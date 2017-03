Causa Weiser: Meier plädiert für Regeländerung

Samstag, 11.03.2017

Es ist die 90. Minute am Samstagnachmittag im Berliner Olympiastadion. Hertha BSC führt mit 2:1 gegen Borussia Dortmund, die Schwarzgelben drängen in den Schlusssequenzen der Partie auf den Ausgleich.

Nach einem Foul von Niklas Stark an Ousmane Dembele pfeift Schiedsrichter Robert Hartmann korrekterweise Freistoß für Dortmund. Dembele hat es entsprechend eilig, will sich den Ball schnappen und den Freistoß schnell ausführen.

Der Ball rollte jedoch zu Herthas Mitchell Weiser, der diesen mit den Händen aufnahm und unmittelbar vor den Augen Hartmanns wie einen Abschlag eines Torhüters tief in die Hälfte des BVB schoss. Dembele, immer wieder auch selbst als Heißsporn unterwegs, wollte dies verhindern. Der Dortmunder rutschte bei der Annäherung an Weiser jedoch aus und traf diesen dann unangenehm am linken Sprunggelenk.

Weiser rechtfertigt sich

Für Schiri Hartmann war die Sache klar: Gelb für Dembele, der Foul spielte, nachdem schon gepfiffen worden war. Und Gelb für Weiser, der die Kugel wegschoss.

Für große Aufregung und eine Rudelbildung sorgte jedoch Weisers unmittelbare Reaktion auf Dembeles Foul: Der Herthaner Rückkehrer, der aufgrund einer in den Oberschenkel ausstrahlenden Nervenirritation im Rücken seit dem 15. Spieltag außer Gefecht gesetzt war, ging äußerst theatralisch zu Boden, hielt sich zunächst kurz den Kopf, dann den Fuß und rollte mehrfach über den Rasen.

Anschließend meinte Weiser in Anspielung auf Dembele zu der Szene: "Ich mache nur das, was er auch immer macht. Wenn man ihn mit den eigenen Waffen schlägt, dann ist es okay." Zudem postete er in den sozialen Netzwerken ein Bild seines linken Beins, das zweifelsfrei arg lädiert aussieht.

Meier für Regeländerung

SPOX hat den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier, der zahlreiche Welt- und Europameisterschaften sowie europäische Endspiele leitete, um seine Meinung zum Aufreger gebeten: "Weiser wird getroffen, das ist dann wohl schon relativ schmerzhaft. Er wird mit Gelb für das Ballwegschlagen verwarnt", stützt Meier seinen Kollegen Hartmann.

"Weisers Reaktion im Anschluss kommt sehr spät, ist natürlich sehr übertrieben und sieht komisch aus. Damit will er eine Rote Karte für Dembele provozieren", so Meier weiter. Weisers große Theatralik ist ihm wie vielen Beobachtern ein Dorn im Auge. Daher fordert der Schweizer eine Änderung des Reglements.

