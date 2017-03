Wie geht es weiter auf Schalke?

Sonntag, 05.03.2017

Borussia Mönchengladbach war der Wendepunkt. Die Mannschaft spielte sich in einen Rausch, der teuerste Neuzugang der Geschichte zeigte mit einem Doppelpack seine Qualitäten und die Aufholjagd konnte beginnen.

Nach fünf Niederlagen zum Saisonstart gewann Schalke 04 in der Hinrunde sein erstes Spiel unter Trainer Markus Weinzierl mit 4:0. Breel Embolo weckte Hoffnungen, die er aufgrund einer Verletzung nicht einlösen konnte. Aber Schalke erlebte in Folge des Kantersiegs über Gladbach die beste Phase der Saison. Fünf Siege und zwei Unentschieden brachten Schalke in den nächsten sieben Spielen ins sichere Mittelfeld.

Seit dem 12. Spieltag sind aber nur noch zehn Punkte hinzugekommen, die Saison ist ein einziges Auf und Ab und Schalke steht nach der 2:4-Klatsche am 23. Spieltag in Gladbach auf Rang 13. Sollte der Hamburger SV am Sonntag gegen Hertha gewinnen, wären die Königsblauen endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Höwedes eröffnet Abstiegskampf

"Wir müssen aufhören, zu rechnen, wie viele Punkte es nach oben sind. Jetzt haben wir uns in die Situation gebracht, dass wir auch nach unten schauen sollten", sagte Kapitän Benedikt Höwedes. Die Bilanz zu diesem Zeitpunkt ist die schlechteste seit der Saison 1998/99. Unter Huub Stevens hatte Schalke bis dahin nur 24 Zähler gesammelt und landete am Ende auf Rang zehn.

Trainer Weinzierl gab zu, die Tabelle in beide Richtungen zu lesen. Nach oben sind es auch nur acht Punkte auf Rang sechs und sechs Punkte auf Rang sieben, der auch schon fürs internationale Geschäft reichen könnte.

Aber die letzten Partien machen wenig Hoffnung, dass Schalke eine Serie wie in der Vorrunde hinlegen kann. Schon beim 1:1 gegen Hoffenheim vergangenen Sonntag zuhause war S04 deutlich unterlegen, in München wurde das Team vorgeführt und in Gladbach fiel es nach dem 1:2 in sich zusammen.

Weinzierl flüchtet sich in Worthülsen

Es sind Phasen wie diese, die auch für lautere Kritik an Weinzierl sorgen werden. Warum kann seine Mannschaft in schwierigen Phasen nicht dagegenhalten? Warum macht seine Mannschaft Fehler, die vor der Partie klar thematisiert wurden? Warum hält er auch ohne Naldo weiter an seinem System mit der wackligen Dreier- bzw. Fünferkette fest?

Höwedes sprach von Einladungen für Gladbach und knallhart von stümperhaftem Verhalten in einzelnen Situationen.

Der Trainer selbst versucht, sich mit Worthülsen über die schweren Zeiten zu retten. "Von der 65. bis zur 75. Minute haben wir das Spiel verloren, weil wir Dinge gemacht haben, die wir im Vorfeld ganz anders besprochen hatten. Das hat die Borussia eiskalt ausgenutzt. Es war fahrlässig, wie wir in dieser Phase agiert haben. So kann man in Mönchengladbach nichts holen", sagte Weinzierl. Man müsse das Spiel analysieren, die richtigen Lehren ziehen und es im nächsten Spiel besser machen.

Rund um den Strafraum! Schalkes Passspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach





Welchen Plan verfolgt Weinzierl?

Nach acht Monaten Weinzierl stellt sich auf Schalke aber auch die große Frage, wo der vom FC Augsburg verpflichtete Coach mit der Mannschaft eigentlich hin will und welchen Fußball sie auf diesem Weg spielen soll.

Vom kraftvollen, dynamischen Umschaltfußball Augsburger Tage mit hoher Intensität ist so gut wie nichts zu sehen und auch das Spielermaterial scheint dafür nicht geeignet. In Ballbesitz fehlt Schalke ein gutes Stück Kreativität, obwohl mit Benjamin Stambouli, Nabil Bentaleb und Leon Goretzka das 1-A-Mittelfeld zur Verfügung steht.

