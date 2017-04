Ulreich: Zukunft? "Spiele nicht zu hoch hängen"

Mittwoch, 05.04.2017

Erstmals seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München machte Sven Ulreich aufgrund einer Verletzung von Manuel Neuer zwei Bundesligaspiele in Serie.

Eine Möglichkeit, sich für einen neuen Arbeitgeber anzubieten, wollte der 28-Jährige darin jedoch nicht sehen: "Ich freue mich zunächst einmal, dass ich die Spiele machen kann. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man keine Spielpraxis hat und ein halbes Jahr nicht spielt. Ich glaube aber, die Leute in Deutschland kennen mich. Ich habe ja schon ein paar Bundesligaspiele gemacht. Allzu hoch würde ich diese Spiele jetzt also nicht hängen."

Ulreich: "Ich weiß nicht, ob das Tor haltbar war"

Beim Gegentor durch Andrej Kramaric sah Ulreich nicht gut aus. Darauf bezogen zeigte er sich verhalten selbstkritisch: "Ich weiß nicht, ob das Tor haltbar war. Ich dachte, der Ball kommt etwas höher, er ist dann ein bisschen nach unten geflattert. Deswegen habe ich zuerst übergegriffen, ihn dann aber doch nicht erwischt. Es war ein bisschen unglücklich. Vielleicht hätte ich ihn mit ein bisschen Glück gehalten."

Beste Bilder des 27. Spieltags: Gell, do schaugst! © getty 1/16 BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV 3:0 - Ersatzgeschwächte Hamburger präsentierten sich beim BVB stärker, als das Ergebnis aussagt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag.html © getty 2/16 Emre Mor durfte gegen den HSV mal wieder von Beginn an ran /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=2.html © getty 3/16 Bobby Wood verpasste es, den HSV früh in Führung zu bringen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=3.html © getty 4/16 Besser machte es auf der anderen Seite Gonzalo Castro, wobei sein Freistoß durchaus nicht unhaltbar war /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=4.html © getty 5/16 TSG HOFFENHEIM - FC BAYERN MÜNCHEN 1:0 - Die TSG fügte den Bayern die erste Niederlage seit 20 Spielen zu /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=5.html © getty 6/16 Beim FC Bayern war Schonung angesagt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=6.html © getty 7/16 Bei den übrig gebliebenen Bayern-Stars lief nicht viel zusammen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=7.html © getty 8/16 Die TSG dagegen war von Anfang an voll da... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=8.html © getty 9/16 ...und ging verdient in Führung! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=9.html © getty 10/16 WERDER BREMEN - SCHALKE 04 3:0 - Wie in den guten alten Bremer Zeiten, die Werder-Offensive kommt ins Rollen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=10.html © getty 11/16 Werder machte da weiter, wo es gegen Freiburg aufgehört hatte - mit dem Tore schießen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=11.html © getty 12/16 Auf Schalke dagegen könnte die Luft für Markus Weinzierl wieder dünner werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=12.html © getty 13/16 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 - Milos Jojic lässt Köln von Europa träumen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=13.html © getty 14/16 Angela Merkel war zu Gast im Rhein-Energie-Stadion - viel zu sehen gab es allerdings zu Beginn nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=14.html © getty 15/16 Jonas Hector freut sich: In Hälfte zwei nimmt das Spiel Fahrt auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=15.html © getty 16/16 Lukas Hradecky macht sich lang, aber kann beim Führungstreffer von Milos Jojic nur hinterher schauen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=16.html

Für die Bayern war das 0:1 in Sinsheim die zweite Bundesliganiederlage der Saison. In der Tabelle hat der Titelverteidiger zwar weiterhin einen großen Vorsprung, allerdings betonte Ulreich: "Jede Niederlage tut weh. Natürlich hat dieses 0:1 hier in der Tabelle nicht die gravierendsten Auswirkungen, aber wir wollen unsere Spiele gewinnen und zeigen, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland sind."

Ulreich geht "davon aus, dass Manu spielt"

Angesprochen auf seine große Geste, den 17 Jahre alten, krebskranken Dennis Jax ins Stadion einzuladen, sagte Ulreich: "Ich habe das gelesen und habe meinen Berater gefragt, ob wir ihn kontaktieren können. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man in so einer Situation hilft. Ich denke, er hatte trotzdem ein schönes Spiel, auch wenn wir heute verloren haben. Ich hoffe, er hatte einen schönen Tag."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Samstag gegen Borussia Dortmund könnte der Ex-Stuttgarter noch einmal im Tor der Bayern stehen. Für Manuel Neuer jedenfalls wird es ein Kampf gegen die Zeit. Ulreich betonte: "Ich gehe davon aus, dass Manu spielt. Er ist auf dem Weg der Besserung und läuft schon wieder. Für mich galten jetzt erst einmal nur diese beiden Spiele. Wie es in den nächsten Tagen bei Manu aussieht, müssen wir abwarten."

Hoffenheim - Bayern: Daten zum Spiel