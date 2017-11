Die letzten Infos zu 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Köln wartet weiter auf den ersten Bundesligasieg. Gegen Hoffenheim soll es endlich soweit sein. Die Truppe von Julian Nagelsmann will ihrerseits an der Spitzengruppe dranbleiben (So., 15:30 Uhr im LIVETICKER).

Spiel 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim Datum Sonntag, 05. November 2017 Uhrzeit 15:30 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Eurosport 2 HD xtra Eurosport-Player

Aufstellungen, Kader- und Team-News

Vorschau aufs Spiel

Der 1. FC Köln ist seit 6 Pflichtspielen vor eigenem Publikum gegen die TSG ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis).

Köln ist nach 10 Spieltagen immer noch sieglos (8 Niederlagen, 2 Remis). Am 10. Spieltag gegen Leverkusen lagen die Kölner erstmals in dieser Saison in Führung und verloren dennoch (1-2).

Nur Saarbrücken 1963/64 (1 Punkt) und der HSV 2016/17 (2 Punkte, -19 Tore) standen zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga-Historie schwächer da als Köln aktuell (2 Punkte, -15 Tore)