Vor allem auswärts tut sich S04 in dieser Saison schwer. Nur das punktlose Darmstadt ist schlechter als Schalke mit einem Sieg und vier Unentschieden in elf Spielen.

Beste Bilder des 23. Spieltags: Geschmacklose FCA-Banner gegen RB © getty 1/39 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC SCHALKE 04: Benedikt Höwedes zeigt erstmal, wer die längsten Beine in der Fußball-Welt hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen.html © getty 2/39 Fabian Johnson trifft zur zwischenzeitlichen Führung der Fohlen. Holger Badstuber ist bei dem Wetter im wahrsten Sinne des Wortes ein begossener Pudel /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=2.html © getty 3/39 Doch Nabil Bentaleb glich per Elfmeter wieder aus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=3.html © getty 4/39 Jannik Vestergaard hat leider seinen Regenschirm in der Kabine vergessen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=4.html © getty 5/39 Patrick Herrmann versucht sich gegen Thilo Kehrer und Ralf Fährmann /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=5.html © getty 6/39 Am Ende wurd's aber dann mehr als deutlich. Man munkelt, die Gladbacher hätten sich ein wenig gefreut /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=6.html © getty 7/39 Raffael scheint sich auf das Europa-League-Achtelfinale zu freuen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=7.html © getty 8/39 1. FC KÖLN - FC BAYERN MÜNCHEN: Robert Lewandowski und Neven Subotic schauen sich den Ball aber mal ganz genau an. Ist der auch rund? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=8.html © getty 9/39 Der Ball macht offensichtlich nicht das, was Anthony Modeste will. Sehr zum Leidwesen des Kölner Stürmers /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=9.html © getty 10/39 Thiago Aircantara /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=10.html © getty 11/39 Marco Höger bewundert Arturo Vidals Tattoos. Der Kölner hat sich jetzt Grashalme auf die Stirn tätowieren lassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=11.html © getty 12/39 Juan Bernat trifft zum 2:0. Pawel Olkowski dreht sich da lieber weg /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=12.html © getty 13/39 Thomas Müller und Simon Zoller haben sich zum Picknick auf dem Grün verabredet /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=13.html © getty 14/39 BORUSSIA DORTMUND - BAYER 04 LEVERKUSEN: Julian Weigl und Kai Havertz spielen ab sofort grundsätzlich mit geschlossenen Augen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=14.html © getty 15/39 Marc Bartra sowie Lars Bender lassen sich nicht zweimal bitten und machen da gleich mit /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=15.html © getty 16/39 Ousmane Dembele eröffnete den Torreigen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=16.html © getty 17/39 Pierre-Emerick Aubameyang erhöht zum 2:0. Benjamin Henrichs lässt genau null Sekunden verstreichen, bis er sich ärgert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=17.html © getty 18/39 Und der Torschütze zeigt, wo es für Dortmund hingehen soll. Charles Aranguiz scheint für seine Leverkusener eine andere Richtung zu avisieren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=18.html © getty 19/39 Pierre-Emerick Aubameyang kann aber nicht nur Tore. Der Gabuner kann auch sensen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=19.html © getty 20/39 SV WERDER BREMEN - SV DARMSTADT 98: "Bitte nicht so fest!" - Serge Gnabry dachte eigentlich, es würde mit Plastikball gespielt werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=20.html © getty 21/39 Serge Gnabry weist sein Team an, Ruhe zu bewahren. Oder besucht er doch ein Hip-Hop-Konzert? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=21.html © getty 22/39 FSV MAINZ 05 - VFL WOLFSBURG: Daniel Didavi und Danny Latza versuchen hier gleichzeitig denselben Ball hochzuhalten. Ein schwieriges Unterfangen. Gaetan Bussmann will verzweifelt intervenieren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=22.html © getty 23/39 Fabian Frei und Yunus Malli haben sich zwischendurch im griechisch-römischen Ringen versucht. Der Ball ist nur Fassade /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=23.html © getty 24/39 Ein Bild - zwei Gefühlslagen. Jakub Blaszczykowski würde vermutlich in diesem Moment lieber Teil der Jubeltraube sein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=24.html © getty 25/39 Yoshinori Muto nutzt die Gunst der Stunde und prüft gleich mal die Qualität des Pfostens. Er wirkt aber zufrieden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=25.html © getty 26/39 TSG HOFFENHEIM - FC INGOLSTADT: Sandro Wagner zeigte gleich zu Beginn, dass er nicht nur "Deutschlands mit Abstand bester Stürmer" ist, sondern auch der beste Hochspringer. Marvin Matip glaubt, er könne da mithalten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=26.html © getty 27/39 Martin Hansen kam sich nach dem zwischenzeitlichen 1:0 durch Sebastian Rudy vor, wie im falschen Film - oder eher im falschen Bild /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=27.html © getty 28/39 Almog Cohen trifft und bedankt sich prompt bei seiner Unterstützung von oben: Die Spider-Cam unterm Stadiondach /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=28.html © getty 29/39 Sebastian Rudy hat sich gegenüber Alfredo Morales offensichtlich als Proktologe ausgegeben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=29.html © getty 30/39 Dario Lezcano macht gegen Sandro Wagner den Tiefflieger /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=30.html © getty 31/39 FC AUGSBURG - RB LEIPZIG 2:2: Vor dem Anpfiff sprangen auch die FCA-Anhänger auf den Anti-RB-Zug auf. Doch augenscheinlich ist den Fans nicht nur der Aufsteiger ein Dorn im Auge /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=31.html © getty 32/39 Anschließend gab es eine ganze Fülle an Plakaten und Bannern. Hier wird ganz offensichtlich auf den Aspekt Tradition angespielt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=32.html © getty 33/39 Schnell wurden die Banner persönlich ... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=33.html © getty 34/39 ..., ehe auch der DFB noch einen auf den Deckel bekam. Grund: die Sperrung der Dortmunder Südtribüne nach den Vorfällen im Leipzig-Spiel. Die Ausdrucksweise allerdings ist allenfalls geschmacklos /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=34.html © getty 35/39 Das eigentliche Geschehen spielte sich aber auf dem Platz ab: Stafylidis' Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 war eine ziemliche Granate. Der Torschütze kann's wohl selbst nicht so recht fassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=35.html © getty 36/39 Raul Bobadilla versucht Marcel Halstenberg mit seiner Beweglichkeit zu beeindrucken. Was viele nicht wissen: In seinem ersten Leben war der argentinische Pa­ra­gu­a­yer chinesischer Akrobat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=36.html © getty 37/39 Ruppig ging's zuweilen zu. Naby Keita will entweder Dominik Kohr die Meinung geigen oder in seiner Nase bohren. Wir werden es wohl nie erfahren /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=37.html © getty 38/39 Marvin Compper wusste sich bei seinem Treffer gegen alle zu behaupten. Vor allem gegen Dominik Kohrs Fuß /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=38.html © getty 39/39 Timo Werner hätte den Ball um ein Haar gegen den Kopf bekommen. Gut, dass sich Kevin Danso nochmal wie ein Bodyguard dazwischenwarf. Sein Spitzname: Kevin Costner /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/23-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-23-spieltag-leipzig-bayern-dortmund-schalke-leverkusen,seite=39.html

