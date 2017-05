"Nur das Loch im Netz hat gefehlt"

Samstag, 06.05.2017

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund)...

...zum Spiel: "Wir haben eine herausragende Verteidigungsleistung gezeigt. Das war der Schlüssel. Natürlich gehen wir durch ein Abseitstor in Führung. Ich bin deshalb auch seit jeher ein Verfechter davon, jedes Tor zu überprüfen."

... zu den Äußerungen von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (vor dem Spiel): "Ein großes Thema für einen Spieltag kurz vor Saisonende und vor einem direkten Duell um die Champions League. Da erlaube ich mir als Trainer, das auch als zu großes Thema für den jetzigen Zeitpunkt anzuerkennen. Ich verbiete mir, darüber nachzudenken und darauf einzugehen, denn voller Fokus im Sport funktioniert nicht anders. Wir haben so viele Ziele und so viele wichtige Spiele vor uns, da können wir uns nicht mehr ablenken lassen. Ich nehme dazu jetzt keine Stellung und versuche, das komplett auszublenden. Das darf jetzt kein Thema sein. Wir wollen unsere sportlichen Ziele erreichen."

Marcel Schmelzer (Kapitän Borussia Dortmund): "Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir zuhause ungeschlagen bleiben. Das haben wir heute geschafft. Wir sind sehr glücklich, dass uns das heute gelungen ist."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Mit der Leistung an sich war ich zufrieden. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft. Dass das Tor abseits war, hat jeder gesehen. Der Schiedsrichter hatte keinen guten Tag."

Alexander Rosen (Sportdirektor 1899 Hoffenheim): "Wir haben eine Verantwortung. Wir erzählen uns das Woche für Woche. Deswegen will ich das so explizit nicht sagen. Aber es hat ja jeder gesehen. Es hat nur noch gefehlt, dass ein Loch ins Tornetz geschnitten und da einer reingepfiffen wird."

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Es war nicht so einfach. Die erste Halbzeit war noch ganz gut. In der zweiten Hälfte hatten wir Probleme, das Spiel zu kontrollieren. Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Ich hoffe, dass wir es da besser machen."

Tom Starke (Torwart Bayern München) ...

... zu seiner FCB-Statistik. Er hat mit acht Spielen 13 Titel geholt: "Mit den wenigen Einsätzen, das war nicht anders zu erwarten. Ich wollte in meinem Alter in München nochmal eine neue Heimat finden. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht so viel Spielpraxis gibt. Ich habe versucht, mich anderweitig einzubringen. Deswegen bin ich trotzdem stolz auf 13 Titel."

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): "Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass wir absteigen. Wir wollten uns erhobenen Hauptes verabschieden. Die Mannschaft hat trotz des Abstiegs wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie alles raushaut. Wie wir uns präsentiert haben: Hut ab. Wir wollen uns auch in den zwei ausstehenden Spielen teuer verkaufen."

Rüdiger Fritsch (Präsident SV Darmstadt 98) ...

... zum Abstieg: "Natürlich waren wir darauf vorbereitet. Aber wenn der Moment dann eintritt, dann kämpft der eine oder andere mit den Tränen. Ich kann der Mannschaft nur großen Respekt zollen. In Darmstadt werden wir das verkraften, Niederlagen gehören zum Sport. Wir werden geordnet und neu sortiert in der 2. Liga auflaufen."

Aytac Sulu (Kapitän SV Darmstadt 98) ...

... zum Abstieg: "Die Enttäuschung ist jetzt nicht so groß, dass man es am letzten Spieltag vergeigt hat. Es war ein schleichender Prozess. In der Winterpause hat man schon gesehen, dass wir ein Stück weit abgeschlagen sind und relativ geringe Chancen haben. Wichtig war es, dass die Mannschaft wieder Spaß am Fußball hat. Mit dem neuen Trainer haben wir eine überragende Rückrunde gespielt. Das war der richtige Weg. Wir als Darmstadt 98 nehmen das gefasst zur Kenntnis."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Mit dem Punkt kann ich zufrieden sein, mit der Leistung natürlich nicht. Im Endeffekt sind wir froh, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben. Es war viel Stückwerk. Der Gegner hat die Räume gut zugestellt, wir haben nicht die zündende Idee gefunden. Mit der letzten Aktion wurde die Mannschaft zumindest für den Aufwand belohnt."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben gut angefangen. Nach dem Rückstand hatten wir dann nicht mehr die Ruhe. Das Publikum wurde dann auch unruhig, und wir waren zu hektisch. Hinten raus haben wir dann Glück, dass wir noch den Ausgleich machen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "So ist halt der Fußball. Leider ist es erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Natürlich ist man verärgert, wenn man so lange führt und mit dem Abpfiff den Ausgleich bekommt. Aber es ist auf der anderen Seite nicht selbstverständlich, in Gladbach einen Punkt zu holen."

