Schwacher Referee bei müder Nullnummer

Samstag, 18.03.2017

Vor 51.500 Zuschauern in der Commerzbank Arena lieferten sich beide Teams eine körperbetonte Schlacht, bei der das Fußballerische zu einem Großteil auf der Strecke blieb. Michael Hector (72.) hatte mit einem Abschluss aus kurzer Distanz noch die beste Chance, das Spiel zu entscheiden - es war der einzige (!) Schuss auf das Tor der Partie.

Der Hamburger SV bleibt auf Relegationsplatz 16, die Frankfurter auf Rang sieben.

Nach zwei Einwechslungen im Pokal gegen Bielefeld und in der Bundesliga bei den Bayern feierte Marco Russ sein Startelf-Comeback nach seiner Erkrankung. Sein zuvor letztes Pflichtspiel von Beginn an war das Relegations-Hinspiel gegen Nürnberg am 19. Mai 2016 (1:1), bei dem er ein Eigentor erzielte.

Kyriakos Papadopoulos absolvierte sein 100. Bundesligaspiel.

Reaktionen:

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Man heute gesehen, worum es geht. Es war ein sehr intensives Spiel, es ging um die zweiten Bälle. Das Ergebnis ist gerecht. Wir hatten aber ein paar sehr gute Chancen. Ich kann mit diesem Punkt sehr gut leben."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Für uns ist es ein Erfolgserlebnis, hier einen Punkt mitzunehmen. Das Unentschieden ist ein gutes Ergebnis, es ist schwer, in Frankfurt zu spielen. Wir haben in den letzten drei Spielen sieben Punkte gemacht und das gegen gute Mannschaften."

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Niko Kovac reagiert auf das 0:3 gegen die Bayern: Blum, Tawatha (beide auf der Bank) und Hasebe (nicht im Kader) werden durch Russ, Oczipka und Fabian ersetzt. Markus Gisdol vertraut derweil das erste Mal im Jahr 2017 auf die gleiche Mannschaft wie in der Vorwoche.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

11.: Holtby kommt im Sechzehner mit Tempo von rechts, macht einen Schritt zurück und zieht aus zwölf Metern flach aufs kurze Eck ab - Außennetz!

29.: Dickes Ding! Einwurf Frankfurt auf links. Rebic dreht sich an der Grundlinie geschickt von seinem Gegenspieler weg und spielt direkt in die Mitte. Hrgota kommt aus zehn Metern angerauscht, seine Volleyabnahme rauscht aber über den Kasten.

51.: Chandler mit einer scharfen Flanke aus vollem Lauf, die Rebic aus fünf Metern hauchzart über den Querbalken setzt!

72.: Aus dem Nichts die Riesenchance für die SGE! Hector springt der Ball aus dem Gewühl vor die Füße, Adler pariert seinen Schuss aus wenigen Metern mit der Brust. Auch Russ kann den Nachschuss nicht verwerten.