Beste Bilder des 24. Spieltags: Der Zahnarzt ruft © getty 1/38 FC INGOLSTADT - 1. FC KÖLN 2:2 (1:1): Modeste tut, was Modeste tut. Und das ist nun einmal Tore schießen! Auch wenn es diesmal ein Elfmeter war /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund.html © getty 2/38 Das wird freilich in gewohnter Modeste-Manier zelebriert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=2.html © getty 3/38 Die Schanzer gaben so leicht aber nicht auf: Leeeeeezzzcano, der paraguayische Blitz, ballerte den FCI wieder ins Spiel /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=3.html © getty 4/38 Die Schanzer jubeln und auch der unheimliche Joker lacht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=4.html © getty 5/38 FC BAYERN MÜNCHEN - EINTRACHT FRANKFURT 3:0(2:0): In München ging es früh zur Sache -Thomas Müller zeigt sich grazil. Ist da etwa ein Ballett-Tänzer an Müller verloren gegangen? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=5.html © getty 6/38 Auch Gacinovics Halbspagat erinnert an einen Dance-Move - aber eher aus dem Hip-Hop-Genre /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=6.html © getty 7/38 Der knipsende Pole machte das, was er am besten kann: Tore schießen. Bereits seine 20. 'Budka' schoss Lewandowski gegen Frankfurt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=7.html © getty 8/38 Während Müller tanzte, führte Costa nach seinem Treffer eine kleine Turneinlage auf - beim FC Bayern kommen heute die versteckten Talente zum Vorschein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=8.html © getty 9/38 Wer soll den Super-Polen nur aufhalten? Ein Tor ist für den Lewinator natürlich nicht genug, deshalb schießt er direkt noch eins! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=9.html © getty 10/38 HERTHA BSC - BORUSSIA DORTMUND 2:1(1:0): Vor dem Spiel hatte BVB-Trainer Thomas Tuchel noch gut lachen, doch die Hertha ließ das Lachen schnell verschwinden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=10.html © getty 11/38 Denn Kalou schoss die Berliner in Führung! Hertha ist im Olympiastadion einfach unaufhaltbar /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=11.html © getty 12/38 Aber die Dortmunder kämpften um jeden Ball - eine spannende Partie entwickelte sich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=12.html © getty 13/38 Der BVB antwortete in Form von Aubameyang. Jarstein sieht nicht glücklich aus... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=13.html © getty 14/38 Plattenhardt zauberte Jarstein mit seinem Treffer bestimmt wieder ein dickes Lächeln ins Gesicht! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=14.html © getty 15/38 Hertha beweist wieder mal die Heimstärke und schließt zu Hoffenheim auf! Da darf man sich schon mal feiern lassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=15.html © getty 16/38 RB LEIPZIG - VFL WOLFSBURG 0:1 (0:1): In Leipzig lieferten sich die Roten Bullen mit den Volkswägen eine förmliche Schlacht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=16.html © getty 17/38 WUUUUUUUUUUSCH! Gomez schoß die Niedersachsen in Führung und freute sich wie Bolle! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=17.html © getty 18/38 Autsch! So ein Gegentor tut weh, aber ein Knie ins Gesicht? Das schmerzt richtig. Ob bei Leipzig eine Zahnzusatzversicherung mit drin ist? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=18.html © getty 19/38 Die mitgereisten Fans der Wolfsburger badeten Gomez und Co. im Applaus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=19.html © getty 20/38 Für Timo Werner war es einer dieser Tage: Erst ein Knie ins Gesicht und dann auch noch zuhause verloren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=20.html © getty 21/38 SV DARMSTADT - FSV MAINZ 05 2:1 (2:1): In Darmstadt wurde der verstorbene D98-Fan Jonathan Heimes mit Sondertrikots geehrt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=21.html © getty 22/38 Auf dem Platz blühten die Lilien gegen die Gäste vom Rhein sprichwörtlich auf... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=22.html © getty 23/38 ...und gingen früh in Führung! Die Freude war natürlich groß bei den Gastgebern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=23.html © getty 24/38 Ganz lässig schiebt Sidney Sam den Foulelfmeter rein. Lössl kann riechen wo der Ball hingeht, kommt aber nicht mehr hin /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=24.html © getty 25/38 WUUUSCH!! Auch die Gäste schossen scharf und verkürzten auf 2:1! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=25.html © getty 26/38 SC FREIBURG - TSG HOFFENHEIM 1:1(0:0): Im Breisgau rang Freiburg mit Hoffenheim. Besonder Niederlechner kämpft für um den Dreier /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=26.html © getty 27/38 Das sieht nicht nach einer gesunden Haltung aus! Timo Werner zum Zahnarzt und Haberer zum Physiotherapeuten? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=27.html © getty 28/38 Freiburg ging dank Philipp in Führung, doch diese währte nicht lange - Kramaric traf für die Sinsheimer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=28.html © getty 29/38 Christian Streicher war über den 1:1-Endstand ganz und gar nicht glücklich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=29.html © getty 30/38 LEVERKUSEN - BREMEN 1:1 - Völlig vernebelt! Maskiert und mit Pyro bewaffnet sorgten einige Werder-Fans für "Stimmung". Na, wer hört die DFB-Kasse schon wieder klingeln? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=30.html © getty 31/38 Alle Augen auf den Neuen! Roger Schmidts Nachfolger Tayfun Korkut stand vor dem Spiel im Mittelpunkt des Interesses /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=31.html © getty 32/38 Wer springt am höchsten? In diesem Fall eher: wer springt überhaupt!? Nämlich nur Kevin Volland - und köpft völlig freistehend zum 1:0 /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=32.html © getty 33/38 Nase - Fuß -Aua...Voll getroffen hat Gebre Selassie. Leider nicht den Ball und nicht das Tor, sondern Bernd Leno zentral ins Gesicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=33.html © getty 34/38 Der Torwart schaute nach der Behandlung zwar etwas verschnupft, konnte aber weitermachen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=34.html © getty 35/38 Pizza! Gerade auf dem Platz, zeigt er, wie man sich richtig anschießen lässt. Genau, so dass der Ball ins Tor geht. Leno schaut weiter bedröppelt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=35.html © getty 36/38 Auch Wendells Tag war ein gebrauchter - oben rechts erkennbar: das Ding, das ihn zum Duschen schickte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=36.html © getty 37/38 Elfmeter verschossen! Ömer Toprak beschließt, sich schon mal für den BVB zu empfehlen anstatt das Ding reinzumachen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=37.html © getty 38/38 Am Ende strahlen die Bremer. Und der größte Strahlemann mal wieder: Legende Claudio Pizarro - wie man ihn kennt und liebt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=38.html

Aktuell bewertet das Regelwerk Schwalben oder beispielsweise ein mit der Hand erzieltes Tor nämlich als Unsportlichkeit - und nicht als grobe Unsportlichkeit, wie es in Meiers Augen richtig wäre. Dann wäre auch eine Rote Karte in solchen Situationen möglich.

Grobe Unsportlichkeit statt "nur" Unsportlichkeit?

"Wieso macht man das?", fragt sich Meier. "Man hat als Spieler immer dasselbe Ziel, wenn eine solche Theatralik angewandt wird: Nämlich eine schärfere Strafe für den Gegner zu erreichen. Das halte ich an und für sich für eine grobe Unsportlichkeit."

Solche Szenen und Reaktionen seien für die Schiedsrichter nicht einfach zu entscheiden, so Meier. "Klare Schwalben oder dem Gegner eine Rote Karte anhängen zu wollen sind für mich grobe Unsportlichkeiten. Gerade wenn die Reaktion so eindeutig und offensichtlich ist. Daher sollte das Regelwerk deutlicher und strenger sein, damit solche Szenen künftig als grobe Unsportlichkeit bewertet werden können. Ich bin schon lange dafür und das wäre für mich auch im Sinne des Fußballs."

Hertha - Dortmund: Daten zum Spiel