Wie lange bleibt es ruhig auf Schalke?

Trotz allem ist es verhältnismäßig ruhig auf Schalke. Das neue Führungsduo Weinzierl und Sportvorstand Christian Heidel hat erheblichen Kredit, der noch nicht aufgebraucht scheint, aber auch nicht ohne Limit ist.

Wobei vor allem der Trainer im Fokus steht, immerhin hat Heidel auch auf dem schwierigen Wintertransfermarkt noch ordentliches, namhaftes Personal wie Holger Badstuber, Daniel Caligiuri und Guido Burgstaller akquiriert. Zudem holte er im Sommer Naldo, Coke, Embolo und Abdul Rahman Baba, die im Moment alle verletzt sind. Heidel sitzt als Sportvorstand deutlich fester im Sattel und hat seine Enttäuschung über die Entwicklung der letzten Wochen schon in München deutlich zum Ausruck gebracht.

Unabhängig vom Verletzungspech wird Weinzierl in den kommenden Tagen und Wochen auch die Vergleiche mit seinen Vorgängern Andre Breitenreiter, Robero di Matteo und Jens Keller aushalten müssen, die alle deutlich früher angezählt wurden.

Wie es auf Schalke weitergeht, könnte schon das nächste Spiel am Donnerstag in der Europa League zeigen. Dann haben die Königsblauen ein Heimspiel, gegen Borussia Mönchengladbach. Vielleicht ein weiterer Wendepunkt in der kurvenreichen Schalker Saison.

Gladbach - Schalke: Daten zum Spiel