Maik Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): "Wir waren gut in der Partie. Haben die Bälle in der Offensive aber nicht gut verwertet. Unsere Standards waren nicht so konsequent und klar geschlagen wie sonst. Es ist bitter, dass wir nach der Führung so schnell das 1:1 bekommen haben. Das ärgert mich sehr. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Sieg um jeden Preis wollte. Jetzt brauchen wir drei Punkte in Freiburg, um uns ein Endspiel zum Abschluss zu bescheren."

Tayfun Korkut (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit nach hinten drängen lassen, nicht genug Druck gemacht. Wir sind dann aber gut aus der Pause gekommen. Das Gegentor kommt aus dem Nichts. Wir haben darauf aber auf sehr, sehr gute Art und Weise reagiert. Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für den Abstiegskampf und können mit dem Punkt zufrieden sein."

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): "Es sind gemischte Gefühle. Wir nehmen den Punkt mit, aber super glücklich sind wir nicht."

Rudi Völler (Sportdirektor Bayer Leverkusen, vor dem Spiel) ...

... zur Fehleranalyse am Saisonende: "Es wurden sicher Fehler gemacht. Von mir und allen anderen auch. Aber es bringt jetzt nichts vor diesen wichtigen Spielen, eine Analyse zu machen. Das machen wir zum Saisonende, dann werden wir alles in Ruhe analysieren."

... zur Frage, ob er Rücktrittsgedanken habe: "Nein, das wäre sicher auch der falsche Ansatz und völliger Blödsinn. Es ist eine schwierige Saison, das ist ganz klar. Wir müssen gucken, dass wir in der Liga bleiben. Am Ende der Saison wird dann alles besprochen. Anschließend werden die Ärmel hochgekrempelt, und es wird wieder angegriffen."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war heute von vorne bis hinten nicht das, was ich mir vorstelle - das war einfach schlecht. Und es ist auch egal, ob einer oder zehn Spieler fehlen. Wir haben das Spiel verdient verloren. Wir müssen uns ganz klar an die eigene Nase fassen. Das war in dieser Saison das schlechteste Spiel. Heute hat überhaupt nichts geklappt."

Fredi Bobic (Sport-Vorstand Eintracht Frankfurt, vor dem Spiel) ...

... zur Saisonbilanz der Eintracht: "Die Rückrunde hat aus mehreren Gründen weh getan. Wir haben einfach zu wenige Punkte gemacht, da war absolut mehr möglich. Aber wir dürfen nicht jammern. Die Jungs machen das richtig gut. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, die Mannschaft hat eine sensationelle Mentalität."

... zur Zukunft von Trainer Niko Kovac: "Ich bin mir einhundertprozentig sicher, dass er in Frankfurt bleibt. Wir planen die nächste Saison komplett zusammen. Natürlich ist er begehrt, das wissen wir doch auch. Aber wir fokussieren uns auf Eintracht Frankfurt. Wir haben richtig Spaß und Bock drauf. Die nächste Saison wird sicher sehr wichtig sein."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir mussten das letzte Spiel, das 0:6 bei Bayern München, erst einmal verarbeiten, und in Frankfurt zu spielen, ist in dieser Situation nicht einfach. In der erste Halbzeit haben wir das Risiko vermieden, in der zweiten dann mehr Mut gehabt und Selbstvertrauen gezeigt. Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass wir das schaffen. Wegen der Qualität der Mannschaft und dem Zusammenhalt in Wolfsburg. Wenn sie die Fans heute gesehen haben, dann verstehen Siege was ich meine."

Olaf Rebbe (Sportdirektor VfL Wolfsburg, vor dem Spiel) ...

... zur sportlichen Situation: "Die Gemütslage ist gefährlich. Jeder kann die Tabelle lesen und sieht, wie die Situation ist. Wir haben drei echte Endspiele vor der Brust und müssen sehen, dass wir erfolgreich in den letzten Spielen sind. Im ganzen Klub ist eine große Anspannung. Wir sind alle sehr eng zusammengerückt und tun alles dafür, dass wir aus dieser schwierigen Situation rauskommen."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein außergewöhnliches Fußballspiel. Das hat Spaß gemacht. Wir wissen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wir haben noch zwei Spiele."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Wir haben zwar verloren, aber alle Zuschauer haben gewonnen. Sie haben ein fantastisches Spiel gesehen. Es ist zwar bitter, dass wir verloren haben, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben eine unglaubliche Moral und Willensleistung gezeigt, waren aber insgesamt zu fehlerhaft."

