Samstag, 11.03.2017

Frage: Herr Lahm, herzlichen Glückwunsch zum 3:0-Sieg. Es gab in der Partie jedoch auch Phasen, in denen es nicht so rund lief und Eintracht Frankfurt zu einigen Chancen kam. Ist das vielleicht ein Stück weit normal in der derzeitigen Phase?

Philipp Lahm: "Nicht so rund" ist noch positiv ausgedrückt. Die erste Halbzeit war grenzwertig, das muss man schon so sagen. Der Gegner hat ein bisschen Druck gemacht. Wir waren absolut unkonzentriert, haben im eigenen Aufbau sehr, sehr viele Ballverluste gehabt - und das auch noch in der eigenen Hälfte. Da konnten wir froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Aber es zeigt dann natürlich unsere Klasse, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen, was nicht dem Spielverlauf entsprechend war.

Frage: Warum passieren diese Unkonzentriertheiten? Zu viele Spiele? Müde im Kopf?

Lahm: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Trotzdem sollte uns dieses Spiel zeigen, dass man immer wieder konzentriert aufs Spielfeld gehen und seine Leistung abrufen muss. Egal, gegen welchen Gegner es geht, wird es sonst schwierig. Wie ich bereits sagte: Wir mussten froh sein, dass es so lange 0:0 stand. Normalerweise wäre ein Rückstand verdient gewesen.

Frage: Die Konkurrenz hat verloren, für Sie war es ein perfekter Spieltag. Liegt die Meisterschale vielleicht wieder einmal bereits im Osternest?

Lahm: Wir müssen schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen und dann werden wir sehen, wann wir Meister werden. Zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten sind ein großes Polster, wobei wir noch sehr, sehr schwierige Spiele haben. Nächste Woche geht es nach Gladbach, danach spielen wir zu Hause gegen Augsburg, aber dann geht es nach Hoffenheim, gegen Dortmund, nach Leverkusen. Wir haben noch richtig harte Aufgaben vor der Brust, zumal im April nur englische Wochen sind. Aber zehn Punkte Vorsprung sollten wir eigentlich nicht verspielen.

Frage: Gibt es Parallelen zur Triplesaison 2013, etwa was die Stimmung innerhalb der Mannschaft angeht?

Lahm: Keine Ahnung, damit habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt. Es ist so eine Floskel, die gerne hergenommen wird, aber ich denke, wir tun gut daran, immer wieder von Spiel zu Spiel zu denken. Wir brauchen jetzt noch nicht ans Finale der Champions League oder ans Pokalfinale denken. Wir müssen erst einmal die nächste Runde überstehen. Es spielen vor allem in der Champions League viele gute Mannschaften, die das Turnier auch gewinnen können und wollen. Deswegen sollten wir erst einmal abwarten, wie die Auslosung aussieht und uns dann aufs Viertelfinale konzentrieren.

Wie schlagen sich die Bayern in der Bundesliga? Jetzt auf LigaInsider checken!

Frage: Der nächste alte Hase tritt zum Saisonende ab. Wer kann in die Fußstapfen von Ihnen und Xabi Alonso treten?

Lahm: Es ist ja nicht so, dass es im Sommer einen riesigen Bruch gibt und keine Spieler mehr da sind, die Verantwortung übernehmen. Es gibt in unserer Mannschaft sehr, sehr viele Spieler, die schon jetzt Kapitäne sind, Verantwortung übernehmen und das Bayern-Zeichen im Herzen haben. Manu, Thomas, Jerome, Mats, David, dazu noch die älteren Spieler wie Franck oder Arjen, die schon lange dabei sind. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen.

Frage: Für Sie kam Alonsos Entscheidung aber wohl nicht überraschend?

Lahm: Es ist nicht so, dass Xabi und ich uns nicht ausgetauscht haben. Natürlich spricht man darüber und deshalb war es für mich auch keine Überraschung.

Frage: Joshua Kimmich hat seine Unzufriedenheit mit seiner Reservistenrolle in den letzten Wochen zum Ausdruck gebracht. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Lahm: Dass er keine leichte Situation hat, ist verständlich. Es ist für einen Trainer eine schwierige Situation. Langsam kommen alle zurück. Jetzt sind wir dann zum ersten Mal komplett. Er kann nur elf aufstellen, ein paar sitzen auf der Bank, ein paar sind nicht im Kader. Josh hat gezeigt, auf welchem Niveau er Fußball spielen kann. Aber wir sind bei Bayern, da ist es natürlich schwierig, immer von Anfang zu spielen, über eine ganze Saison von Anfang an zu spielen. Das muss man akzeptieren. Er verhält sich da absolut professionell und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis er wieder spielt.

