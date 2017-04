Trotz Überzahl: Bayern nur Remis in Leverkusen

Samstag, 15.04.2017

Vor 30.210 Zuschauern in der BayArena dezimierte sich Leverkusen in der 59. Minute selbst, als Tin Jedvaj mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Überzahl verpassten es die Bayern jedoch, ein Tor zu erzielen.

Die Werkself gewann nur eins der letzten acht Bundesliga-Spiele und hat mit 36 Zählern nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Allerdings: Der Rückstand auf den EL-Qualifikations-Platz sechs beträgt auch nur fünf Zähler.

Die Bayern dagegen haben noch acht Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten RB Leipzig und können mit drei Siegen aus den verbleibenden fünf Ligaspielen aus eigener Kraft Meister werden.

Arjen Robben kam mit seiner Einwechslung zu seinem 250. Pflichtspiel im Bayern-Trikot.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Bei Leverkusen gibt es nur eine Änderung gegenüber dem 0:1 in Leipzig: Aranguiz spielt für Bellarabi (Bank).

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ancelotti ändert sein Team gegenüber der Niederlage gegen Real Madrid auf fünf Positionen: Für Robben, Alonso, Lahm (alle Bank) sowie Boateng und Ribery (beide nicht im Kader) spielen Coman, Kimmich, Rafinha, Bernat und Costa. Raphael Obermair sitzt erstmals auf der Bank der Münchner.

33.: Erste Großchance - und was für eine! Erst tanzt Alaba Leno aus und bringt die Kugel mit seinem schwächeren rechten Fuß aufs Tor. Jedvaj klärt im Fallen mit einem Mix aus Bauch und Hand. Dann kommt der Ball zu Vidal, der erst über Leno köpft und dann im Nachsetzen den Ball mit seinem zweiten Kopfball wieder aufs Tor bringt. Toprak grätscht die Kugel gerade noch von der Linie!

Beste Bilder des 29. Spieltags: Du kannst Traumtor? Pah! Ich auch! © getty 1/23 BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNCHEN 0:0: Augen zu und durch... /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen.html © getty 2/23 Drin oder nicht drin? Bayern protestiert aber es bleibt weiterhin beim 0:0 /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=2.html © getty 3/23 Auch voller Einsatz von Arturo Vidal hilft nichts /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=3.html © getty 4/23 BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT 3:1: Natürlich werden in Dortmund die Einlasskontrollen verstärkt durchgeführt /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=4.html © getty 5/23 Und auch die Polizei zeigt erhöhte Präsenz /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=5.html © getty 6/23 Auf dem Rasen feiert einer ein gelungenes Comeback: Marco Reus kehrt nach seiner Verletzung zurück und trifft sofort für den BVB /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=6.html © getty 7/23 Doch dann packt Marco Fabian einen Hammer aus. Die Eintracht gleicht aus - und wie /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=7.html © getty 8/23 Der zwischenzeitliche Ausgleich hält nicht lange - Sokratis sorgt ebenfalls mit einem Distanzhammer für die erneute Führung der Borussia /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=8.html © getty 9/23 Auch der verletzte Marc Bartra ist nach dem Spiel allgegenwärtig /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=9.html © getty 10/23 TSG 1899 HOFFENHEIM - MÖNCHENGLADBACH 5:3: Da ist aber einer in Form! Adam Szalai schnürt einen Doppelpack zum zwischenzeitlichen 2:0 für die TSG /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=10.html © getty 11/23 Da ist die Freude natürlich groß /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=11.html © getty 12/23 Doch Gladbach kommt zurück. Jannik Vestergaard und Lars Stindl sorgen für den 2:2 Ausgleich /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=12.html © getty 13/23 Hoffenheim ist wieder an der Reihe. Sandro Wagner mal wieder... /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=13.html © getty 14/23 Das Torfestival ist aber noch nicht zu Ende! Auch Mark Uth darf sich in die Torschützenliste der TSG eintragen lassen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=14.html © getty 15/23 MAINZ 05 - HERTHA BSC 1:0: Die Mainzer Fans geben eindrucksvoll die Marschrichtung für das Spiel vor... /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=15.html © getty 16/23 Danny Latza gelingt das Tor des Tages /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=16.html © getty 17/23 ...und ganz Mainz inklusive Martin Schmidt atmet auf /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=17.html © getty 18/23 RB LEIPZIG - SC FREIBURG 4:0: Yussuf Poulsen reibt sich erst im Zweikampf auf /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=18.html © getty 19/23 ...darf dann aber jubeln: Yussuf Poulsen bringt RB mit 1:0 in Front /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=19.html © getty 20/23 Timo Werner legt nach - 2:0 Pausenführung für Leipzig /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=20.html © getty 21/23 Auch Diego Demme ist beim 4:0 Erfolg über Freiburg erfolgreich /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=21.html © getty 22/23 VFL WOLFSBURG - FC INGOLSTADT 3:0: Und schon wieder - Mario Gomez trifft beim Erfolg über Ingolstadt /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=22.html © getty 23/23 Aufwärtstrend gestoppt: Bei den Schanzern hängen die Köpfe tief /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=23.html

