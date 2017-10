3:1! Gladbach beendet Hoffenheims Heimserie

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit Bayer-Köln, BVB & HSV Ligue 1 Live Bordeaux -

Monaco Serie A Live AC Mailand -

Juventus Premier League Live Bournemouth -

Chelsea Primera División Live Atletico Madrid -

Villarreal Championship Live Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien

Borussia Mönchengladbach hat einen zwischenzeitlichen Rückstand bei der TSG Hoffenheim in einen 3:1 (0:1)-Sieg gedreht und die Serie von 22 ungeschlagenen Heimspielen in Folge beendet.

Beide Mannschaften setzten zu Beginn auf konsequentes Pressing und liefen die gegnerischen Abwehrreihen bereits früh an. Vor allem Hoffenheim leistete sich immer wieder leichte Abspielfehler und lud die Borussia so zu Abschlüssen ein. Vestergaard, Hazard und Grifo vergaben aber die mögliche Gladbacher Führung.

Mit zunehmender Spieldauer fand die TSG besser ins Spiel und stieß über die linke Seite immer wieder in den Gladbacher Strafraum vor. Mit der zweiten gefährlichen Aktion sorgte Demirbay auf diese Weise für den Führungstreffer. In der Folgezeit zog sich Gladbach weiter zurück und attackierte erst an der Mittellinie, weitere Chancen bis zur Halbzeit waren Mangelware.

Nach rund zehn Minuten der zweiten Halbzeit verlagerte Gladbach das Spielgeschehen wieder deutlich in die Hoffenheimer Hälfte, mit der ersten echten Chance gelang Hazard der Ausgleich. In der Folge ergriff wieder die TSG die Initiative und drängte auf den Siegtreffer, doch Gladbach verteidigte nun aufmerksam und lauerte seinerseits auf den entscheidenden Konter.

Eine Unaufmerksamkeit in der TSG-Viererkette ermöglichte Ginter schließlich den Führungstreffer. Kurz darauf legte Vestergaard nach einer Ecke das 3:1 und damit die Entscheidung nach.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Demirbay (25.), 1:1 Hazard (61.), 1:2 Ginter (79.), 1:3 Vestergaard (82.)

Jannik Vestergaard ist der einzige Feldspieler, der im Kalenderjahr 2017 noch keine Minute im Oberhaus verpasste.

Hoffenheims sechster Treffer in dieser Saison von außerhalb des Strafraums bedeutet Höchstwert in der Liga.

Hoffenheim traf in dieser Saison in jedem Bundesligaspiel mindestens einmal.

Der Star des Spiels: Vincenzo Grifo

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten war der Mittelfeldspieler bei seinem ehemaligen Verein entscheidend an der Wende beteiligt und steuerte zwei direkte Vorlagen zum Sieg bei. Nur das Aluminium verhinderte einen eigenen Treffer.

Der Flop des Spiels: Dennis Geiger

Konnte vor allem in der zweiten Halbzeit als alleiniger Sechser das Spielgeschehen nicht mehr entscheidend beruhigen und gewann weniger als ein Drittel seiner direkten Duelle.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Lag bei den wenigen kniffligen Situationen zumeist richtig, so auch als er Demirbay und Wagner keinen Elfmeter zusprach. Beim persönlichen Strafmaß nicht immer konsequent, Vestergaard und Demirbay entgingen so einer fälligen Verwarnung.

Die Reaktionen der Trainer

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Es war am Ende ein verdienter Sieg für Gladbach. In der zweiten Hälfte war ein Bruch in unserem Spiel, da wurden wir zu hektisch."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war ein tolles Fußballspiel mit zwei Mannschaften, die total nach vorne ausgerichtet sind. Meine Jungs haben eine tolle Ernergieleistung gezeigt. Ich bin sehr zufrieden."