Frage: Sehen Sie ihn auf Dauer eher auf Ihrer Position rechts hinten oder im Mittelfeld?

Lahm: Ich bin sein Mitspieler, das kann ich nicht beurteilen.

Beste Bilder des 24. Spieltags: Der Zahnarzt ruft © getty 1/38 FC INGOLSTADT - 1. FC KÖLN 2:2 (1:1): Modeste tut, was Modeste tut. Und das ist nun einmal Tore schießen! Auch wenn es diesmal ein Elfmeter war /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund.html © getty 2/38 Das wird freilich in gewohnter Modeste-Manier zelebriert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=2.html © getty 3/38 Die Schanzer gaben so leicht aber nicht auf: Leeeeeezzzcano, der paraguayische Blitz, ballerte den FCI wieder ins Spiel /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=3.html © getty 4/38 Die Schanzer jubeln und auch der unheimliche Joker lacht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=4.html © getty 5/38 FC BAYERN MÜNCHEN - EINTRACHT FRANKFURT 3:0(2:0): In München ging es früh zur Sache -Thomas Müller zeigt sich grazil. Ist da etwa ein Ballett-Tänzer an Müller verloren gegangen? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=5.html © getty 6/38 Auch Gacinovics Halbspagat erinnert an einen Dance-Move - aber eher aus dem Hip-Hop-Genre /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=6.html © getty 7/38 Der knipsende Pole machte das, was er am besten kann: Tore schießen. Bereits seine 20. 'Budka' schoss Lewandowski gegen Frankfurt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=7.html © getty 8/38 Während Müller tanzte, führte Costa nach seinem Treffer eine kleine Turneinlage auf - beim FC Bayern kommen heute die versteckten Talente zum Vorschein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=8.html © getty 9/38 Wer soll den Super-Polen nur aufhalten? Ein Tor ist für den Lewinator natürlich nicht genug, deshalb schießt er direkt noch eins! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=9.html © getty 10/38 HERTHA BSC - BORUSSIA DORTMUND 2:1(1:0): Vor dem Spiel hatte BVB-Trainer Thomas Tuchel noch gut lachen, doch die Hertha ließ das Lachen schnell verschwinden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=10.html © getty 11/38 Denn Kalou schoss die Berliner in Führung! Hertha ist im Olympiastadion einfach unaufhaltbar /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=11.html © getty 12/38 Aber die Dortmunder kämpften um jeden Ball - eine spannende Partie entwickelte sich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=12.html © getty 13/38 Der BVB antwortete in Form von Aubameyang. Jarstein sieht nicht glücklich aus... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=13.html © getty 14/38 Plattenhardt zauberte Jarstein mit seinem Treffer bestimmt wieder ein dickes Lächeln ins Gesicht! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=14.html © getty 15/38 Hertha beweist wieder mal die Heimstärke und schließt zu Hoffenheim auf! Da darf man sich schon mal feiern lassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=15.html © getty 16/38 RB LEIPZIG - VFL WOLFSBURG 0:1 (0:1): In Leipzig lieferten sich die Roten Bullen mit den Volkswägen eine förmliche Schlacht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=16.html © getty 17/38 WUUUUUUUUUUSCH! Gomez schoß die Niedersachsen in Führung und freute sich wie Bolle! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=17.html © getty 18/38 Autsch! So ein Gegentor tut weh, aber ein Knie ins Gesicht? Das schmerzt richtig. Ob bei Leipzig eine Zahnzusatzversicherung mit drin ist? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=18.html © getty 19/38 Die mitgereisten Fans der Wolfsburger badeten Gomez und Co. im Applaus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=19.html © getty 20/38 Für Timo Werner war es einer dieser Tage: Erst ein Knie ins Gesicht und dann auch noch zuhause verloren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=20.html © getty 21/38 SV DARMSTADT - FSV MAINZ 05 2:1 (2:1): In Darmstadt wurde der verstorbene D98-Fan Jonathan Heimes mit Sondertrikots geehrt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=21.html © getty 22/38 Auf dem Platz blühten die Lilien gegen die Gäste vom Rhein sprichwörtlich auf... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=22.html © getty 23/38 ...und gingen früh in Führung! Die Freude war natürlich groß bei den Gastgebern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=23.html © getty 24/38 Ganz lässig schiebt Sidney Sam den Foulelfmeter rein. Lössl kann riechen wo der Ball hingeht, kommt aber nicht mehr hin /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=24.html © getty 25/38 WUUUSCH!! Auch die Gäste schossen scharf und verkürzten auf 2:1! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=25.html © getty 26/38 SC FREIBURG - TSG HOFFENHEIM 1:1(0:0): Im Breisgau rang Freiburg mit Hoffenheim. Besonder Niederlechner kämpft für um den Dreier /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=26.html © getty 27/38 Das sieht nicht nach einer gesunden Haltung aus! Timo Werner zum Zahnarzt und Haberer zum Physiotherapeuten? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=27.html © getty 28/38 Freiburg ging dank Philipp in Führung, doch diese währte nicht lange - Kramaric traf für die Sinsheimer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=28.html © getty 29/38 Christian Streicher war über den 1:1-Endstand ganz und gar nicht glücklich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=29.html © getty 30/38 LEVERKUSEN - BREMEN 1:1 - Völlig vernebelt! Maskiert und mit Pyro bewaffnet sorgten einige Werder-Fans für "Stimmung". Na, wer hört die DFB-Kasse schon wieder klingeln? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=30.html © getty 31/38 Alle Augen auf den Neuen! Roger Schmidts Nachfolger Tayfun Korkut stand vor dem Spiel im Mittelpunkt des Interesses /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=31.html © getty 32/38 Wer springt am höchsten? In diesem Fall eher: wer springt überhaupt!? Nämlich nur Kevin Volland - und köpft völlig freistehend zum 1:0 /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=32.html © getty 33/38 Nase - Fuß -Aua...Voll getroffen hat Gebre Selassie. Leider nicht den Ball und nicht das Tor, sondern Bernd Leno zentral ins Gesicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=33.html © getty 34/38 Der Torwart schaute nach der Behandlung zwar etwas verschnupft, konnte aber weitermachen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=34.html © getty 35/38 Pizza! Gerade auf dem Platz, zeigt er, wie man sich richtig anschießen lässt. Genau, so dass der Ball ins Tor geht. Leno schaut weiter bedröppelt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=35.html © getty 36/38 Auch Wendells Tag war ein gebrauchter - oben rechts erkennbar: das Ding, das ihn zum Duschen schickte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=36.html © getty 37/38 Elfmeter verschossen! Ömer Toprak beschließt, sich schon mal für den BVB zu empfehlen anstatt das Ding reinzumachen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=37.html © getty 38/38 Am Ende strahlen die Bremer. Und der größte Strahlemann mal wieder: Legende Claudio Pizarro - wie man ihn kennt und liebt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-24-spieltag-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04-borussia-dortmund,seite=38.html