37.: Müller ist auf dem rechten Flügel durch und bringt eine scharfe Hereingabe an den langen Pfosten. Da muss Coman den Ball eigentlich nur noch über die Linie drücken, jedoch hält Leno dessen unplatzierten Abschluss mit einer ganz starken Tat.

40.: Bernat tankt sich links am Strafraum durch und bringt die Flanke gefühlvoll an den Fünfer. Thiago gewinnt dort das Kopfballduell gegen Wendell und köpft ganz knapp drüber!

59., Gelb-Rot, Jedvaj: Im Zweikampf rangeln Jedvaj und Müller beide. Als sich der Münchner aber davonmacht, klammert Jedvaj mit den Beinen und ringt Müller so zu Boden. Der bereits verwarnte Leverkusener muss runter.

85.: Kimmich lupft die Kugel rechts auf Müller, der den Ball flach an den Fünfer bringt. Da steht Lahm, der die Kugel nicht richtig trifft - ganz knapp links am Pfosten vorbei!

Fazit: Dominant, aber nicht zwingend genug: Bayern bestimmte das Tempo, suchte aber nicht konsequent genug den Weg zum Tor. Bayer fehlte die Qualität, um das bei einem Konter mal zu bestrafen.

Der Star des Spiels: Bernd Leno. Hielt Bayer die Null fest. Sicher beim Rauskommen und auf der Linie - ganz besonders bei seiner Glanztat gegen Coman vor der Pause (37.).

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Der Flop des Spiels: Charles Aranguiz. Wirkte geistig nicht immer anwesend und nahm kaum am Spiel teil (25 Ballaktionen). Hatte einige Böcke im Aufbauspiel und brachte Bayer so mehrfach in Bredouille. Auch in den Zweikämpfen schwach (nur 22,2 Prozent gewonnene Duelle).

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert. Ließ die Spieler insgesamt an der langen Lange, das kam dem Spielfluss aber durchaus zugute. Entschied bei Jedvajs Klärungsaktion (32.) nicht auf Elfmeter - vertretbar. Ebenso richtig, nach der Pause nicht auf Elfmeter für Volland zu entscheiden (76.). Gute Schiedsrichter-Leistung.

Das fiel auf:

Trotz des Fehlens einiger Stammspieler hatten die Bayern die Partie von Beginn an im Griff - in der ersten Hälfte mit knapp 70 Prozent Ballbesitz. Die beiden Viererketten der Leverkusener standen in der ersten halben Stunde jedoch gut, sodass den Bayern kaum Möglichkeiten geboten waren.

Nach vorne versuchte Bayer immer wieder, über Konter Nadelstiche zu setzen - jedoch ohne dabei gefährlich zu werden. Das wurden dagegen die Bayern mit zunehmender Spieldauer. Vor allem über die Außen kamen die Münchner zum Ende der ersten Hälfte mehrfach zu guten Abschlussmöglichkeiten - auch, weil Müller immer wieder auf den rechten Flügel auswich und den Ball dort besser verarbeitete als im Sturmzentrum, wo ihm weiterhin die Bindung zum Spiel fehlte.

Nach der Pause blieben die Bayern spielbestimmend, jedoch fehlte in der Spitze die Durchschlagskraft. Mit der Einwechslung von Robben kam neuer Schwung in die Offensivbemühungen der Münchner, die vor dem Rüclspiel gegen Real zwar nicht den Schongang einlegten, allerdings auch nicht mit der letzten Konsequenz agierten.

Leverkusen - Bayern: Die Statistik zum Spiel