Beste Bilder des 25. Spieltags: Werder-Fans vs. RBL © getty 1/36 EINTRACHT FRANKFURT - HAMBURGER SV: Marco Fabian und Albin Ekdal wollen gar nicht hinauschen: Die erste Halbzeit war kein Leckerbissen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04.html © getty 2/36 "Das Trikot hat so eine schöne Farbe, das will ich auch", dachte sich wohl Marco Fabian und versuchte Lewis Holtby das Dress zu stibitzen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=2.html © getty 3/36 Auch in Halbzeit zwei ließ das Spiel doch ein wenig spielerische Klasse vermissen. Timothy Chandler scheint's auch nicht zu gefallen, der Regen liefert zusätzliche Dramatik /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=3.html © getty 4/36 Wie bekommt man eigentlich einen Fair-Play-Preis? Gotoku Sakai nutze während des Spiels die Gunst der Stunde und fragte gleich mal bei Niko Kovac nach /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=4.html © getty 5/36 Die Ästhetik dieses Kopfballduells spiegelt die des gesamten Spiels wider /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=5.html © getty 6/36 SV WERDER BREMEN - RB LEIPZIG: Auch die Werder-Fans hatten RB Leipzig etwas zu sagen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=6.html © getty 7/36 Der Diercke Weltatlas verrät: Das ist de facto nicht ganz richtig /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=7.html © getty 8/36 Niklas Moisander tritt an und Marcel Sabitzer hat augenscheinlich nur diesen einen Gedanken: "Da legst di nieder" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=8.html © getty 9/36 Lamine Sane und Emil Forsberg scheinen sich nicht ganz einig zu werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=9.html © getty 10/36 Florian Grillitsch setzte den Ball zum 2:0 aber mal ganz genau ins Eck /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=10.html © getty 11/36 TSG 1899 HOFFENHEIM - BAYER 04 LEVERKUSEN: Kerem Demirbay ist vom Spielgerät offenbar mehr als beeindruckt. Was für 1 nicer Ball /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=11.html © getty 12/36 "Huch ein Ball!" - Jeremy Toljan springt aus Sicherheit mal drüber /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=12.html © getty 13/36 Die King-Kong-Neuverfilmung läuft im Kino. In der Hauptrolle: Sandro Wagner /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=13.html © getty 14/36 Wer springt da jetzt eigentlich in welche Richtung? Ermin Bicakcic scheint auch ein wenig den Überblick verloren zu haben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=14.html © getty 15/36 Die Welt eines Profi-Fußballers ist stressig - Adam Szalai gönnt sich deshalb einfach mal ein Päuschen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=15.html © getty 16/36 Roberto Hilbert lebt gegen Sandro Wagner aber mehr als gefährlich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=16.html © getty 17/36 Sandro Wagner markierte das 1:0 für die TSG und bat Steven Zuber gleich mal zum Tanz /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=17.html © getty 18/36 1. FC KÖLN - HERTHA BSC: Yuya Osako markiert das 1:0 für Köln. Aber irgendwie scheint sich John Anthony Brooks da verlaufen zu haben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=18.html © getty 19/36 Genki Haraguchi und Jonas Hector wissen in dieser Situation irgendwie beide nicht so recht, wo der Ball eigentlich ist /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=19.html © getty 20/36 Milos Jojic beweist, dass er auch gerne mal kurzen Prozess mit seinen Gegenspielern macht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=20.html © getty 21/36 Anthony Modeste lässt sich nicht zweimal bitten und netzt gleich dreifach /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=21.html © getty 22/36 Wer würde sich da nicht feiern lassen? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=22.html © getty 23/36 VfL WOLFSBURG - SV DARMSTADT 98: Yunus Malli weiß nicht nur, wie man Fußball spielt, sondern auch, wie man seine Schuhe perfekt an das Outfit anpasst. Da kann Hamit Altintop nur staunen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=23.html © getty 24/36 Josuha Guilavogui zeigt Sven Schipplock, wer die längsten Beine in der Fußball-Welt hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=24.html © getty 25/36 Wie steht's gerade nochmal? Luiz Gustavo zählt nochmal nach. Josuha Guilavogui scheint die Antwort aber schon zu kennen. Er hat stets einen Rechenschieber im Stutzen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=25.html © getty 26/36 FC AUGSBURG - SC FREIBURG: Florian Niederlechner ist on fire und netzte nach seinem Doppelpack in Frankfurt auch gegen die Fuggerstädter /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=26.html © getty 27/36 Der Elfmeter kam so zustande: Mike Frantz + Marwin Hitz = Aua /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=27.html © getty 28/36 Jeffrey Gouweleeuw nahm den Torschützen auch anschließend in den Schwitzkasten... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=28.html © getty 29/36 ...und am Ende wollten beide nur noch aus dem Bälle-Becken abgeholt werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=29.html © getty 30/36 BORUSSIA DORTMUND - FC INGOLSTADT 1:0: Gute Nachrichten für Borussia Dortmund schon vor Spielbeginn: der angeschlagene Pierre-Emerick Aubameyang konnte auflaufen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=30.html © getty 31/36 Schon in der 14. Minute rechtfertigte der Gabuner seinen Startelf-Einsatz und erzielte sein 23. Saisontor. Übrigens genauso viele wie Gegner Ingolstadt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=31.html © getty 32/36 Vorlagengeber Shinji Kagawa, der schon in Berlin einer der besten Borussen war, wird natürlich kräftig geherzt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=32.html © getty 33/36 Gegen ein starkes Ingolstadt ist Sokratis (mal wieder) einer der besten Dortmunder /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=33.html © getty 34/36 Bekam im Mittelfeld kaum Zugriff aufs Speil und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt: Raphael Guerreiro /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=34.html © getty 35/36 Sinnbildlich für die Partie: Ein Spieler (hier Ginter) liegt am Boden und muss behandelt werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=35.html © getty 36/36 Am Ende freute sich Thomas Tuchel mit seinem Topstürmer über dessen Siegtor /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=36.html

