayern nahm Bosz tatsächlich Änderungen vor, am unglücklich-desolaten Auftreten seiner Elf änderte das aber nichts.

Der Plan B des Niederländers sah eine Mischung aus 4-4-2 und 4-2-3-1 vor. Das Gegenpressing wurde etwas dosierter eingesetzt, höhere Kompaktheit rückte in den Fokus. Personell bedeutete das: Shinji Kagawa lief zusammen mit Pierre-Emerick Aubameyang die Abwehrformation des Rekordmeisters früh an, im Mittelfeld agierten Julian Weigl und Gonzalo Castro meist gemeinsam auf einer Höhe gegen den Ball.

BVB: Dreiklang an Unzulänglichkeiten

"Bayern München war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft", musste Bosz nach der Partie formulieren, die die Münchner verdient mit 3:1 für sich entschieden. "Wir sind nur hinterhergelaufen und waren immer zu spät. Wir haben uns vorgenommen, sehr kompakt zu spielen, das hat aber nicht geklappt in der ersten Halbzeit."

So verpuffte Boszs Plan recht schnell. Besonders in den ersten 45 Minuten zeigte sich sein Team defensiv genauso anfällig wie mit Plan A in den Partien der jüngeren Vergangenheit. Das sollte für den BVB, der nun zum ersten Mal seit dem Jahreswechsel 2005/2006 in vier Bundesligaspielen in Serie mindestens zwei Gegentore kassierte, alarmierend sein.

Es ist ein Dreiklang an Unzulänglichkeiten, der die Dortmunder zuletzt befallen hat: Form, Konzentration und Qualität stimmen nicht beim BVB. Die besonders im Abwehrverbund enge Personallage erweist sich als tödlich für den Pokalsieger, ebenso die verheerende Chancenverwertung.

