Remis im Derby! SGE verpasst Sprung auf vier

Bundesliga Fr Jetzt M05-SGE: Jetzt die Highlights anschauen! Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce A-League Adelaide Udt -

Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A AC Mailand -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland

Eintracht Frankfurt hat den vorübergehenden Sprung auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle verpasst. Am 10. Spieltag trennte sich die SGE im Rhein-Main-Derby vom 1. FC Mainz 05 mit 1:1 (1:0).

Die Partie war über weite Strecken kein fußballerischer Leckerbissen. Mainz begann druckvoll und brachte im 4-3-3 vor allem über die linke Außenbahn mit Pablo de Blasis Schwung. Gegen die gut strukturierte Frankfurter Defensive gelang es den Hausherren in dieser Phase jedoch nicht, sich zwingende Torgelegenheiten zu erspielen.

Die Eintracht konzentrierte sich aus einer 3-5-2-Grundordnung zunächst auf Konter. Ab Mitte der ersten Halbzeit war die SGE klarer in ihren Aktionen nach vorne, spielte sich jedoch ebenfalls selten konstruktiv nach vorne.

Beinahe logisch, dass der Führungstreffer in der zerfahrenen Partie in Zufallsprodukt war. Er resultierte aus einem langen, unpräzisen Ball auf die Außen und einer darauffolgenden Fehlerkette (zuerst verliert Brosinski das Duell gegen Wolf, dann lenkt Bell den Ball ins eigene Tor ab).

Auch im zweiten Durchgang blieb das Niveau auf durchwachsenem Niveau. Die Gäste begannen zielstrebiger, verpassten es jedoch nach einer vernünftigen Anfangsphase, konsequent auf den zweiten Treffer zu spielen. Mainz kam aus dem Nichts nach einem fein ausgespielten Angriff mit ersten ernst zu nehmenden Torschuss zum Ausgleich. In der Endphase fehlte es beiden Teams an Ideen. Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung, weil keines der Teams offensiv eine reife Spielanlage anbieten konnte.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Bell (37./Eigentor), 1:1 Serdar (71.)

Eintracht Frankfurt traf im achten Bundesliga-Spiel hintereinander. Für die SGE ist es die längste Trefferserie seit der Saison 2014/15, als zwischen Spieltag 12 und 27 immer mindestens ein Treffer gelang.

Mainz spielte erstmals unter der Leitung von Sandro Schwarz Remis. Es war auch das erste Heimremis seit Anfang des Jahres. Am 29.01.2017 gab es ein 1:1 gegen Borussia Dortmund.

Nach vier Auswärtsniederlagen in Folge in der Bundesliga, punktete die Eintracht das erste Mal seit April 2013 wieder in Mainz.

Der Star des Spiels: Marius Wolf

Machte auf seiner rechten Seite ordentlich Betrieb, legte die weiteste Laufstrecke bei der Eintracht zurück (11,98 km), gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe (100 Prozent in der Luft) und bereitete den Führungstreffer mit viel Einsatz im Zweikampf gegen Brosinski und großer Zielstrebigkeit vor.

Der Flop des Spiels: Daniel Brosinski

Zeigte sich als Linksverteidiger erschreckend schwach im Zweikampf (gewann nur drei seiner zehn Duelle) und brachte lediglich 64 Prozent seiner Pässe an den Mann. Ließ sich dazu vor dem 0:1 von Marius Wolf brutal abkochen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Hatte lange Zeit wenig Schwierigkeiten mit der Partie. Stand in der 57. Minute im Fokus, als er sich nach dem Halten von Salcedo gegen Muto dagegen entschied, Foulelfmeter zu pfeifen. Weil keine klare Fehlentscheidung vorlag, griff der VAR nicht ein. Es war knifflig, doch die Tendenz geht zur richtigen Entscheidung, da in der Szene beide halten und Muto leicht fällt.