Fazit: Ganz schwaches Spiel, das mit dem 0:0 sein auch in der Höhe verdientes Resultat bekommen hat.

Der Star des Spiels: Kyriakos Papadopoulos. Behielt bei einem unsicheren Nebenmann und dem allumspannenden Chaos auf dem Feld zu jeder Zeit den Durchblick. Wichtige Tacklings, starke Präsenz und die meisten geklärten Bälle bei den Hanseaten (zwölf).

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Der Flop des Spiels: Gideon Jung. Der Youngster war im Gegensatz zu Papadopoulos mit der Gesamtsituation mehr als überfordert. Brachte nicht einmal jeden zweiten Pass zum eigenen Mann, gewann weniger als ein Drittel seiner Zweikämpfe und musste sich fünfmal mit einem Foul behelfen - Höchstwert bei den Hanseaten. Ließ auch seine Gegenspieler immer wieder ziehen und zu Chancen kommen. Einzige gute Aktion: Die Rettungsgrätsche in Minute 77.

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus. Desolate Vorstellung des Unparteiischen. Keine Linie und falsche Kartenentscheidungen bei zahlreichen Zweikämpfen. Auch Rebic in Minute sieben wegen vermeintlichem Abseits' eine Großchance abzupfeifen, war falsch. Noch gravierender war, Kostic nach Abrahams Foul (60.) einen Elfmeter zu verweigern.

Das fiel auf:

Gefälligen fünf Anfangsminuten folgte schnell ein Fußballspiel zum Abgewöhnen: Keine Struktur, kein Spielaufbau, keine Idee auf keiner der beiden Seiten - Hamburg und Frankfurt unterboten sich in der Folge, was das spielerische Niveau angeht.

Die Zahlen des Grauens zur Halbzeit: Fünf Torschüsse, davon keiner (!) aufs Tor, und 23 Fouls (nur zwei weniger als bei der bisherigen Halbzeit-Höchstmarke der laufenden Saison beim Spiele der Freiburger in Bremen). Der HSV unterbot in den ersten 45 Minuten mit 45,3 Prozent Passquote seinen eigenen schlechtesten Wert seit Beginn der Datenerfassung (45,7% im März 2015 gegen Dortmund).

Russ-Watch: Dem Verteidiger war bei seinem Startelfcomeback die lange Pause noch anzumerken, zumindest auf dem Papier. Aus dem Spiel heraus ohne Fehler, allerdings mit lief er von allen Feldspielern am wenigsten und hat die niedrigste Höchstgeschwindigkeit (26.58 km/h).

Eine minimale fußballerische Verbesserung und mehr Räume ermöglichten den Teams im zweiten Abschnitt ein paar mehr Möglichkeiten - unter dem Strich bleiben aber Negativwerte: In keinem anderen Saisonspiel gab es so wenige Torschüsse auf das Tor (einen), in keinem anderen Saisonspiel war die Passquote so schwach (zusammen unter 55 Prozent) und in keinem anderen Saisonspiel wurden so wenige Pässe gespielt (616).

Eintracht Frankfurt - Hamburg: Die Statistik zum Spiel