Borussia Dortmund - FC Bayern: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Der FC Bayern jubelt, der BVB trauert: Der Rekordmeister gewann in Dortmund mit 3:1 (2:0) und baut die Tabellenführung auf vier Zähler aus - nun vor RB Leipzig. SPOX präsentiert in Zusammenarbeit mit LigaInsider die Einzelkritik zum Spiel © getty 2/29 Roman Bürki: Bei allen Gegentoren machtlos. Starke Parade gegen Lewandowski (48.), gegen den er bereits früh im Spiel rettete. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 3/29 Marc Bartra: Bleibt als Rechtsverteidiger nicht die Idealbesetzung. Hatte mit Coman enorme Schwierigkeiten, vor dem 0:1 zu weit vom Franzosen entfernt. Nach Sokratis' Auswechslung Innenverteidiger und mit dem Ehrentor. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 4/29 Sokratis: Musste nach 42 Minuten verletzt raus. Lieferte sich heiße Duelle mit Lewandowski, hatte bei seiner Grätsche gegen den Polen kurz vor dem 0:1 Glück, nicht vom Platz zu fliegen. Starke Zweikampfbilanz (83 Prozent). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 5/29 Ömer Toprak: Ließ sich immer wieder an der Mittellinie stehend mit langen Bällen in seinen Rücken aushebeln. Hätte beim 0:1 zwingend nach vorne schieben und Druck auf Robben machen müssen. Auch beim 0:2 mit keiner guten Figur. LigaInsider-Note: 4,5 © getty 6/29 Marcel Schmelzer: Sah eine frühe, berechtigte Gelbe Karte und hing bei den ersten beiden Gegentoren mit drin. Hätte jeweils früher attackieren müssen, um die Hereingaben zu unterbinden. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 7/29 Julian Weigl: Agierte etwas defensiver als zuletzt und mit Castro neben ihm. Die Rolle liegt ihm weiterhin nicht. Defensiv teils wenig robust und mit Tempodefiziten. Fälschte den Ball beim 0:2 unglücklich ab. In Halbzeit 2 verbessert. LigaInsider-Note: 4 © getty 8/29 Gonzalo Castro: Als Sechser neben Weigl aufgeboten. Leistete sich ein paar unnötige Ballverluste. Kämpferisch aber tadellos, dazu mit vier Torschussvorlagen und dem Assist zum Tor von Bartra. LigaInsider-Note: 3 © getty 9/29 Shinji Kagawa: Vor allem im ersten Durchgang einer der besten Dortmunder. Lief zusammen mit Aubameyang die Bayern-Abwehr an und war robust in den Zweikämpfen. Hatte Pech bei seiner Großchance an den Außenpfosten (32.). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 10/29 Andrej Yarmolenko: Vergab wie schon in Hannover eine Großchance, die er machen muss (30.). Keine gute Abstimmung mit Hintermann Bartra, kam im Rückwärtsgang häufig einen Schritt zu spät. LigaInsider-Note: 4 © getty 11/29 Pierre-Emerick Aubameyang: Muss beim Stand von 0:0 gegen Süle früher abschließen, als er allein aufs Tor zuläuft (12.). Das war's dann im Grunde vom Gabuner, war bei Süle gut aufgehoben und konnte nie sein Tempo ins Spiel bringen. LigaInsider-Note: 4 © getty 12/29 Christian Pulisic: Bereitete die Großchance von Kagawa stark vor und zog immer wieder erfolgreiche Dribblings an, verlor aber auch einige Bälle zu leichtfertig. LigaInsider-Note: 3 © getty 13/29 Jeremy Toljan: Kam für Sokratis in die Partie und agierte rechts hinten. Spielte dort allenfalls solide, legte aber immerhin Castros Großchance kurz vor Schluss auf. LigaInsider-Note: 4 © getty 14/29 Mario Götze: Kam nach 68 Minuten für Kagawa und ersetze den Japaner positionsgetreu im offensiven Mittelfeld. Suchte einmal den Torabschluss, wurde jedoch geblockt. Verlor zudem die meisten seiner Zweikämpfe. LigaInsider-Note: 4 © getty 15/29 Jadon Sancho: Ersetze Yarmolenko in Minute 80 und kam zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz. Hatte keine nennenswerte Szene. Keine Bewertung © getty 16/29 Sven Ulreich: Blieb gegen Yarmolenko zweimal lange stehen und wehrte den Abschluss im Eins-gegen-eins so jeweils stark ab (30., 44.). Auch in der zweiten Hälfte souverän, beim Gegentor machtlos. LigaInsider-Note: 3 © getty 17/29 Joshua Kimmich: Einmal mehr Assistgeber (beim 2:0 von Lewandowski), defensiv jedoch mit Geschwindigkeitnachteilen gegen Pulisic. LigaInsider-Note: 3 © getty 18/29 Mats Hummels: Zeigte, dass er der Abwehrchef ist: beste Zweikampfquote (75 Prozent), meiste Ballaktionen, starke Bälle hinter die Abwehr. Jedoch auch mit der schwächsten Passquote und den meisten Ballverlusten. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 19/29 Niklas Süle: In der ersten Halbzeit mit zwei überragenden Grätschen, u.a. gegen Aubameyang (12.). Ließ sich aber auch mehrmals von Pulisic düpieren (22., 50.). LigaInsider-Note: 3,5 © getty 20/29 David Alaba: Defensiv nicht immer mit Zugriff, gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte nur 82 Prozent seiner Pässe zum Mann. Sein 3:0 entschied die Partie endgültig. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 21/29 Thiago: Zwar eigentlich gewohnt passsicher, allerdings im ersten Durchgang mit zwei Ballverlusten in gefährlichen Zonen. Aber auch mit guten Einzelaktionen und sehenswertem vorletzten Pass vor dem Führungstor. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 22/29 Javi Martinez: Leistete sich vor Yarmolenkos Großchance einen haarsträubenden Ballverlust (30.). Im Zweikampf nicht immer so stark wie gewohnt, aber mit 91 Prozent Passquote. LigaInsider-Note: 4 © getty 23/29 Arjen Robben: Erzielte das Führungstor, leitete das 2:0 mit einem Anspiel auf den rechten Flügel zu Kimmich ein und schlug die Flanke vor Lewandowskis Großchance (48.). LigaInsider-Note: 2 © getty 24/29 James Rodriguez: Bärenstarke erste Halbzeit, in der er den ersten Treffer mit einer feinen Ballannahme und -ablage vorbereitete und den zweiten einleitete. Nach der Pause mit einigen Ungenauigkeiten, dann aber mit dem Assist zum 3:0. LigaInsider-Note: 2,5 © getty 25/29 Kingsley Coman: Lief Bartra immer wieder davon, machte jedoch nur wenig aus seinem Geschwindigkeitsvorteil, brachte keine Flanke zum Mann und war nur an einem Torschuss beteiligt. LigaInsider-Note: 3,5 © getty 26/29 Robert Lewandwoski: Hing lange in der Luft, war dann jedoch in der 37. da und erzielte (mit etwas Glück) das 2:0. Vergab in der 47. freistehend per Kopf die große Chance zum 3:0. LigaInsider-Note: 3 © getty 27/29 Rafinha: Kam in der 74. Minute für Alaba, konnte die Flanke vor dem 1:3 nicht verhindern. LigaInsider-Note: 4 © getty 28/29 Sebastian Rudy: Ersetzte in der 81. Minute Martinez. Keine Bewertung © getty 29/29 Arturo Vidal: Kam in der 84. Minute für James. Hinterließ keinen Eindruck mehr. Keine Bewertung