Frage: Aber Sie haben ja ein Auge dafür...

Lahm: Es ist schön, wenn ein Spieler mehrere Positionen spielen kann. Er hat in der letzten Saison häufig als Innenverteidiger ausgeholfen und hat dort seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Es ist sicherlich sein Vorteil, dass er bei uns flexibel einsetzbar ist.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Frage: Ist es Fluch oder Segen, dass Sie nun alle Mann an Bord haben, wenn die entscheidenden Spiele kommen? Wenn in den kommenden Wochen die Viertel- und Halbfinals anstehen, sitzen immer wieder auch namhafte Spieler auf der Tribüne. Könnte das eine Problematik werden?

Lahm: Zunächst einmal ist es positiv, wenn alle Spieler gesund zurück sind, zumal ab April ja nur noch englische Wochen anstehen. Für den Trainer ist die Situation nicht so einfach. Er muss die schwierige Entscheidung treffen, wer nicht spielt und wer nicht einmal im Kader ist. In den letzten Jahren haben wir vor der Saison immer gesagt: Wenn alle fit sind, wird es Probleme geben. Und es gab nie wirklich Probleme. Ich glaube, jeder kennt seine Rolle innerhalb der Mannschaft und jeder versteht seine Position auch. Dann ist es auch einfacher, Dinge wegzustecken und weiterhin alles für die Mannschaft zu geben. Deswegen macht mir diese Situation nicht wirklich Sorgen.

Bayern - Eintracht Frankfurt: Die Statistik zum Spiel