Bosz klagt: "Das darf nicht passieren"

15 zu zehn Torschüsse pro BVB wies die Statistik am Ende aus, doch der Spielverlauf suggerierte in kaum einer Phase, dass die Borussia diese Partie gewinnen könne. Dies lag vor allem an den Defensivschwächen, die teilweise erneut eklatant auftraten - und das eben nicht nur deshalb, weil Dortmund unter Bosz hoch verteidigt.

"Auf diesem Niveau kann man nicht so verteidigen, wie wir es heute getan haben. Wir waren zu weit weg vom Mann und erst dann hingegangen, wenn er den Ball schon bekommen hat. Auch die Räume, die die Gegenspieler innerhalb des Sechzehners bekommen haben, das darf nicht passieren", monierte Bosz.

Vielmehr geht es um Basiselemente, die momentan falsch gemacht werden. Ömer Toprak muss vor dem 0:1 hinaus auf Torschütze Arjen Robben schieben und ihn am Schuss hindern. Beim 0:2 stehen die Westfalen, die zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Behandlung von Sokratis zu zehnt spielen, im Strafraum mit drei Mann gegen Robert Lewandowski.

Nächster BVB-Härtetest, wieder drei Gegentore

Situationen wie diese sollte man zwingend verteidigt bekommen - aber ist das in der derzeitigen Zusammensetzung auch möglich? Toprak hat bislang noch nicht nachgewiesen, eine Verstärkung zu sein. Marc Bartra, den Bosz zuletzt mehrfach gegenüber Jeremy Toljan vorzog, verkörpert als Rechtsverteidiger nur Durchschnitt.

Auch Julian Weigl, der am Donnerstag davon sprach, dass seine höhere Position im Mittelfeld für ihn anfangs "sehr ungewohnt" war, steht mit Boszs Herangehensweise weiter auf Kriegsfuß. Der Nationalspieler agiert nicht mehr so klar und mit dem Spiel vor sich aus dem defensiven Mittelfeld heraus. Unter Thomas Tuchel war Weigl defensiv vor allem für die Absicherung der vorderen Mitspieler zuständig - unter Bosz drückt den BVB hier der Schuh.

Auch Pierre-Emerick Aubameyang, seit mittlerweile sechs Pflichtspielen ohne Treffer, schafft es kaum noch, sich in Szene zu setzen. Die Situationen, in denen er seine Geschwindigkeit ausspielen kann, sind seltener geworden. Der Gabuner muss häufig mit dem Rücken zum Tor agieren, was deutlich nicht zu seinen Stärken zählt.

Und so standen am Ende erneut drei Gegentore in einem Dortmunder Härtetest, so wie zuvor schon nach den Begegnungen gegen Tottenham, Real Madrid und RB Leipzig. Dortmunds Entwicklung unter Bosz hat bislang zwei Richtungen angenommen: Zu Saisonbeginn schnellte die Kurve in die Höhe, seit Anfang Oktober fällt sie mit demselben Tempo ab.

Bosz bleibt weiter optmistisch

Daher vertrauen die Verantwortlichen auch darauf, dass die starke Anfangsphase als Beweis dient, es in der Zukunft wieder besser hinzubekommen. Dies scheint die spannende Frage des BVB unter Bosz zu sein: Wo liegt die Wahrheit, welches Dortmunder Gesicht ist das wahre?

Darüber werden schon die nächsten Spiele Aufschluss geben, denn es geht brisant weiter. Nach der Länderspielpause gastiert der BVB am 17. November beim in diesem Jahr vor heimischen Publikum noch ungeschlagenen VfB Stuttgart. Eine Woche später kommt Schalke 04 zum Revierderby nach Dortmund.

Diese Partien sollte Bosz mit dem BVB erfolgreich gestalten, damit nicht noch mehr Druck auf dem Kessel ist und der besorgniserregende Trend der letzten Wochen umgekehrt wird.

Der Niederländer bleibt weiter optimistisch: "Wir haben noch sechs Monate in der Bundesliga. Wir werden versuchen, dass wir zurückkommen. Anfang der Saison haben wir gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben und mit den Räumen in unserem Rücken besser spielen können. Ich glaube auch nicht, dass einigen Spielern die Qualität auf diesem Niveau fehlt. Das haben wir ja zu Beginn der Saison gezeigt."